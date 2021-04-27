«Зенит» никогда не станет чемпионом!» Петржела не взял золото, но его обожают в Питере

В Санкт-Петербурге до сих пор душевно относятся к Властимилу Петржеле, хотя на закате своей карьеры в России чех едва не стал местным Белой Гуттманном – перед самым уходом из «Зенита» заявил, что клуб никогда не станет чемпионом. Проклятие не сбылось, а Власта навсегда остался для болельщиков своим.

Петржела пришёл в «Зенит» в 2003 году, когда клубу требовались перемены. Юрий Морозов покинул пост главного тренера из-за проблем со здоровьем, а менять такую глыбу российским спецом было бы странно. Тогда в Петербурге обратили внимание на чешский тренерский рынок: Властимил, как писали, выиграл конкуренцию у Йозефа Хованеца из сборной страны.

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«Зенит» в межсезонье сильно обновился. Помимо перебравшихся вслед за тренером чехами Павлом Марешем, Радеком Ширлом, Мартином Гораком, Лукашем Гартигом, клуб купил Владислава Радимова. Новый «Зенит» начал сезон с трёх побед в чемпионате и Кубке Премьер-Лиги, причём обыграл в том числе «Локомотив» и ЦСКА. Однако постепенно запал у команды угас, дошло даже до 1:7 от «Динамо» в восьмом туре.

Переломным для Петржелы в «Зените» стал матч в Элисте. В местном «Уралане» тогда только начал профессионально тренировать Игорь Шалимов. Первую победу легенды итальянского футбола в чемпионате страны пришлось ждать 11 туров – домашние 1:0 над «Зенитом». Петржела за день до этого пошёл посмотреть матч дублирующих команд. Команда два года подряд попадала в тройку, а в основе к тому моменту уже были Малафеев, Аршавин и Кержаков.

Петржела разглядел новые таланты, которые в дальнейшем помогли ему реализовать многие задумки. Чех повторял, что хочет в защите играть зонно, а не персонально, а все футболисты должны много бегать. Ветераны – к которым тогда были отнесены и те, кому и 30 не исполнилось: Лепёхин, Игонин и Овсепян – были к такому не готовы, и Властимил сделал ставку на молодёжь. В матче следующего тура он выпустил сразу четырёх новичков: Константина Лобова, Дмитрия Макарова, Игоря Денисова и Владимира Быстрова.

Кто-то из юных игроков мелькал в составе и до чеха, но именно при нём на регулярной основе стали выходить Денисов, Быстров и Олег Власов, которым ещё не исполнилось и 20. Макаров, Лобов и Андрей Николаев были немногим старше, и тоже стали получать много игровой практики. Те самые «питерские мальчичеки», как их называл сам Петржела, олицетворяли команду, которую строил чех.

Именно с таким составом Властимил выдал на тот момент лучший для «Зенита» сезон в истории чемпионатов России – второе место в 2003-м. Команда играла в атакующий, немного по-молодёжному безрассудный футбол.

К тому же питерцы взяли кубок Премьер-Лиги, который придумал Виталий Мутко. А болельщики «Зенита» к тому моменту уже скандировали фамилию Петржелы с трибун, подарив на день рождения шарфик с надписью «Властимил Первый».

При этом чех не был в глазах фанатов белым и пушистым. Не все поняли отчисления тех самых ветеранов команды, которые оказались не готовы к новым требованиям и формату тренировок. Плюс не все молодые показывали то, чего от них ждал Петржела. Например, Максим Астафьев при Властимиле быстро вернулся в дубль, а затем и вовсе покинул Петербург.

Не всех болельщиков радовали и хлёсткие пресс-конференции Петржелы, и последующее падение результатов команды после триумфа в 2003-м. Даже повторить второе место в чемпионате не получалось, А тут ещё уход Быстрова в «Спартак»: сам Владимир позже признавался, что Петржела мог наложить на трансфер вето.

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Недовольство росло, а параллельно клуб менял владельца: «Газпром» купил клуб у Давида Трактовенко, и стало понятно, что амбиции у компании и тренера разные. Хотя чех напоследок выдал совершенно феноменальный Кубок УЕФА — 2005/2006, где дошёл до четвертьфинала, выбив по пути звёздный «Марсель». Однако в чемпионате всё продолжало валиться из рук, а сам Властимил порой не стеснялся активно критиковать новых владельцев. В итоге его уволили.

При этом Петржелу до сих пор вспоминают с теплотой. Не только за атакующий футбол или воспитанников в составе, но и за искренность. Уже после ухода Властимил не стеснялся признавать свои ошибки и извиняться за некоторые высказывания. При этом он остаётся фанатом клуба и желает ему всяческих успехов.