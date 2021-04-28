Почему Ахметову карточку отменили, а игрокам «Спартака» — нет? Разбор решений

Хоть одна хорошая новость для ЦСКА за последнее время!

Удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком» (1:0) стало ключевым и самым скандальным эпизодом последнего дерби. Момент вызвал бурное обсуждение не только в соцсетях, но и среди футбольных экспертов. А уже сегодня КДК РФС вынес вердикт по красной карточке 23-летнего полузащитника. ЦСКА должен остаться доволен решением комитета.

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Что сказал Ахметов и арбитр Игорь Федотов?

Напомним, что на 37-й минуте матча Ахметов не успел к мячу и заехал по ноге нападающему «Спартака» Александру Соболеву. После просмотра эпизода с помощью VAR главный судья Павел Кукуян принял решение удалить армейца с поля.

Наш судейский эксперт Игорь Федотов, развивающий свой ютуб-канал, сразу подверг сомнению приговор Кукуяна. По его мнению, Ахметов не заслуживал столь строгого наказания.

«Судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в игре со «Спартаком». Ахметов пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, он влетел в соперника. Плюс у игрока «Спартака» нога на весу, она не в статике. Стоило ограничиться жёлтой карточкой. Здесь с судьями я не согласен», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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Сам футболист после матча утверждал, что играл не шипами, а нанёс удар щёчкой, ожидая получить максимум жёлтую карточку.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Показалось, что я сначала в мяч сыграл? В смысле, казалось? Как показалось? Я щёчкой сыграл, щёчкой. Как можно было не увидеть?

Судья ничего не говорил, пошёл смотреть VAR. Я играл сначала щёчкой, а потом тоже щёчкой, попал в щиток Соболеву — это разве красная? В матче с «Зенитом» я ещё согласен, прямая красная, но здесь — нет. Судья ещё не увидел руку перед этим моментом, двойные стандарты какие-то.

Не, ну когда уже идут смотреть VAR, понятно, что будет удаление, иначе видеопомощники не позвали бы судью к монитору. До того, как позвали, думал, что максимум жёлтая будет. Не думал, что всё вот так будет», — цитировал Ахметова Sport24.

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КДК РФС принял решение отменить красную карточку Ахметова

Уже вечером 26 апреля ЦСКА обратился в КДК по поводу отмены красной карточки Ахметова. Вердикт не заставил себя долго ждать.

Сегодня днём глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что красная карточка армейца отменена. Таким образом, он сможет принять участие в домашнем матче против «Уфы».

«Судья ошибочно удалил Ахметова на 34-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА отсутствуют критерии серьёзного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — говорится в сообщении на сайте РФС.

В КДК обратился не только ЦСКА, но и «Спартак». Красно-белые просили комиссию оценить предупреждения защитнику Айртону Лукасу и вратарю Александру Максименко, из-за которых оба пропустят ближайший матч. Однако комитет не удовлетворил просьбу «Спартака».

«Судья правильно вынес предупреждение Айртону на 62-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» сорвал перспективную атаку соперника в тактических целях. Комиссия учитывает при рассмотрении данного эпизода быстроту развития контратаки ЦСКА, наличие свободного пространства для её продолжения и партнёров игрока ЦСКА Николы Влашича в этих зонах.

Судья правильно вынес предупреждение Александру Максименко на 88-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» умышленно задерживал возобновление матча ударом от ворот, не предпринимая никаких действий для установки мяча в площади ворот и нанесения удара по нему», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Специально для «Чемпионата» решения КДК прокомментировал Игорь Федотов.

«Решение ЭСК мне понятно. У Максименко карточка за неспортивное поведение, он затягивал время – тут без шансов на отмену. По Айртону понятно, что карточка была показана за срыв перспективной атаки, но я слышал, что в протоколе написали про неспортивное поведение. Хотя глобально решение правильное. Момент с Ахметовым я уже объяснял – отменили всё правильно.

Самое интересное, что ошибка Карасёва на него не повлияла. Он после такого должен был пропускать тур, но судей у РФС сейчас нет – и ему отдали главный матч тура. Отстранений до конца сезона уже просто не будет, заменять судей практически некем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.