«Не хочу быть «стадом». За кого бы вы начали болеть сейчас

Недавно «Чемпионат» запускал опрос, где читателям предлагалось пофантазировать на тему, за какой клуб они бы сейчас начали болеть и главное — почему.

Спасибо тем, кто отнёсся к этому с полной серьёзностью. Мы выбрали лучшие, интересные и подробные ответы, а также разбили их по категориям.

По городу и территориальной принадлежности

Nevskygranit: «Зенит». Тут всё просто: родился в Санкт-Петербурге — болей за «Зенит».

alex85: «Я с детства болею за «Шинник», потому что это команда из моего родного города, где я живу всю свою жизнь. Думаю, что также болел бы за них. Считаю, что, в первую очередь, нужно поддерживать команду из своего родного города, как бы она ни играла».

Валерий: «Я с детства болею за «Спартак». Но если абстрагироваться и быть объективным, то сейчас я бы, скорее всего, начал болеть за «Ростов». Последние семь лет я проживаю в Ростове-на-Дону. «Ростов» показывает неплохой футбол, а Валерий Карпин вызывает только симпатию. В самом городе очень любят футбол, свой клуб».

По стилю игры и тому, как развивается клуб

haul: «Сейчас, безусловно, за «Динамо». Невозможно не симпатизировать коллективу с молодым российским нападением. Их игры хочется смотреть. Такого удовольствия от игры легионеров не получаю. Ещё нравится «Краснодар», потому что из соседнего региона. К «Кубани», например, такого интереса не было. Болел за «Локо», но перестал после того, как они избавились от Лоськова».

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Вадим: «Краснодар», хоть и болею сейчас за «Локомотив». Импонирует модель развития клуба, в то время как в «Локо» последние годы скандалы, смена руководства и прочие проблемы».

Денис: «Краснодар», потому что нравится вектор развития клуба и атакующий стиль игры».

Midlsbro: «Вест Хэм». Команда, в которой почти нет топ-футболистов, но им вполне по силам выйти в Лигу чемпионов».

Максим: «Динамо». Молодая команда, молодой тренер. Будущие чемпионы! Хочется болеть за них сейчас, в момент их становления».

Александр: «В последние годы очень интересен «Краснодар». Раньше ни за кого не болел — только наблюдал за «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» же привлёк внимание своим появлением в РФПЛ, интересной игрой, прекрасным стадионом и клубными цветами».

Газиз: «Лидс Юнайтед». Импонирует игра, которую поставил Бьельса. Сумасшедший футбол показывают! А так болею за «Ливерпуль».

Павел: «Динамо». Болею за них с 1996 года. Нравится Шварц, который доверяет динамовской молодёжи: Захаряну, Тюкавину, Грулёву, Евгеньеву. Много и других молодых игроков».

Ярослав: «Сассуоло». Очень интересно наблюдать за их игрой».

Lyapa88: «Велес». Я за частный капитал в футболе. Считаю, что только так он будет конкурентным и чистым».

Антон: «Выбрал бы мюнхенскую «Баварию». Они умеют много и красиво забивать, показывают высокий уровень игры. Это то, что может влюбить непосвящённого в мир футбола человека».

По эмоциям, жизненным ценностям и привязанности к клубу

Сергей: «Спартак». Не вижу ни одной причины, по которой я бы сейчас сделал выбор в пользу другого клуба».

Денис: «Был бы также «Спартак». Это моя любовь — начал болеть ещё в детстве. А остался бы, потому что я такой же: могу собраться и с успехом решить любую проблему, а потом «посыпаться», как «Спартак» в матче с каким-нибудь аутсайдером».

tramvai: «Та же команда — «Локомотив». Потому что не хочу быть «стадом» и болеть за клубы, за которые болеют все».

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Андрей: «Это была бы та же команда — ЦСКА. Выбирал по ценностям: дружба, отсутствие конфликтов внутри клуба, преданность и честность».

Айбол: «Лестер» — за бесстрашие и непредсказуемость».

Сергей: «Спартак» — за харизму лучшего клуба в России, который не зависит от государственных структур».

Danilabodrov: «Сейчас бы выбрал «Лестер» или «Аталанту». Всегда приятно поддерживать андердога, особенно если он показывает красивый футбол. А так болею за другой клуб».

Иван: «Около двух лет, помимо своего любимого ЦСКА, я активно слежу за дортмундской «Боруссией». В какой-то момент мне приглянулось сочетание цветов — чёрного и жёлтого. Я стал изучать их историю, игроков команды, противостояние с «Шальке». Ещё меня впечатлил своей атмосферой «Вестфаленштадион».

Михаил: «Спартак». Потому что отец и дед болели за «Спартак».

jfrus: «Все мы родом из детства. Наши спортивные воспоминания наслаиваются одно на другое, и общая картина может быть очень причудливой. А если об иностранных командах говорить — тут вообще рандом полный. Как можно было в восемь лет осознанно выбрать хоккейный «Финикс»? Да очень просто: открывает мальчишка альбом с наклейками, а там джерси неописуемой красоты, под ковбойцев-индейцев — и всё! Был пацан — и нет пацана. Поэтому сказать наверняка, за кого бы я зацепился сегодня, затруднительно. Даже если анализировать уже имеющиеся болельщицкие предпочтения и то, откуда они возникли»

Сергей: «Ну, это так не работает. Можно сменить всё: тапочки, работу, жену, веру, даже пол! Но любимая команда — она одна и навсегда»