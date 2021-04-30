«Ехал в Россию за деньгами». История появления Гильерме в «Локомотиве»

Это сейчас вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме может прочитать стихи Пушкина для клубных соцсетей, послать куда подальше болельщиков «Спартака» и дать многочасовое интервью на русском языке, а 15 лет назад нельзя было представить бразильского голкипера не только в воротах сборной России, но и вообще в нашем чемпионате. Изначально его трансфер называли либо нелепой случайностью, либо большой ошибкой.

«Сходил бы на Машкова и Безрукова». В «Спартаке» Фомин не задержался, в «Динамо» – лидер Прочитал всего Ремарка и слушает «Кино», а ему всего 24.

В 2007 году главным тренером «железнодорожников» был Анатолий Бышовец, а Юрий Сёмин занимал пост президента клуба. При нём селекционный отдел в лице Виктора Тищенко и Евгения Харлачёва получил задачу изучить южноамериканский рынок. Скауты присмотрели Брено, который затем ушёл в «Баварию», и Жоао Миранду, перебравшегося позже в «Атлетико». Велись предварительные переговоры с Лукасом Лейвой и Алешандре Пато, но оба отказались ехать в Россию и в итоге оказались в «Ливерпуле» и «Милане» соответственно. Была и совсем невероятная история – про Неймара.

«Мы были в Бразилии – шёл чемпионат одного из штатов. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось – то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли ещё какая-то причина – в общем, конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодёжь. Ребята – 16, 17, 18 лет. Восемь или девять человек. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро», – вспоминал Тищенко в интервью для «Чемпионата».

«Сантос» тогда попросил за Неймара 5 млн долларов, но Сёмин отказался давать такие деньги «за 16-летнего пацана».

Вообще Тищенко в Бразилии искал опорника. Приглянулся 23-летний парень из «Атлетико Паранаэнсе» – Эрандир. Его отправились смотреть в выездном матче с «Палмейрасом» в июне 2007-го. Хавбек на поле не вышел, а скаутам железнодорожников понравился другой футболист – Гильерме.

21-летний Маринато в том сезоне только дебютировал в чемпионате страны, а игра с «Палмейрасом» (2:0) стала первой для него «на ноль» на высоком уровне. Селекционеры отметили игру вратаря на выходах, прыгучесть и интересную технику. Высоко оценил навыки голкипера консультант «Локо» Руслан Нигматуллин, которому показали видео. Сам Гильерме называет тот матч своим лучшим в «Атлетико». Бразильца, по утверждениям Сёмина, после этого смотрели ещё несколько раз.

Фото: «Чемпионат»

На тот момент в составе «Локо» уже было достаточно вратарей. В январе 2006-го потратили 2 млн евро на Элдина Якуповича, год спустя за 3 млн евро пришёл Иван Пелиццоли. Уже были в команде опытный Алексей Поляков, 25-летний Сергей Рыжиков и 19-летний Антон Коченков. Однако Гильерме всё равно решили купить. Перед отъездом в Москву бразилец успел провести за «Атлетико» ещё 18 матчей – это вся его взрослая часть карьеры на родине.

При этом у вратаря тем летом существовало два варианта – Россия и Турция. Перейти именно в «Локомотив» футболиста убедил его агент. Аргументы про большой город и хороший клуб сработали: Гильерме стал первым и пока единственным бразильским вратарём в истории чемпионатов России. Причём Маринато не скрывает, что приезжал в РПЛ заработать.

«Тогда я ехал в Россию за деньгами, как и многие другие легионеры. В Бразилии я в месяц зарабатывал 3000 реалов – это примерно 500 долларов. В Москве мне дали контракт в десятки раз лучше, зарплата 20 тыс. евро», – рассказывал вратарь в интервью на YouTube-канале «КраСава».

Сколько за Гильерме заплатили – тоже любопытная часть сделки. В Бразилии предложение «Локомотива» называли роскошным, и Юрий Палыч не постеснялся назвать цифры.

«Это не секрет – сумма сделки составляет 3,5 млн долларов», – признавался президент «Локомотива» в интервью для «Чемпионата» в августе 2007-го.

Правда, некоторые источники (в том числе портал Transfermarkt.de) настаивали, что «Атлетико Паранаэнсе» получил чуть больше 1,7 млн долларов. Возможно, кто-то что-то недоговаривает, а может, за латиноамериканцев уже тогда было принято платить большие комиссионные посредникам.

Для купленного за такие деньги футболиста начало карьеры Гильерме в «Локомотиве» складывалось очень непросто. Бышовца игрок не заинтересовал, тренер даже запрещал переводчику помогать легионеру на тренировках. Сменившему его Рашиду Рахимову бразилец тоже не нравился. А тут ещё две подряд травмы крестообразных связок… Но это уже совсем другая история.

Будущее «Локомотива» — под большим вопросом. Уйти могут тренер, капитан и воспитанники Пятерные премиальные за «Спартак» не гарантируют сохранения лидеров.

Сегодняшний «Локомотив» без Гильерме представить очень сложно. А тот самый Эрандир, которого прилетали смотреть из Москвы, так никуда из Бразилии и не уехал – постепенно упал до низших лиг.