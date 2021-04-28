«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Онлайн. Главные «денежные мешки» Европы бьются за финал!

Привет, друзья! Сегодня, 28 апреля 2021 года, состоится ещё один полуфинальный матч Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча — в 22:00 мск.
На днях «Ман Сити» взял Кубок лиги, а в АПЛ лидирует с отрывом в 10 очков от «МЮ». «Горожане» в последний момент решили воздержаться от участия в Суперлиге и теперь жаждут попасть в финал Лиги чемпионов. А вот «ПСЖ» столкнулся с серьёзной конкуренцией в чемпионате Франции в лице «Лилля» и «Монако». При этом парижане преисполнены желания со второй попытки взять-таки главный трофей ЛЧ. Прямую трансляцию матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» (начало — в 21:50 мск).
📹 А вот еще одно ностальгическое видео для поклонников «Ман Сити» — тут же есть такие?
📹 «Ман Сити» бодрячком перед полуфиналом! Хорошие предчувствия?
📹 Как «ПСЖ» готовился к игре с «Ман Сити».
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