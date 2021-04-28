Не было даже дверей в туалете! Прошлая жизнь «ПСЖ» и «Ман Сити» — без арабских денег

Встреча «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов интересна не только стадией турнира, столкновением тренеров, некогда уже игравших против друг друга в АПЛ, или противостоянием больших звёзд.

Два «денежных мешка», как клубы называют поклонники футбола, два проекта арабских миллиардеров, две команды, в которые было вложено многое ради трофея Лиги чемпионов, но ещё ни разу его не выигравшие – у них, на самом деле, есть немало общего.

Глава I. «Манчестер Сити» до шейха Мансура: нищета, попытки остаться в АПЛ и арест тайского владельца

Создание



В 1866 году священника Артура Коннелла пригласили на службу настоятелем церкви Святого Марка, что располагалась в Вест-Гортоне, некогда сельском городке, который со временем поглотил промышленный Манчестер со всеми его проблемами. В районе, куда священнослужитель переехал со своей семьёй, царили бедность и безработица, а массовое пьянство и насилие были обычным явлением. Одна из девушек, дочь знаментиной суфражистки Саильвия Панкхерст, писала, что в таких жизненных условиях у неё то и дело возникало желание «разбиться головой об стену этих убогих улиц».



«В то время Вест-Гортон был районом огромных лишений. Он был перенаселён и убог, а главным его «украшением» были плохие санитарные условия и бедность. Мужчины пытались найти от всего этого убежище либо в пьянстве, либо в разбоях», – рассказывал Питер Лупсон в книге «Слава Богу за футбол».

Чтобы как-то спасти погибающий в алкоголе и антисанитарии народ, Коннелл основал для местных бедняков благотворительный фонд и открыл столовую, за первую неделю работы которой священнослужители раздали 1500 галлонов супа, 1000 буханок хлеба и 10 тонн угля. Дочери настоятеля тоже погрузились в общественную работу: одна основала в приходе клуб для матерей, другая, Анна, глубоко обеспокоенная городскими конфликтами и уровнем жизни, решила уделить внимание мужской части населения. Девушка начала с организации музыкальных вечеров и спектаклей, чтобы поднять настроение работягам, но это не сработало – из 1000 приглашённых человек на первую встречу пришли только трое. Но Анна не сдавалась, и в итоге мужской клуб разросся до 100 участников. Уильям Бистоу и Томас Гудбеер, которых девушка привлекла к организации, занялись спортивной частью: сначала собрали церковную команду по крикету, потом, для поддержания интереса к спорту в зимнее время, – по футболу. Попасть в неё мог любой желающий, вне зависимости от вероисповедания. Первый матч «Сент-Маркс» состоялся в ноябре 1880 года и закончился поражением.



Спустя четыре года команду переименовали в клуб Ассоциации Гортона и сшили для игроков новую форму – чёрную с большим белым крестом на груди.

Фото: ru.wikipedia.org

По прошествии трёх лет клубу пришлось искать новый «дом». Более или менее приемлемый вариант нашёлся в Ардвике – там и решили строить новый стадион. Сложилось всё удачно: рядом располагался отель «Хайд Роуд», владелец которого добродушно согласился предоставить команде удобства в обмен на официальную прописку в районе. Стороны договорились, поэтому новая арена получила одноимённое название, а команду переименовали в «Ардвик». Связь с церковью окончательно была утрачена. Но на этом перемены не закончились: игроки клуба начали получать первую зарплату – 5 шиллингов в неделю.

Нынешнее название «Сити» получил в 1894 году – его предложил пришедший в команду тренер Джошуа Парби, обосновав свой выбор тем, что такой вариант подчеркнёт близость команды к народу Манчестера.

