У «Спартака» намечается большая проблема: нет надёжного вратаря вместо Максименко

КДК РФС не стал отменять жёлтые карточки Айртона и Максименко, полученные в минувшем дерби, – а это значит, что оба футболиста «Спартака» будут вынуждены пропустить ближайший матч — с тульским «Арсеналом». Если бразильского левого защитника ещё как-то можно заменить при помощи Мозеса или Зобнина, то вратарская позиция – большая головная боль.

Максименко уже давно стал твёрдым первым номером красно-белых, он – единственный, кто отыграл все 27 матчей РПЛ без замен, да и во всём прошлом чемпионате голкипер 1998 года рождения пропустил лишь одну встречу – против «Краснодара» на выезде (1:2), когда «Спартак» вышел под руководством временщика Сергея Кузнецова. Олег Кононов был уже уволен, а Доменико Тедеско – ещё не назначен.



Фактически «Спартак» два с половиной сезона не проверял в реальных боевых условиях резервного голкипера, и сейчас даже сложно предположить, на кого можно рассчитывать, а на кого – слишком рискованно.

Почему Ахметову карточку отменили, а игрокам «Спартака» — нет? Разбор решений Хоть одна хорошая новость для ЦСКА за последнее время!

Почему Селихов – очень плохой вариант

В постчемпионском сезоне-2017/2018 Селихов постепенно превратился в основного вратаря. Но начиная с мая 2018-го его карьера пошла по наклонной. Первое препятствие – тяжёлая травма ахиллова сухожилия, полученная прямо накануне чемпионата мира — 2018. После неё Александр долго восстанавливался, к началу 2019-го вернулся в строй, вновь вытеснил не самого стабильного Максименко и постаревшего Реброва, однако в дерби с ЦСКА сломал палец на руке и выбыл до конца чемпионата. А на старте следующего сезона заработал рецидив травмы ахилла. Катастрофа!

Невероятный ляп вратаря «Спартака»! Селихов пустил «бабочку» за вторую команду Бывший кандидат в сборную России не похож на себя после травмы.

Восстановление после рецидива проходило непросто и затянулось. Лишь к осени 2020-го Селихов вылечился, набирать игровой тонус ему пришлось через «Спартак-2» и ФНЛ. И пока возвращение даётся мучительно: голкипер выглядит откровенно слабо. Статистика-то у него более-менее приличная: Wyscout насчитал Александру 14 пропущенных голов после 43 ударов в створ (67% отражённых ударов) и 16,95 ожидаемых голов xCG. Но визуальная оценка вообще не совпадает со статистической. Селихов плывёт – и плывёт непозволительно часто. Не припомню у голкипера ни одного цельного матча за «Спартак-2» — в каждом без исключения были погрешности, а в большинстве – конкретные ляпы.



В последней официальной игре с «Текстильщиком» 28 марта Селихов допустил грубейший просчёт на выходе после несложной высокой подачи штрафного из глубины – не рассчитал траекторию полета мяча и уронил его прямо на соперника при счёте 1:0.

Против «СКА-Хабаровск» 24 марта также была очень неуверенная игра (три пропущенных после пяти ударов в створ), а финальный аккорд – грубейшая ошибка на выходе во втором тайме после подачи с углового.

С «Аланией» 20 марта – тоже неудачный матч, включивший в себя потерянные ворота и слабую реакцию при первом голе и спорные действия при навесах при втором и третьем (там ошибки не настолько вопиющие, но можно было сыграть успешнее). С «Нефтехимиком» 10 марта — без грубых результативных ошибок, но опять с очень скромной и нерешительной игрой при подачах.

После тяжёлых травм Селихов вообще перестал чувствовать игру на выходах. Он одинаково плохо реагирует как на навесы, так и на продольные забросы из глубины. Дёргается, не рассчитывает время, постоянно меняет решения. А нерешительность в сочетании с полупозицией в таких случаях для вратарей — это приговор.



Осенью, например, случился ляп в матче с «Шинником», где Селихов зачем-то начал реагировать на вертикальный пас в штрафную (партнёр-защитник продолжал бороться), потом остановился – и соперник просто проткнул мяч мимо него.

Много нерешительных действий было и при выходах один на один – есть вопросы по сокращению дистанции с атакующим футболистом и реакции на удары с близкого расстояния. Доверять сейчас в важнейшем матче, в котором на кону стоят огромные деньги, вратарю со столь впечатляющим бэкграундом грубых ошибок (всё — в одном сезоне, с ноября по март) как-то страшно. Соперник просто закидает «Спартак» подачами и пасами за спину.

«Спартак» заплатил 18 млн за игроков, но теперь они во второй команде. Как так получилось? Не все отправлялись в ФНЛ без скандала.

Почему Ребров – спорный вариант

Вратарские качества Артёма тоже всем известны – он ограничен в игре на выходах, да и по надёжности на линии громадные вопросы. Ребров редко набивал процент отражённых ударов по сезону хотя бы до 70 даже в лучшие годы, а сейчас его состояние вообще сложно предположить. За полтора года Артём провёл только два официальных матча — c «Енисеем» (0:1) на почти ничего не решавшей стадии Кубка 21 октября и упомянутую игру с «Краснодаром» (1:2) осенью 2019-го.



То есть тонус Реброва неизвестен, зимние спарринги на сборах не позволяют его понять. Тренировки – тем более. Артём постепенно заканчивает игровую карьеру, в команде он давно на правах дядьки-наставника.

А есть кто ещё?

Ещё есть Акмурзин – голкипер «Спартака-2». У него средние показатели по сезону, в последнее время в ФНЛ «красивая» статистика – 14 пропущенных мячей в четырёх предыдущих матчах (3:5 от «Факела», 2:4 от «Енисея», 2:0 с «Волгарём», 2:5 от «Оренбурга»). То есть логично предположить, что с уверенностью у парня 1997 года рождения дела сегодня тоже обстоят не очень.



Кого выберет Тедеско? Сейчас нужен просто максимально надёжный вратарь, без всяких дополнительных красивых характеристик (а-ля ноги или быстрый ввод в игру), который вышел бы и чётко сделал свою работу. Но проверенного варианта не просматривается, каждый – игра в рулетку.



Если выбирать менее рискованный, то это, наверное, всё-таки Ребров – у него хотя бы нет недавних жутких результативных ошибок за спиной. А в следующем сезоне «Спартаку» стоит задуматься, не пора ли обновить вратарскую бригаду. Особенно в случае, если Селихов так и не придёт в себя.