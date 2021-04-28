«Спартак» – чемпион в интернете, а ЦСКА возвращается в СССР. Два клуба – два мировоззрения

«Спартак» и ЦСКА продолжают шуметь в интернете. Стоило всем забыть про твит красно-белых с обращением к «конюшне», как с резким заявлением (уже в адрес журналистов) выступил ЦСКА. Оба сообщения вызвали резонанс – реагировали и болельщики, и журналисты по-разному. Разбираемся, кто выигрывает в этой кибервойне и зачем она вообще нужна.

«Спартак» и ЦСКА сцепились в соцсетях. Кто выиграл «SMM-дерби»? Что ни твит, то шедевр!

«Спартак» забирает весь негатив от команды на скандалы вокруг клуба

Для понимания – несколько примеров из прошлого. Первая серьёзная проверка медиа-команды «Спартака» была в прошлом году: красно-белые в полуфинале Кубка абсолютно по делу проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге, но про плохую игру болельщики обоих клубов забыли быстро. Сразу после матча всё внимание фанатов переключилось не на тактику и опасные моменты питерцев, а на скандалы – судейство Сергея Иванова, баннер с Леонидом Федуном и сами громкие высказывания владельца красно-белых. Буквально через час после игры о матче уже никто не вспоминал, зато ещё неделю обсуждали судей, а на телевидении оправдывался даже их босс Виктор Кашшаи.

Следующий прекрасный пример, показывающий работу «Спартака» – шумиха вокруг Доменико Тедеско после матча второго круга с «Сочи». Скандал с Дмитрием Бородиным получился очень громким, ведь тема соответствующая – дискриминация. «Спартак» вступился за своего тренера перед важнейшим матчем сезона (с «Зенитом»), и в итоге Тедеско отбили (правда, команде это не помогло). А про поражение от «Сочи» и неудачную игру сразу забыли.



Что-то похожее мы наблюдали и после матча с «Локомотивом». Здесь, конечно, повод говорить о нарушениях со стороны начальника красно-зелёных был очень серьёзный, но тема с заходами Станислава Сухины в судейскую сразу стала номером один. Плюс конфликт Гильерме, плюс спорное судейство – все тут же забыли про то, что «Спартак» сгорел основному конкуренту (второй раз за сезон, правда, теперь уже конкуренту за второе место).

«Спартак» снова обвиняют в нытье. В России людям нравится, когда законы не работают? Просить разобраться в работе судьи и поведении Сухины – нормально. Хватит жить по понятиям.

Можно относиться к такому поведению клуба как к нытью (хотя требовать соблюдать законы, как в случае с Сухиной, абсолютно нормально), можно хвалить и заявлять о борьбе за свои права. Но нужно помнить о главном эффекте – внимание и болельщиков, и СМИ быстро переходит с команды на клуб и скандалы вокруг него. Игроки уходят из-под давления, а со всем остальным пусть разбираются те, кому на поле выходить не надо. И такая тактика работает до сих пор: после матча с «Уфой» был твит про Суперлигу (рекордный по охвату для российских клубов), после удаления Ахметова в дерби (позже его призвали ошибочным) – слова про «Конюшню» (хотя гораздо более жёсткое видео в твиттере «Спартака» почему-то заметили меньше). И тут же про судейство и спорное удаление Ахметова все забыли. Тактика Жозе Муоринью, забирающего весь негатив с игроков на себя, работает в «Спартаке» без самого Жозе. А происходящее не может не устраивать Леонида Федуна: «Любой кипиш, кроме некролога – в кассу», – его слова.

«Завтра «Спартак» снимется с чемпионата». Главные скандалы года в нашем футболе Наступит ли тот день, когда мы будем обсуждать победы клубов РПЛ в Европе, а не конфликты?

В ЦСКА высказываются жёстко, но работает ли эта тактика?

У красно-синих же своя – «хитрая» тактика. ЦСКА – это семья, а в семье иногда высказываются жёстко. Поэтому в клубе не боятся переходить на личности. Пару лет назад Евгений Гинер обвинил бывшего босса судей в продажности, прошлой осенью клуб назвал физруком главного тренера сборной России Станислава Черчесова, после матча со «Спартаком» в клубном твиттере заявили, что Тедеско – непрофессионал, а вчера у армейцев появился новый враг – журналисты.

В армейском клубе и разговаривать привыкли по-армейски. Шутка «Спартака» про конюшню показалось обидной, и клуб сразу жёстко отреагировал с критикой в адрес Тедеско и намёками на Шамиля Газизова. При этом в ЦСКА ещё пожалели красно-белых и не вспомнили предыдущих руководителей «Спартака»! Потом армейцам не понравился текст, где рассказывается о проблемах ЦСКА – и здесь клуб тоже сработал выше всяких похвал: выступил с большим, важным заявлением о «псевдожурналистах», желающих, видимо, раскачать красно-синию лодку. Важно обратить внимание и на стиль заявления: чтобы всё было чётко, оно сделано в стиле политбюро СССР. Очень удачный ход – игра с болельщиками в ностальгию! Да и призыв болельщиков сплотиться в непростой период тоже должен сработать. Правда, непонятно, почему период непростой – ведь об этом и пишут «псевдожурналисты», которых клуб обвиняет в дешёвых провокациях. Но тут, наверное, пиар-команда ЦСКА задумала что-то хитрое, неподвластное нашему пониманию.

Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре Руководство армейцев больше не является примером для подражания.

Судя по реакции болельщиков и журналистов, тактика «Спартака» работает пока лучше, а за поведение ЦСКА многим как-то неловко. На проблемы ЦСКА (вернее, непростой период) внимания обращают теперь больше, а про неприятности красно-белых все снова забыли. Но, возможно, мы просто недооцениваем тактику армейцев, и нынешнее пиар-поражение ЦСКА – это лишь временный, причём запланированный эффект. Всем известна поговорка: надо сделать шаг назад, чтобы потом дважды шагнуть вперёд. В ЦСКА поняли, что эта система работает, поэтому решили отшагать назад раз 10. Зато какой рывок вперёд получится потом! С нетерпением будем его ждать.



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