Хронология

1899 – выход в первый дивизион (на тот момент – высший)

1904 – победа в финале Кубка Англии

1906 – отстранение 17 игроков клуба за финансовые махинации

1909 – вылет во второй дивизион

1910 – возвращение в первый

1915 – 1920 – военные лиги

1920 – пожар на «Хайд Роуд», уничтожена единственная трибуна, вместимостью в 1000 человек

1923 – переезд на «Мэйн Роуд»

1926 – вылет во второй дивизион

1928 – возвращение в первый

1934 – завоевание второго Кубка Англии. Рекорд по посещаемости финального матча против «Сток Сити» – 84 569 болельщиков

1937 – чемпионство Первого дивизиона

1938 – вылет во второй дивизион и победа в Суперкубке

1939 – 1946 – выступление в военных лигах

1947 – возвращение в первый дивизион

1950 – вылет во второй

1951 – возвращение в первый

1956 – третий Кубок Англии

Берт Траутманн



В 1956 году «МС» играл в финале Кубка Англии против «Бирмингем Сити» – точно такая же вывеска матча на «Уэмбли» была и год назад, но тогда «Сити» из Манчестера упустил победу. В этот раз подобная развязка была близка – на перерыв команды ушли с ничейным счётом. Во втором тайме «МС» вырвался вперёд, забив два мяча с разницей всего в минуту – судьба трофея была решена. Берт Траутманн, голкипер «Манчестер Сити», делал всё, чтобы расклад в матче не изменился, и когда он в очередной раз прыгнул за мячом, в его голову с колена влетел Питер Мерфи. Вратарь упал навзничь – поднялся только после пары махов ваткой с нашатырём перед носом. Траутманн принял героическое решение остаться на поле и доиграть.



Три дня спустя рентген показал, что у вратаря вывих пяти шейных позвонков, один из которых сломан – его место каким-то чудом занял третий, тем самым предотвратив смертельный исход. В том же году Траутманн стал футболистом года, ещё много лет спустя – легендой «Манчестер Сити» (545 матчей за клуб).

Фото: Fox Photos/Getty Images

Но начиналось всё не так чудесно: после объявления о его подписании в 1949 году на акцию протеста вышло порядка 20 000 болельщиков. Им не понравилось, что в команду взяли бывшего военнослужащего, сражавшегося на стороне нацистов.



Траутманн служил парашютистом, участвуя в операциях на Восточном фронте, пока не попал в советский плен. Ему удалось бежать и вернуться в Германию, после чего Берта отправили уже на Западный фронт. Но и там его схватили – на этот раз уже британские военные.



В 1948 году, когда Траутманна освободили из плена, он, разочаровавшись в идеях нацизма и влюбившись в британку, принял решение не возвращаться в Германию, а остаться в Ланкашире. Берт трудился на ферме и периодически играл за команду «Сент Хеленс Таун» – футбол был его страстью с детства. Его будущее предрешила встреча с «Манчестер Сити»: вратарь так впечатлил руководителей клуба, что те предложили ему перейти к ним.



Клуб засыпали письмами, в которых требовали «избавиться от нацистской нечисти». Травля прекратилась только после публичного выступления манчестерского раввина, который призвал болельщиков не судить одного человека за преступления целой страны.



В итоге Траутманн задержался в Манчестере на 15 лет.

Хронология

1963 – вылет во второй дивизион

1966 – возвращение в первый

1968 – чемпионство Первого дивизиона

1969 – четвёртый Кубок Англии и второй Суперкубок

1970 – победа в Кубке Лиги и Кубке обладателей кубков

1973 – третий Суперкубок

1976 – второй Кубок Лиги

1983 – вылет во второй дивизион

1985 – возвращение в первый

1987 – вылет во второй

1989 – возвращение в первый

Бедные 90-е



После трофейных 60-х и 70-х начался затяжной период упадка: команду швыряло из первого дивизиона во второй и обратно. В середине 90-х всё стало совсем плохо: сначала вылет из Премьер-лиги в первый дивизион, оттуда – во второй. К спортивным неудачам добавились финансовые проблемы в виде огромных долгов, из-за которых клуб не мог оплатить горячую воду, купить белую краску для разметки и позволить себе трансферы хотя бы средних игроков – по карману им были либо свободные агенты, либо уже отыгравшие своё старики. И пока «МС» переживал одну катастрофу за одной, «Манчестер Юнайтед» вместе с сэром Алексом Фергюсоном набирал обороты: перестройка, которую провёл менеджер, положительно сказалась на команде – она окрепла, начала доминировать в Премьер-лиге и была близка к успеху в Лиге чемпионов.

