«Министр Блэр, освободите Стива!» Нелепый фейк про английского вратаря и Казахстан

Никто не знал, куда пропал Огризович — не то в тюрьме, не то в плену у бандитов.

Стива Огризовича сейчас помнят только самые лютые фанаты АПЛ. С 1984-го по 2000 год он провёл более 500 матчей за «Ковентри», с которым в 1990-е боролся за выживание в Премьер-лиге. В этой команде впервые по-крупному засветился Робби Кин, перешедший после удачного сезона-1999/2000 (12 голов в 31 матче) в «Интер». К этому времени 42-летний Огризович уступил место в основе Магнусу Хедману, но выполнял в раздевалке роль «опытного дядьки».

Огризович был одним из символов скромной команды. И даже несмотря на отсутствие весомых титулов, он установил несколько примечательных достижений. Например, забил гол в матче против «Шеффилд Уэнсдей» в 1986-м, когда очень удачно выбил мяч от ворот. А спустя год выиграл с «Ковентри» Кубок Англии и защищал ворота сборной Первого дивизиона (прежнее название АПЛ) в игре против сборной мира. Также на счету вратаря серия из 209 матчей подряд в Премьер-лиге за «Ковентри». Огризович — один из четырех английских игроков, выходивших на высшем уровне на поле в четырех десятилетиях. Остальные трое — Питер Шилтон, Джон Лукич и Стэнли Мэттьюз.

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Профессиональная карьера вратаря продолжалась с 1977-го по 2000 год. Интересно, что до подписания первого контракта с «Честерфилдом» Огризович закончил полицейскую академию и служил офицером в участке Мэнсфилда в Ноттингемшире. Но при первой же возможности он ушёл в профессиональный футбол. К слову, Огризович был хорош в крикете и даже провёл несколько матчей на профессиональном уровне в середине 1980-х.

Вскоре на молодого вратаря обратили внимание скауты «Ливерпуля» — летом 1977-го Огризович переехал на «Энфилд», но вытеснить из основы Рэя Клеменса новичок так и не смог. Транзитом через «Шрусбери» Огризовича оказался в «Ковентри».

Многие английские эксперты отмечали, что Огризович был одним из лучших английских вратарей высшего дивизиона на рубеже 1980-1990-х годов. Его часто рассматривали в качестве кандидата в сборную Англии, но за нее голкипер «Ковентри» так и не сыграл. Однажды Огризовича пригласили в сборную Югославии (его отец был сербом), однако вратарь отказался.

Фото: Stu Forster/Getty Images

Под завершение карьеры Огризович даже бросил курить по условиям контракта, чтобы продлить соглашение с «Ковентри». Он редко выходил на поле, но «Ковентри» устроил голкиперу душевные проводы в последнем домашнем матче сезона-1999/2000. Символично, что без Огризовича, завершившего карьеру, «Ковентри» сразу вылетел из АПЛ.

Сам Огризович несколько раз возвращался в «Ковентри» в 2000-х, но уже в качестве одного из членов тренерского штаба. С 2008-го по 2019-й культовый для клуба футболист работал в «Ковентри» тренером вратарей. Но до этого с Огризовичем произошла одна из самых странных историй в английском футболе.

В 2003-м появилась новость: «Стив Огризович в Казахстане захвачен бандитами, за него требуют выкуп». Это шокировало не только болельщиков «Ковентри», но и вообще всех англичан. Ходили слухи, что на помощь бывшему вратарю готов прийти премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Стив Огризович Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Вскоре появились новые подробности. Оказалось, Огризовича захватили не казахстанские бандиты, а военные. Они заподозрили бывшего вратаря «Ковентри» в шпионаже и сотрудничестве с «МИ-6» (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании). Что конкретно интересовало британскую разведку в Казахстане и каким образом в этой стране оказался Огризович, не уточнялось, но реакция фанатов «Ковентри» последовала незамедлительно. Они создали онлайн-петицию под названием «Спасти Стива Огризовича».

Петицию подписали более 250 болельщиков, которые оставляли свои комментарии поддержки: «Пожалуйста, министр Тони Блэр, освободите Стива! Для миллионов людей он герой с кривым носом, поэтому Казахстан должен немедленно отпустить Огризовича на родину».

Некий Дэвид Вардейл подбросил другую версию событий — что Огризович сам принимал участие в захвате заложников в Казахстане, поэтому был задержан британской разведкой. Что за захват заложников и какова была роль обладателя Кубка Англии 1987 года в бандитской операции — этот вопрос также остался без ответа.

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Вскоре Огризовича нашли. И не в Казахстане, где, по одной из версий, он сидел в тюремном подвале. А на тренировочной базе «Райтон» в Ковентри-Сити. Живым и здоровым. «Понятия не имею, откуда вообще появилась такая информация. Да, я посещал несколько стран в последнее время, но в Казахстане не был. И не планирую, — рассказал Огризович. — Могу только предположить, что меня, наверное, клонировали. Наука в последнее время очень хорошо развивается».

История с Казахстаном оказалась плодом чей-то воспалённой фантазии. Не удалось установить, кто запустил в английские медиа столь бредовый фейк. Возможно, это были авторы созданной в поддержку Огризовича петиции.

Сам вратарь спустя много лет в одном из интервью для сайта «Ковентри» сказал, что розыгрыш получился забавным и его порадовала поддержка болельщиков.