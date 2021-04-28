Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Прямая трансляция матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити», где смотреть онлайн, Лига чемпионов, полуфинал, 28 апреля 2021

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»
Дмитрий Росип
«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Онлайн. Главные «денежные мешки» Европы бьются за финал!
Теперь-то Неймар и Мбаппе дойдут до конца?!
Футбол / Лига чемпионов 0

Привет, друзья! Сегодня, 28 апреля 2021 года, состоится ещё один полуфинальный матч Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча — в 22:00 мск.

На днях «Ман Сити» взял Кубок лиги, а в АПЛ лидирует с отрывом в 10 очков от «МЮ». «Горожане» в последний момент решили воздержаться от участия в Суперлиге и теперь жаждут попасть в финал Лиги чемпионов. А вот «ПСЖ» столкнулся с серьёзной конкуренцией в чемпионате Франции в лице «Лилля» и «Монако». При этом парижане преисполнены желания со второй попытки взять-таки главный трофей ЛЧ. Прямую трансляцию матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» (начало — в 21:50 мск).

Кто выйдет в финал ЛЧ? Опрос
Live Олег Лысенко

📹 А вот еще одно ностальгическое видео для поклонников «Ман Сити» — тут же есть такие?

13:09 Олег Лысенко

📹 «Ман Сити» бодрячком перед полуфиналом! Хорошие предчувствия?

13:08 Олег Лысенко

📹 Как «ПСЖ» готовился к игре с «Ман Сити».

12:37 Олег Лысенко

Кто выйдет в финал ЛЧ? Опрос

📊 Быть ли чисто английскому финалу? Ваши мнения.

Обсудить

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: David Ramos/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК ПСЖ •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021