Джо Ройл, который пришёл на пост главного тренера «Сити» в самое мрачное для клуба время, не смог спасти его от падения в третью по значимости лигу, но сумел перестроить команду, привнести в неё профессионализм и гордость за эмблему на груди. Он нашёл Энди Моррисона, с которым «МС» стал выглядеть намного лучше. Сезон-1998/98 стал для «Сити» единственным в третьей лиге – клуб вышел в первый дивизион с третьего места. Ройл на этом не остановился, и спустя год Манчестер праздновал уже возвращение в Премьер-лигу. Но счастье было недолгим – в первый же сезон клуб провалился обратно в первый дивизион.



Дэвид Бернстайн, который тогда был во главе «Сити», понял: дальше так нельзя. Он погасил долги, которые тянулись с середины 90-х, начал строить новый стадион на замену уже изрядно обветшавшему «Мэйн Роуд». Вместо Ройла пришёл Кевин Киган, которому Бернстайн доверил собрать новую команду.

Фото: mancity.com

Новый менеджер тут же столкнулся с трудностями – помимо борьбы за выход в АПЛ ему пришлось бороться ещё и с пьянством игроков. «Я сказал им, что мы не вернемся в Премьер-лигу, если пьянство продолжится. При мне всё будет по-другому. Поэтому они могут или принять правила, или напиваться, но уже на зарплату от других клубов», – писал он в автобиографии. Кого-то речь Кигана отрезвила – только не Марка Кеннеди. Он так и продолжил пить. Пришлось его продать, хотя главному тренеру это решение далось непросто. Второй проблемный футболист, Ричард Данн, лёг в частную клинику из-за своего пристрастия к виски, после чего вернулся и стал одним из лучших.



В сезоне-2001/02 «Сити» досрочно вышел в Премьер-лигу, набрав 99 очков и наколотив порядка ста мячей. Чтобы задержаться в элите, а не улететь в очередной раз вниз, команду буквально перекроили: Киган и Бернстайн вернули в ворота Петера Шмейхеля, согласившись на условие вратаря о зачислении в академию его сына, оборону укрепили Сильвеном Дистеном, Никласом Йенсенем и Сунь Чжи-Хайем, центр – Марком-Вивьеном Фоэ, а атаку возглавил Николя Анелька.



Киган выполнил главную задачу – вернул команду в АПЛ и удержал её от вылета. С начала 2000-х «МС» ни разу не менял прописку.



Бизнесмен из Таиланда



В 2007 году на финансовом горизонте «Сити» наметилось просветление – покупкой клуба заинтересовалась богатая тайская семья. Бизнесмен и бывший премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра купил «Манчестер Сити» за £81,6 млн и частично выплатил долги предыдущих владельцев в размере £17.5. Клуб, который очень давно не видел больших денег, зажил по-богатому: новый владелец назначил главным тренером Свена-Ерана Эрикссона, положив ему £2 млн фунтов в месяц и выделив на трансферы £50 млн. В «Сити» пришли Ведран Чорлука, Хавьер Гарридо и Элано, а вместе с ними каким-то чудом в команде оказались три игрока сборной Таиланда, с трудом соображавшие, как нужно вести себя на поле.

Фото: Ron Burton/Keystone/Getty Images

Первый сезон под управлением Шинаватры оказался далёким от ожиданий болельщиков: во-первых, «Сити» закончил на девятом месте, во-вторых, тайский бизнесмен оказался финансовым преступником – власти Таиланда обвинили его в махинациях и коррупции, из-за чего заморозили его счета, на которых лежали 900 млн евро. Что-то он успел вывести, но этого хватило только на покупку клуба, погашение долгов и первоначальный бюджет на трансферы. На инфраструктуру не хватило – Венсан Компани как-то возмущался, что в туалетах не было дверей.



Летом Шинаватра продал акции «Сити», а в ноябре суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы. Самое интересное, что он приехал в Великобританию, уже находясь под следствием: его свергли с должности премьер-министра в результате военного переворота, и новые власти начали в отношение него расследование за превышение полномочий и коррупционную деятельность. В феврале 2008 года он вернулся на родину, и, выйдя из самолёта, сразу же был задержан – теперь обвинения против бывшего премьер-министра выдвигал уже суд. Шинаватра вышел под залог и бежал за границу, но это не помогло – наказание его всё равно настигло.



Ну а у «Манчестер Сити» началась другая, богатая жизнь – тайский бизнесмен продал акции клуба Abu Dhabi United Group.

