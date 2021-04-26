Миранчук наконец-то вышел и забил за «Аталанту»! Впервые с начала марта

В 33-м туре Серии А «Аталанта» дома играла с «Болоньей» Синиши Михайловича. Алексей Миранчук вновь не попал в стартовый состав бергамасков, но во втором тайме вышел на замену и помог команде одержать разгромную победу. В предыдущих двух турах бывший железнодорожник оставался в запасе.

Для хозяев матч с «Болоньей» оказался лёгкой прогулкой. На 22-й минуте Руслан Малиновский открыл счёт, забив свой четвёртый гол в последних шести матчах. Под конец первого тайма главный арбитр Микаэль Фаббри назначил в ворота гостей пенальти за фол защитника Данило Ларанжеры.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Луис Муриэль. В результате «Аталанта» отправилась в раздевалку с комфортным преимуществом в два мяча.

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После перерыва команда Михайловича схлопотала удаление. Полузащитник Йерди Схаутен совершил крайне грубый фол против Кристиана Ромеро и отправился отдыхать.

Спустя десять минут «Аталанта» довела дело до разгрома. Ремо Фройлер подкараулил ошибку соперника и нанёс хороший удар, который не смог отразить голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски. Уже в следующей атаке бергамаски забили и четвёртый гол. Малиновский, развернувшись, откатил мяч на Дувана Сапату, и колумбиец выстрелил в самую девятку.

Миранчуки плотно присели на лавку. Они не могут друг без друга? Братья одновременно выпали из состава в двух разных командах. Такое у них впервые.

На 61-й минуте вместо Муриэля на поле появился Миранчук. Россиянин сразу же взялся за дело. 25-летний полузащитник забросил мяч на Хатебура, но тот умудрился пробить из убойной позиции выше ворот.

В следующей атаке защитник «Аталанты» Йоаким Мехле вошёл в штрафную с левого фланга и оставил мяч Миранчуку, который нанёс точный удар в ближний угол ворот Скорупски. Алексей забил свой третий мяч в Серии А и шестой за «Аталанту» во всех турнирах.

В оставшееся время у российского полузащитника была также возможность записать на свой счёт голевую передачу. Миранчук вывел к воротам Берата Джимсити, который обыграл голкипера и пробил по пустым воротам. Но в последний момент мяч с ленточки вынес Ларанжера, не позволивший «Аталанте» довести счёт до теннисного.

Алексей Миранчук провёл на поле 29 минут и за это время успел отметиться не только забитым мячом, но и 100% точностью передач (он сделал 19 пасов в матче). Теперь его «Аталанта» с 69 очками поднимается на второе место в таблице Серии А. Кажется, в следующем сезоне мы вновь увидим Миранчука в Лиге чемпионов!