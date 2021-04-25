«Пусть «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» не заслужил». Федун и Бабаев подвели итоги дерби

Эмоции после дерби «Спартака» и ЦСКА не остыли не только у болельщиков, но и у руководителей клубов. Удаление Ильзата Ахметова стало ключевым в матче – «Спартак» в большинстве забил единственный гол, а армейцы отыграться не сумели. Обсуждать и действия Ахметова, и решения арбитров Кукуяна и Карасёва (он работал на VAR) будут ещё долго. Именно с этой темы начали свои выступления перед журналистами главные тренеры команд и руководители клубов.

Ахметов и Васин сыграли за «Спартак». Тедеско всё ещё в гонке за Лигу чемпионов А Олич впервые уступил красно-белым.

«Стоило ещё кого-нибудь удалить». Главные слова Олича и Бабаева

Ивица Олич, возглавляющий ЦСКА, заявил, что до удаления матч был совсем другим:

— Может, что-то поменялось, не знаю правила, но сначала была рука, потом красная карточка. До удаления было отличное дерби, обе команды хотели играть. Но этот момент с красной карточкой я забыть не могу, после неё стало тяжело. Во втором тайме было несколько моментов, но, играя в меньшинстве, надо забивать.

Даже коллега Олича – Доменико Тедеско, посочувствовал армейцам. Тренер «Спартака» заявил, что понимает, насколько сложно играть в дерби в меньшинстве, и вспомнил матч против ЦСКА в первом круге.

А вот генеральный директор красно-синих Роман Бабаев (который, кстати, может вскоре покинуть клуб) о судействе высказался гораздо жёстче:

– Стоило, наверное, ещё кого-нибудь удалить. Так было бы ещё интереснее. Дело даже не в том, что судья так трактовал эпизод, а в том, что должна быть последовательность. Если стиль судейства настолько строгий, то почему на восьмой минуте, когда Щенникову Ларссон попал локтем в голову, предупреждения не было? Большинство экспертов посчитали, что с Ахметовым можно было обойтись жёлтой карточкой, но дали красную. Речь о последовательности. Мы не собираемся сниматься, возмущаться. Но расстраивает, когда избирательный стиль судейства. Если арбитр строг, то он должен быть строг во всех случаях.

С учётом удаления Ахметова, дисквалификаций Марадишвили и Дзагоева набрать состав на «Уфу» будет сложно. А до удаления шла равная игра.

Прошёлся Бабаев и по другим проблемам ЦСКА, коротко резюмируем его слова:



– В Олича клуб по-прежнему верит, далеко идущих выводов не делают;

– Травмы связаны со многими факторами, в том числе – с большим количеством матчей за клуб и сборные;

– Фукс тренируется в общей группе.

Федун заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом» и прокомментировал удаление Ахметова

Владелец «Спартака» Леонид Федун, конечно, выглядел довольнее соперников – и ответил не только на вопросы о матче:

– Бывает так, что игра не идёт, но ты проявляешь характер, и фортуна тебя за это вознаграждает, – начал Федун. – Я заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались.

У Промеса остался интеллект. Да, ему сегодня слегка не везло, всё время накрывали. Но его каждый раз держали два армейца, а он открывал возможности для всех остальных. Сегодня был не день Соболева — я даже сказал ему об этом. Он мог забить несколько раз, но это игра… Самое главное, что победили.

– Показалось, что дерби получилось не очень эмоциональным.

– Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно: ноль ударов в створ ворот – это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне. Ситуация с Ахметовым – красная карточка. Смотрели VAR, судья изначально не заметил, но ему помогли. Я не судья, но сразу сказал, что это похоже на красную.

– «Спартак» очень редко играет на ноль – в чём проблема?

– Это вопрос к тренеру. Хотя у нас играют фактически защитники сборной, но тем не менее какие-то проблемы остаются.

– Вы просили Тедеско остаться?

– Вы уже сто раз спрашивали. Это его решение – он уходит. Какой смысл мне с ним снова обсуждать эту тему? Не могу же я приковать его к наручникам.

– Были ли от него сигналы к продлению?

– После «Уфы» (смеётся)?

– «Спартак» уже определился с новым тренером?

– Нет, это неправда. Давайте так: когда будет подписан контракт, я вам сразу объявлю. До этого ничего комментировать и рассказывать не буду.

– Будете болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом»?

– Да-да! Пусть «Зенит» становится чемпионом — мы не заслужили титул. Почему именно «Зенит»? Остальные не заслужили.

Судьи помогли «Спартаку» обыграть ЦСКА в дерби? Разбор рокового удаления Ахметова Ключевое решение матча принимал не главный арбитр! Экспертиза Игоря Федотова.

Повод для недовольства арбитрами нашёл даже Тедеско – команда получает слишком много карточек. Но сам тренер признался: возможно, он смотрит на всё в «спартаковских очках»

Подводя итоги матча, Тедеско высказался и о судействе: во время игры он часто апеллировал к арбитрам, поэтому могло показаться, что он остался недоволен их работой. Вот его ответ:

– Ничего не могу сказать о красной карточке. Она была показана после VAR, а так арбитр не показал и жёлтой. В остальном по судейству всё было нормально.

Я расстроен, что мы часто теряем игроков из-за жёлтых карточек. Может, я смотрю на все сквозь «спартаковские очки», но мы получаем слишком много жёлтых. Это можно сравнить с количеством цветов, которые дарят девушке на праздник дня святого Валентина. В такой ситуации трудно работать. С «Уфой» не было Соболева и Джикии, это отнимает силы. Но ничего не остаётся, надо делать своё дело дальше.

Завершилась пресс-конференция забавно: во время матча многие обратили внимание, что Тедеско ещё до свистка на перерыв ушёл в раздевалку – в стиле Жозе Моуринью. Хотел ли он поменять схему? Может, ему не нравилось происходящее на поле и он готовился к серьёзному разговору с командой? Тедеско спросили об этом. Но всё оказалось гораздо банальнее: тренер признался, что просто пошёл в туалет.