Глава II. «ПСЖ» до катарских денег: парижская богема, телевизионный инвестор и трофеи

Банда в розовых рубашках



История парижского клуба в разы короче – «ПСЖ» появился во французском футболе в 1970-м в результате слияния двух команд «Пари» и «Стад Сен-Жермен». Годом ранее два бизнесмена, Гай Кресент и Пьер-Этьен Гуйот, решили создать клуб для элиты – в противовес уже существующей парижской команде «Красная звезда», болельщиками которой в основном были представители рабочего класса. Идея тут же упёрлась в недостаток финансирования для создания и развития элитного клуба, но друзья знали, к кому идти за советом – обратились к президенту «Реала» Сантьяго Бернабеу. Тот подсказал: сбор пожертвований – лучший вариант для запуска новой команды.

Фото: ru.wikipedia.org

Вскоре после этого по Парижу разлетелась петиция о сборе средств на создание клуба «Пари», которая собрала в итоге 20 000 подписей. Каждый парижанин, подписавшийся под документов, внёс свой финансовый вклад в формирование команды. Когда эта задача была закрыта, дуэт придумал себе новую – стартовать уже в сезоне-1970/71 в первом дивизионе. Чтобы это осуществить, они пошли с предложением о слиянии к клубу «Седан Арденнес», но своего не добились – расстояние между регионами было слишком большим. Учтя ошибку, Кресент и Гуйот обратили внимание на «Стад Сен-Жермен» из Сен-Жермен-ан-Лее, расположившегося в 15 км от Парижа. Команда играла во втором дивизионе, поэтому легко согласилась на перемены – стороны ударили по рукам, и так появился «Пари Сен-Жермен». Красно-сине-белые цвета выбрали неслучайно: красный и синий символизируют Париж, а белый – французскую монархию.

«Пари Сен-Жермен» стартовал в Лиге 2 и за сезон сумел выйти в элиту, но в первом сезоне в высшей лиге команда заявить о себе не смогла или, скорее, не успела: финансовое положение стало таким шатким, что пришлось просить помощи у мэрии. Власти Парижа предложили выделить на спасение 850 000 франков, но с одним условием: управленцам нужно изменить название на «Пари», чтобы «стереть» принадлежность к Сен-Жермену. Но вице-президент «ПСЖ» отказался, несмотря на готовность Кресента и Гуйота пойти на условия мэрии. Власти пожали плечами и просто разделили клуб на два – «Пари» и «ПСЖ». Новичок улетел третий дивизион, оставив место в элите отколовшемуся «Пари», который всё же получил от мэрии деньги.



«ПСЖ» за один сезон поднялся в Лигу 2, но при этом утратив профессиональный статус и не имея адекватных средств на существование – не хватало даже на оплату света на стадионе. Президент клуба Анри Патрелль, год назад отказавшийся менять название, искал инвесторов и каким-то чудом вышел на дизайнера Даниэля Эштера, который увлекался футболом и был не прочь вложиться. Договорились быстро: Патрелль согласился на условия модельера уступить ему кресло руководителя, а тот – на единственную просьбу президента не трогать название и цвета. Вместе с Эштером в клуб пришли и другие богатые люди – писатель Фрэнсис Борелли, продюсер Чарльз Тахар, актёра Жан-Поль Бельмондо, производитель виниловых дисков Шарль Талар, промышленник Ги Боссан и футбольный специалист-консультант Жаки Блок.

В 1973 году обновлённая команда управленцев дала пресс-конференцию в ресторане Chez Edgar, на которой представила общественности новое руководство «ПСЖ» и обозначила задачи клуба. Пресса восприняла творческую бригаду в футбольном мире несерьёзно, а газета France Soir дала модной компании Эштера прозвище «банда розовых рубашек» («le gang de chemises roses») – из-за соответствующего наряда Борелли.



Но на все насмешки Эштер отвечал делом: «ПСЖ» заключил спонсорский контракт с Canada Dry, ставший рекордным среди клубов второго дивизиона. Следом команда в первом же сезоне с новым руководством вышла в Лигу 1 и переехала на «Парк де Пренс». Эштер был очень вовлечён в жизнедеятельность клуба – настолько, что иногда сидел на скамейке запасных во время матчей. Он же придумал первую и ставшую легендарной форму «ПСЖ» – с красной вертикальной полосой.

