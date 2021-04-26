Символическая сборная 27-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура РПЛ составляет колумнист «Чемпионата», экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Был в этом туре на стадионе «Динамо» и поэтому, выбирая сборную тура, отмечу прежде всего Лантратова. Да, может быть, динамовские нападающие не так качественно сыграли, но голкипер «Химок» словно заколдовал свои ворота: все мячи летели или к нему, или в штангу с перекладиной. Везение это или ещё что-то другое — не знаю. Но, в любом случае, в воротах сборной будет он.

Оборона

Правый защитник

Арсен Адамов («Урал»)

Выбор правого защитника кого-то удивит. Но я понял в игре «Урала» с «Ахматом» логику решения Матвеева — почему играет Адамов, а не опытный Кулаков. Адамов активен, у него высокая скорость, конкуренцию выиграл заслуженно. Нагло играет, мне нравятся такие футболисты. И всё это против «Ахмата», который всегда пытается навязать свои условия сопернику.

Центральные защитники

Александр Мартынович («Краснодар») и Георгий Джикия («Спартак»)

Мартынович — опытный игрок, сделал очень многое для победы «Краснодара» над «Рубином». Хотя казанцы в предыдущих матчах отобрали достаточно очков у лидеров. «Спартак» с Джикией и без него очень сильно отличается. Против ЦСКА Георгий вроде бы неброско сыграл, но очень надежно. В дерби, когда команда осталась без Жиго, главным фактором была именно надёжность, которую он и давал обороне.

Левый защитник

Дуглас Сантос («Зенит»)

Да, «Зенит» играл с аутсайдером, но в таких матчах лидеры иногда играют ниже своего уровня. Сантос же провёл очередную игру выше всяких похвал.

Полузащита

Опорный полузащитник

Алекс Крал («Спартак»)

Крал с ЦСКА сыграл незаметно, но очень надёжно. Добегал в каждом важном эпизоде до конца — особенно в том, когда ЦСКА был ближе всего к голу.

Атакующие полузащитники

Арсен Захарян («Динамо») и Алексей Ионов («Краснодар»)

Первым из двух атакующих полузащитников назову Захаряна. «Динамо» должно было побеждать ещё в первом тайме — играли-то неплохо. И Захарян снова был заметен. Рядом поставлю Ионова, который с приходом Гончаренко в «Краснодар» раскрылся: забивает красивые голы, действует не так, как раньше.

Нападение

Правый вингер

Понтус Альмквист («Ростов»)

Отмечу ростовчанина Альмквиста, который заработал для соперника удаление и пенальти. Быстрый игрок, с обводкой. Шведы хорошо приживаются в России, и Альмквист, похоже, не исключение.

Центральный нападающий

Джордан Ларссон («Спартак»)

Центральным нападающим сначала хотел назвать Тюкавина. Он имел три стопроцентных момента в игре с «Химками», причём создал их сам. Без мяча играет замечательно. Но дерби есть дерби, поэтому выберу Ларссона. Победный гол всё-таки его.

Левый вингер

Андрей Мостовой («Зенит»)

У «Зенита» также стоит выделить Мостового. Он не всегда выходит в основе, но заслужил своё место. Забил уже 6 голов — хороший результат для молодого игрока.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Тренером в символической сборной поставлю Николича. Очень интересно, какой в итоге будет его победная серия с «Локо».