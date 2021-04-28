«Мы за головы хватались: «Кого нам привезли?!» Как ЦСКА навязали корейского любителя Кима

В истории чемпионата России было много странных легионеров. И «хороший» Жерар Мукунку, и ямайский бухгалтер Эррол Стивенс, и толпа португальцев из «Динамо». Ким Ин Сон хоть и не бросал куриные кости под стол, но всё равно достоин попадания во все подобные рейтинги.

В январе 2012-го ЦСКА ещё не разукрасил свою форму кучей спонсорских логотипов. Каждый новый контракт был важен, а партнёрство с южнокорейским гигантом Hyundai выглядело коммерчески успешным шагом. Доподлинно неизвестно, оговаривали ли стороны все детали предстоящего партнёрства «на берегу», но в зимнее трансферное окно ЦСКА пришлось подписывать корейского футболиста.

Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре Руководство армейцев больше не является примером для подражания.

Ким Ин Сон пришёл в московский клуб из «Каннын Ситизен» в одно трансферное окно с Понтусом Вернблумом и Ахмедом Мусой. Виктор Онопко тогда признавался, что про игроков из голландского чемпионата в клубе знали буквально всё ещё до подписания контрактов. Корейский вингер же был тёмной лошадкой до приезда на просмотр.



Ким отбегал с молодёжной и главной командой ЦСКА два сбора, а затем подписал полноценный однолетний контракт с опцией продления ещё на два года. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев тогда не постеснялся публично признать, что в клуб пришёл футболист-любитель.

На родине Ким играл в футбол за команды школы и вуза. Заинтересовать кого-то из высшего дивизиона не сумел, а за пределами первой лиги в Корее тогда любители играли вперемешку с профессионалами. Он заключил контракт с «Каннын Ситизен», у которого тоже были соглашения с Hyundai. В том числе и этот факт позволил расценить переход Кима в ЦСКА как устную часть договора с корейским автопроизводителем.

Ин Сон вспоминал, что на родине ему платили 1000 долларов в месяц, из которых 700 он отдавал матери. В ЦСКА полузащитнику дали контракт на 200 тысяч долларов в год. Кореец признавался, что в тот момент почувствовал себя золушкой.

Игрок утверждал, что до прихода в ЦСКА из команды знал лишь Зорана Тошича. Тот играл в «Манчестер Юнайтед» вместе с Пак Чжи Суном, футбольным кумиром всей Южной Кореи. Правда, как выглядит сербский вингер, Ким Ин Сон не подозревал – знал только фамилию и читал про манчестерское прошлое. Познакомились на двусторонке, когда Тошич влетел в корейского новичка и отобрал мяч.

Другие игроки ЦСКА постарались познакомиться с одноклубником в стандартной для того времени манере: всем новичкам армейцев незаметно подсыпали соль в сок, а затем смотрели на реакцию. И если Вернблум расхохотался и на английском обматерил присутствовавших, то Ким Ин Сон просто выпил весь стакан и ушёл в номер. Сергей Игнашевич говорил, что такой реакции они никак не ожидали. Жертва розыгрыша позднее признавался, что специально не подал виду, но был очень рад шутке партнёров по команде. «Если меня разыгрывают, я стал своим», – рассказывал кореец.

На сборах в Испании Ким Ин Сон действительно выглядел неплохо. Его хвалили за высокую скорость и хороший дриблинг. Причём положительные отзывы выдавал в том числе и главный тренер команды Леонид Слуцкий.

И вот первый официальный матч армейцев в новом году – плей-офф Лиги чемпионов против «Реала». Из-за проблем с составом в старте вышли два новичка (Вернблум и Муса), в воротах играл Сергей Чепчугов. На лавке нашлось место и ветеранам Дейвидасу Шемберасу, Элвиру Рахимичу, и тому самому Ким Ин Сону. Кореец позднее рассказывал, что с абсолютным шоком смотрел на пробегающих мимо Марсело и Криштиану Роналду. Ещё месяц назад он был игроком любительского клуба, а теперь заявлен на плей-офф Лиги чемпионов.

Дебютировал за команду футболист уже в следующем матче – ЦСКА возобновлял сезон РПЛ игрой с «Зенитом», а кореец вышел на замену на последнюю минуту. В определённом смысле на этом сказка игрока закончилась. Он больше играл за дубль и либо сидел на скамейке основной команды, либо не попадал даже в заявку. На ответный матч против «Реала» игрока даже решили не брать – Слуцкий признавался, что не понимает футболиста.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Леонид Слуцкий бывший тренер ЦСКА «Вне поля проблем нет. Но в целом есть определённые сложности: с переводом, с речью, с адаптацией, даже чисто физиологические. У всех игроков по одному выражению лица понятно: что он, как он. У Кима – пока не очень».

Отмечали сложности в общении с Кимом и его одноклубники, и даже переводчик. За год в Москве легионер практически не выходил из дома и постоянно сидел в телефоне. На английском Ким знал только «окей» и с трудом выучил пару новых стандартных слов.

«Спартак» и ЦСКА сцепились в соцсетях. Кто выиграл «SMM-дерби»? Что ни твит, то шедевр!

В итоге футболист отыграл 26 матчей за молодежную команду, где ни разу не сумел забить и отметился лишь одной голевой передачей. В главной команде были недовольны не только статистикой легионера, но и его самоотдачей. Ким Ин Сон после просмотра Лиги чемпионов со скамейки «Лужников» возомнил себя футболистом главной команды и не отрабатывал в обороне в молодёжном первенстве.

Семён Федотов бывший защитник ЦСКА «Он приехал в Испанию после первого сбора. Мы все уставшие, а он – на лёгкости. Как начал всех оббегать, валтузить, забивать – вообще лучшим был! Мы за головы хватались: «Кого нам привезли?!». Его сразу и подписали. А вернулись в Москву – сдулся. Может, не адаптировался к Москве: языка не знал, жил один. Головой махал: типа, всё понимает, а на самом деле – не понимал ничего. Ким как-то резко и бежать, и играть перестал. Обидно за парня».

В итоге он сыграл еще пять минут за главную команду в Кубке России и покинул Москву по истечении контракта. Сообщалось, что интерес к игроку проявлял «Амкар», однако дальше слухов дело не зашло. Ким Ин Сон вернулся на родину, где заиграл уже в профессиональных клубах. Сейчас на счету игрока есть даже три матча за сборную страны. Но вряд ли ему хоть раз платили столько же, сколько в России.