Фото: psg.fr

Тянуть команду было непросто: город не выделял денег на жизнь клуба, а спонсорские контракты не отличались количеством нулей. Позже Эштер скажет, что «ПСЖ» родился в боли, – его детские мечты о своём клубе с каждым месяцев бились о суровую реальность, в которой Париж воспринимал его команду гадким утёнком.



Чтобы привлечь зрителей на стадион, он ходил с лекциями по школам и лицеям, а друзьям предлагал купить пожизненные абонементы. Эштер настолько увлёкся поисками дополнительных источников заработка, что на этом и погорел – в 1978 году его обвинили в махинациях с двойными билетами: часть выручки платили футболистам, увеличивая тем самым их доход, а не клуба. Эштер, правда, был уверен, что его устранили политики: «Я мешал команде Сегена и Ширака (один был министром социальных дел, другой – мэром Парижа. – Прим. «Чемпионата»). У меня было слишком много власти в городе». Спустя два года Эштер выиграл в суде, и все обвинения с него сняли, но в футбол он так и не вернулся.



Должность президента на 13 лет занял Борелли. При нём «ПСЖ» наконец добрался до своих первых трофеев – двух Кубков Франции и чемпионства.



Canal+



В начале 90-х «Марсель» был единоличным лидером французского чемпионата: у «Олимпика» были деньги, крутые игроки, невероятная поддержка и история. Не хватало только достойного соперника.



Схожая проблема была и у телевизионной компании Canal+ – французскому телевидению не хватало жаркого противостояния, вывески, за которую болельщики будут платить. Руководство канала решило самостоятельно изменить футбол — и выкупило 40% акций «ПСЖ»: клуб показался им очень перспективным соперником для «Марселя». Парижане олицетворяли шик столицы, тогда как команда из портового города была жёсткой и разбойной. Вдвоём они стали идеальными противоположностями в глазах инвесторов. Самое интересное, что помогал это устроить владелец «Марселя» Бернар Тапи: он как никто другой понимал, что сильный соперник – это интерес, а где интерес, там и деньги.



Canal+ сразу же поставил перед «ПСЖ» задачу: за год выйти в еврокубки. Под неё же выделил бюджет в 20 млн долларов и поменял президента – место Борелли занял комментатор канала Мишель Дениз, – а тот поставил на пост тренера Артура Жорже, главную европейскую сенсацию того времени. Перед стартом сезона в клуб пришло девять новых игроков, в основном – защитников и полузащитников. Жорже играл осторожно, выдержанно и не очень ярко, как итог – всего 13 голов, семь матчей вничью из 12 без поражений.



Клуб докупил Давида Жинола, а летом 1992-го в «ПСЖ» перешёл Джордж Веа. Сильный, скоростной, мощный – его появление в команде стало решающей деталью для баланса сил. В том сезоне клуб взял Кубок Франции и дошёл до полуфинала Кубка УЕФА, в следующем – стал чемпионом и установил рекорд беспроигрышной серии в чемпионате (27 игр). «Марсель» в том сезоне вылетел в Лигу 2: команду весь сезон мотало из-за расследования – в предыдущем сезоне Тапи дал взятку вратарю одной из команд лиги, чтобы точно взять титул.

В декабре 1994 года «ПСЖ» признали лучшим клубом мира, а по итогам сезона команда взяла бронзу, четвёртый Кубок Франции, Кубок лиги и дошла до полуфинала ЛЧ. В сезоне-1995/96 команда упустила чемпионство, но взяла Кубок Кубков. После этого начался непростой период: лидеры-иностранцы ушли, а Canal+ не особо хотел вкладываться в новые трансферы – «ПСЖ» перестал их интересовать, как раньше, поэтому канал сильно урезал финансирование клубу.



В 2001-м парижская команда выиграла свой последний европейский трофей – Кубок Интертото. До прихода катарского инвестора «ПСЖ» брал серебро чемпионата, трижды – Кубок Франции и Кубок лиги, и всё же позволял себе трансферы именитых игроков. Но новая страница величия открылась только в 2011 году.



Продолжение – перед ответным матчем. Поговорим про деньги.