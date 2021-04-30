У «Лилля» всё наоборот. Потеряли лидеров и помощника тренера, зато первые в чемпионате

Всё очень плохо с деньгами, но замечательно с результатами. Как такое возможно?

На 35-й минуте гостевого матча с «Лионом», уже проигрывая 0:1, «Лилль» пропустил абсурдный гол. «Лион» получил штрафной на правом фланге, Дюбуа навесил на линию вратарской, а дальше гости всё сделали сами. Вратарь вышел на перехват, столкнулся с собственным защитником и упал, а мяч попал в руку ещё одному защитнику «Лилля», капитану Фонте, — и залетел в ворота.

К этому нужно добавить, что «Лион» не просто находится вверху турнирной таблицы, это ещё и лучшая команда лиги по разнице созданных и допущенных моментов. Разница ожидаемых голов — самый простой способ определить качество игры команды на дистанции, и «Лион» по этому показателю опережает даже «ПСЖ».

Для любой другой команды счёт 0:2 в гостях у такого соперника стал бы концом игры, но для «Лилля» это было только начало. Перед перерывом Йылмаз забил прекрасным ударом со штрафного, а во втором тайме гости навязали «Лиону» неудобный открытый сценарий без центра поля и с огромным количеством атак в обе стороны. И забили ещё дважды. Празднуя победу, тренер «Лилля» исполнил впечатляющий кувырок. После 34-го тура «Лилль» остался на первом месте, опережая «ПСЖ» на одно очко.

Матч с «Лионом» — не типичный для команды Кристофа Галтье, но в каком-то смысле он её отражает. «Лилль» в последние годы — команда, которая становится сильнее вопреки всем обстоятельствам.

Перед началом сезона «Лилль» продал самого результативного нападающего и лучшего защитника. Осимхен ушёл в «Наполи» за 70 млн евро плюс бонусы (сложная схема с вовлечением игроков понадобилась для улучшения отчётности), а Габриэл стал игроком «Арсенала». И это не первые потери. Годом раньше был ещё один нашумевший трансфер с участием этой команды: Пепе перешёл в «Арсенал» за 80 млн евро, на которые лондонцам пришлось брать кредит. Тогда же Леау был куплен «Миланом».

«Наполи» купил игрока за 70 млн евро + бонусы. Как это возможно? И это даже не звезда.

В общем, в «Лилле» разбирают всё, что бегает. Но и этого мало: Галтье теряет не только игроков, но и помощников. Когда Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм», то переманил к себе двух человек из штаба «Лилля». Тренера вратарей Нуну Санту и ассистента Жоау Сакраменту, ответственного за организацию игры, анализ соперников и даже за концепцию развития команды. «Моуринью не звонил мне. Только нашему спортивному директору. Что я могу сказать? Классный поступок», — сказал Галтье, когда остался без ключевого помощника посреди сезона.

Новому ассистенту Моуринью 30 лет. В «Монако» Сакраменту помогал Жардиму А ещё у него уже есть опыт исполнения обязанностей главного тренера.

Оставшись без помощников и половины основы, Галтье добился улучшения качества игры. В первую очередь — в защите. По сравнению с сезоном-2018/2019 (когда помощники были на месте весь сезон, а сам сезон не оборвался на середине), «Лилль» сейчас допускает на 30% меньше моментов. По данным Statsbomb, xGA/90 с 1,1 вырос до 0,7. То есть приличная оборона превратилась в топовую. Параллельно атака стала хуже, но не так сильно: с 1,5 xG/90 количество ожидаемых голов за матч уменьшилось до 1,3.

На первый взгляд всё это напоминает чудо: команда прогрессирует на фоне постоянных потерь. Но на самом деле за прогрессом «Лилля» стоит огромная работа менеджмента.

Финансовыми вопросами занимается владелец клуба Жерар Лопес. У него богатая биография, которая включает взлёт собственного футбольного агентства и запрет на трансферы за махинации с бюджетом «Лилля». Ежегодная продажа игроков за неадекватные деньги — его заслуга. А с другой стороны — постоянные махинации. Несмотря на безумную прибыль с трансферов, клуб в долгах. Более того, если Лопес, который является только совладельцем команды, не рассчитается со своими партнёрами, то клуб может уже в этом году вынужденно сменить владельцев. То есть финансово у «Лилля» сейчас всё очень плохо и будущее клуба во многом зависит от итогов сезона.

