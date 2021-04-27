«Тебе пора валить!» Фанаты «Арсенала» объявили войну владельцу клуба

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Основатель Spotify Даниэль Эк готов купить лондонский «Арсенал», фанаты требуют ухода Стэна Кронке

Фанаты «Арсенала» против руководства клуба
Александр Симбирский
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Футбол / Англия 0

Английские фанаты не отпускают ситуацию с Суперлигой — лопнувший проект Переса и Аньелли спровоцировал новую волну ненависти к владельцам клубов. Особенно буйствуют болельщики «Арсенала» — у них давно накопились претензии к семейству Кронке, которое полностью управляет клубом с 2018-го (именно тогда Алишер Усманов продал свою долю акций за € 615 млн). Фанаты обвиняют Стэна Кронке в том, что он превратил клуб в бездушный бизнес-проект. Перед матчем с «Эвертоном» несколько тысяч болельщиков собрались у «Эмирейтс», жгли дымовые шашки и скандировали лозунги в духе «Кронке, уходи», «Кронке, пришло время свалить из клуба».

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Также болельщики прикрепили к фонарному столбу чучело Кронке с плакатом «Молчаливый Стэн?». Судя по всему, чучело было сделано из надувной секс-куклы.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В четверг Джош Кронке (сын Стэна Кронке и директор «Арсенала») на встрече с болельщиками по видеосвязи сказал: «Глобальный болельщик хочет, чтобы «Арсенал» играл с «Барсой» как можно чаще. Английские фанаты хотят видеть больше крупных матчей, но вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке. Мы ошиблись». На что получил ответ: «Вы ничего не понимаете в английском футболе. Просто продайте клуб и всё».

Тут же появились слухи, что Стэн Кронке действительно рассматривает возможность продажи клуба. На это отреагировал шведский предприниматель, основатель Spotify и обладатель состояния £ 3,4 млрд Даниэль Эк, написавший в «Твиттере»: «Я поддерживаю «Арсенал» столько, сколько себя помню. Если компания Кронке захочет продать клуб, я с удовольствием поучаствую в торгах».

Кто такой Даниэль Эк?

Программист, который в 2006-м вместе с Мартином Лорентсоном основал стриминговый сервис Spotify — сейчас на сервис приходится 36% мирового аудиостриминга, а с лета прошлого года Spotify официально действует в России.

Несмотря на то что компания на протяжении 10 лет является убыточной (только за 2020 год убыток составил € 581 млн), Spotify имеет большое влияние на мировую музыкальную индустрию (если исполнитель попал в топ-чарт сервиса — значит, звезда) и пользуется огромной популярностью у пользователей. Они ценят Spotify за алгоритм рекомендаций, благодаря которым можно открывать для себя новых исполнителей.

Даниэль Эк

Даниэль Эк

Фото: Andrew Burton/Getty Images

Сейчас Эку 38 лет, он дружит с основателем «Фейсбука» Марком Цукербергом, увлекается музыкой и футболом — в свободное время рубится в FIFA и неоднократно признавался в любви к «Арсеналу».

Инициативу Эка уже поддержали легенды «Арсенала»

После твита Эка в The Telegraph появилась информация о том, что Патрик Виейра, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри готовы поучаствовать в предложении Эка.

Анри в интервью разбомбил нынешнее руководство клуба: «Я люблю «Арсенал» и буду болеть за команду до самой смерти, но сейчас не узнаю мой клуб. А идея войти в Суперлигу — просто ужас. Понимаю, почему фанаты бунтуют.

Раньше люди говорили, что, если бы им пришлось выбрать вторую любимую команду, это был бы «Арсенал» — из-за истории, культуры, семейности. Сейчас я этого в клубе не вижу, и это больно. Нам нужно вернуть нашу идентичность».

По сообщениям английских СМИ, в случае если сделка состоится, то Анри, Бергкамп и Виейра получат руководящие роли в «Арсенале» (какие именно — не уточняется).

Вероятна ли продажа «Арсенала»?

Джош Кронке во время беседы с фанатами решительно заявил, что планов продавать клуб сейчас точно нет. Для семейства Кронке «Арсенал» — ценный актив, Forbes оценивает стоимость клуба в $ 2,8 млрд. То есть Даниэлю Эку придётся выкатить поистине астрономическую сумму. The Telegraph сообщает, что швед подготовит предложение в течение этой недели.

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Что касается планов руководства «Арсенала» по решению конфликта с болельщиками, то Джош Кронке отбивается дежурными фразами: «Считаю, что мы в состоянии улучшить позиции «Арсенала». У нас те же планы на лето, что и несколько недель назад, и я рад этому. Сейчас есть много недоверия и скепсиса, но со временем надеюсь показать болельщикам, что мы способны продвигать наш клуб вперёд».

Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

The Telegraph сообщает, что Винай Венкатешам (исполнительный директор «Арсенала») провёл встречу с членами правления клуба — летом семейство Кронке планирует вложиться в трансферы. Однако болельщиков эти гарантии не устраивают — судя по всему, акции протеста и массированные атаки на руководство «Арсенала» продолжатся.

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