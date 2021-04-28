Два клуба из России сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир

Со следующего сезона стартует новый еврокубковый турнир для «бедных» – Лига конференций УЕФА. Его появление обосновывают повышением престижа Лиги Европы, увеличением доходов, новыми рынками для бродкастеров и шансом для небольших или не очень по-футбольному сильных стран заявить о себе. Основной причиной для глобальных перемен, а не минимальных корректировок стал первый пункт: в ЛЕ было 48 команд (то есть 24 матча в один игровой день), средние зрелищность и интерес к турниру, из-за чего сильно страдала доходность проекта.

Что будет с Лигой Европы?

Два квалификационных раунда вместо четырёх. В первом будут участвовать обладатель национального кубка из страны-ассоциации, занимающей в рейтинге 15-е место, и проигравшие во втором квалификационном раунде ЛЧ. Победители выходят в плей-офф, где встречаются с победителями кубков из стран с 8-го по 14-е место рейтинга УЕФА и проигравшими в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

На групповом этапе будет 32 клуба-участника, разделённых на 8 групп: семь обладателей национальных кубков, чьи страны занимают места с 1-го по 7-е в рейтинге; одна команда, занявшая четвёртое место, из 5-й в рейтинге страны; четыре клуба, занявшие пятое место в национальных чемпионатах стран с 1-го по 4-е место в рейтинге; 10 участников, прошедших из плей-офф и вылетевших из ЛЧ.

Через сезон формат квалификации чуть-чуть поменяется, потому что в групповой этап сразу же попадёт обладатель Кубка конференций.

Команды, занявшие первые места, сразу выйдут в 1/8 финала, а вторые – сыграют в дополнительном раунде с командами, занявшими третье место в группе ЛЧ.

Это все изменения, которые произойдут со следующего сезона. Но с 2024 года у Лиги Европы, аналогично с ЛЧ, не будет группового этапа – его заменят туры, которые будут проводиться по швейцарской системе.

Какой будет новая Лига чемпионов? УЕФА одобрил реформу турнира Топ-клубам обещают ещё больше привилегий. Не поздно спохватились?

Как тогда устроена Лига конференций?

В групповой этап автоматически, в отличие от Лиги Европы и Лиги чемпионов, никто не попадёт – до него нужно пройти три отборочных раунда и раунд плей-офф.

В первом квалификационном раунде примут участие 72 команды из стран с 29-го по 55-е место в рейтинге, все – нечемпионы: обладатели кубков, серебряных и бронзовых медалей. Дальше проходят 36 команд.

Во второй отборочный раунд добавляются чемпионы – 20 команд, которые вылетели из отборочного и предварительного раунда ЛЧ. В третий раунд выйдут десять клубов, а до плей-офф дойдут только пять.

Также во второй отборочный раунд попадут новые нечемпионы: из стран, занимающих в рейтинге с 16-го по 29-е место, стартуют 14 обладателей кубков и 14 серебряных призёров; из стран с 13-го по 28-е место в рейтинге – 16 обладателей бронзовых медалей; 9 команд, занявших четвёртые места в своих чемпионатах, расположившихся на местах с 7-го по 15-е в рейтинге УЕФА; и один клуб, оказавшийся по итогам сезона на пятом месте в чемпионате страны-ассоциации с 6-го места в рейтинге. Дальше пройдут 45 команд.

В третий квалификационный раунд сразу попадают всего семь команд: бронзовые призёры ассоциаций с 7-го по 12-е место и одна команда, занявшая четвёртое место в стране-ассоциации с 6-го места в рейтинге. Из 52 команд нечемпионов в плей-офф выходят 26.

В плей-офф попадают пять команд, вылетевших из отбора ЛЕ в Пути чемпионов, и три – из Пути нечемпионов. Плюс одна команда, занявшая пятое место в стране-ассоциации с 5-й строчки, и четыре – с шестого места чемпионатов стран с 1-го по 4-е место в рейтинге (для Англии – обладатели Кубка английской лиги).

Ну а дальше – групповой этап! 32 команды: 17 победителей раунда плей-офф среди нечемпионов, пять – среди чемпионов, плюс десять команд, которые не смогли отобраться в группы в ЛЕ.

Чтобы примерно представлять, что выше описано, вот рейтинг УЕФА. Полный список можно посмотреть здесь.

Так. А что с Россией?

Сейчас мы на восьмом месте рейтинга УЕФА, что для нас, на самом деле, очень и очень печально. В Лигу чемпионов напрямую у нас попадает один клуб, серебряный призёр начинает свою борьбу за групповой этап с третьего раунда квалификации. В Лигу Европы выходит только команда-обладатель Кубка России – стартует сразу с группы.

В Лигу конференций отправляются две команды: бронзовый призёр начинает с третьего отборочного раунда, а клуб, занявший четвёртое место, – со второго.

И всё это ради повышения зрелищности Лиги Европы?

Не только. ЛЕ превратится в соревнование для сильных и неслабых, что финансово может положительно сказаться на её доходах. Также вместе с Лигой конференций общее число клубов, задействованных в еврокубках, вырастает до 96 – это значительно расширяет географию турниров УЕФА, помогает маленьким почувствовать себя особенными. Вроде бы чётко сработано: и футбол в Европе развиваться будет, и гранды довольны, что станет больше матчей с топовыми соперниками. Но на деле же – новый турнир только увеличивает пропасть между богатыми и бедными.

И это – новая нормальность футбольного мира.