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До недавнего времени за комплектацию команды отвечал спортивный директор Луиш Кампуш. Бывший скаут у Жозе Моуринью в «Реале», он стоял за успехами «Монако» последних лет — был директором и главой скаутского отдела, когда в команду пришли и заиграли Марсьяль, Лемар и Силва. В «Лилле» он работал до конца 2020 года. Взамен каждого проданного игрока он находил менее известного, но не уступающего по качеству. Продав Пепе (80 млн), нашёл Осимхена (22 млн). Продав Осимхена (70+ млн), нашёл Давида (27 млн).

21-летний Давид после нескольких месяцев адаптации неплохо проводит первый сезон: при 25 выходах в основе у него 11 голов в чемпионате (все с игры). Нормальная результативность с учётом более сложного чемпионата, но эта инвестиция хотя бы легко просчитывается — в прошлом сезоне он локально порвал бельгийский чемпионат (26 результативных действий в 27 матчах). А вот бесплатный переход 35-летнего Йылмаза, у которого закончился контракт с Бешикташем», — совсем не очевидное решение. Йылмаз — отличный форвард, но ни разу в карьере не играл за пределами Турции. И да, ему 35. Последнее, чего можно было ожидать от такого новичка, — что он просто не заметит смены чемпионата и продолжит забивать. С начала сезона у него 12 голов в чемпионате (19 выходов в старте) и два в Лиге Европы (ноль выходов в старте).

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Всего летом «Лилль» потратил 40 млн и за эти деньги получил, кроме пары форвардов, Ботмана, молодого защитника из «Аякса», который составил непробиваемую связку в паре с ветераном Фонте.

В настолько выстроенной иерархии тренеру остаётся только тренировать. Кристоф Галтье считает страсть главным условием своей работы, но при этом стиль его футбола — антипод слова «страсть». «Лилль» — идеально организованная механистичная команда, в которой мало творчества, зато почти все игровые эпизоды отрабатываются одним из наработанных приёмов.

Основная идея без мяча — компактность. Команда двигается синхронно и с минимальным расстоянием между игроками, при этом не сваливается в низкий блок, а балансирует в среднем: достаточно высоко, чтобы в прессинге участвовали нападающие, но не настолько высоко, чтобы соперник мог делать забросы за спину защитникам.

Такой стиль требует концентрации, он выстроен на синергии игроков, которые дополняют друг друга. Благодаря этому навесы остаются почти единственным способом доставить мяч в штрафную «Лилля». Есть показатель ODC, который учитывает пасы в опасную зону (в радиусе 18 метров от ворот), отданные низом — то есть не считая навесов. По данным Understat, «Лилль» допускает всего 3,6 таких пасов за 90 минут. В полтора раза меньше, чем лидирующий в Италии «Интер» и столько же, сколько «Манчестер Сити».

В атаке многое зависит от индивидуальных качеств игроков: у каждого своя роль, за счёт распределения функций Галтье добивается эффективности даже в атаках без особого риска или фантазии. Иконе врывается в свободные зоны и помогает партнёрам игрой без мяча, а Бамба и Санчеш тащат мяч: первый — на левом фланге атаки, второй — из глубины. Рывкам Бамба и Давида очень помогает движение Йылмаза, который играет не только в штрафной, а и стягивается в глубину, создавая коридоры для рывков.

Бурак Йылмаз Фото: John Berry/Getty Images

Вся группа атаки чувствует себя комфортно в своих ролях, отсюда парадокс: «Лилль» атакует однообразно и предсказуемо, зато игроки забивают сложные голы и отлично реализуют моменты. Разница между ожидаемыми голами (43) и забитыми (57) — +14, лучшая в чемпионате. Отличная реализация — заслуга не кого-то одного, а сразу нескольких нападающих. Йылмаз забил 10 голов, не считая пенальти, хотя его xG, по данным Understat. чуть меньше семи. У Давида 11 голов при xG, равном девяти. Бамба и Языджи тоже забили больше, чем ожидает статистика. Только у Иконе баланс отрицательный: четыре гола и 4,4 xG.

Такой команде будет трудно удержать уровень нынешнего сезона, потому что оверперформанс из года в год сохраняют только лучшие игроки мира. Скорее можно предположить, что команду снова распродадут и соберут заново — и она будет бороться за Лигу чемпионов (либо за Лигу Европы — в зависимости от качества новых игроков). Но сейчас это не имеет значения.

Имеет значение то, что с начала апреля «Лилль» на выезде обыграл «ПСЖ» и «Лион», своих прямых конкурентов в борьбе за титул. А в середине марта тоже на выезде не проиграл «Монако». Проблема только в том, что с середняками команда Галтье играет хуже, чем с лидерами. В середине апреля, например, потеряла очки с «Монпелье», а месяц назад вообще проиграла аутсайдеру. А впереди, как назло, простой календарь — только «Ланс» борется за еврокубки из всех соперников.

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