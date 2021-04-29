13 претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову. Спартаковское досье — 2

В телеграм-канале Black Mirror снова выкатили письма и документацию, связанные со «Спартаком». Первый слив оказался масштабным: было про создание собственного агентства, анализ зарплат и финансовый обзор двух трансферных кампаний – всё это мы подробно разбирали.

Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы Отчёт по трансферной кампании прошлого сезона и предложение о создании своего агентства.

Потом хакеры показали презентации, в которых были указаны предварительные суммы заработных плат игроков и тренерского штаба. Из интересного:

У Тедеско, Хинкеля и Урванчки – самая большая зарплата в тренерском штабе. Главный тренер в год получает 275 861 760 руб., его помощники – 27 585 600 руб. и 16 551 360 руб. соответственно. Курс евро фикс – 80 руб.

+ премии за второе место: $574 471 у Тедеско и по $240 236 у Хинкеля и Урванчики. Предусмотрены также бонусы за победы над ЦСКА, «Зенитом», «Локо», «Краснодаром» и «Динамо» в размере $ 7184. Курс доллара тоже фикс – 75 руб.



На Зобнина, согласно опубликованной ведомости, выделяется самая большая часть зарплатного фонда – 321 819 440 руб. (зп+бонусы за участие в 75% матчей).

На втором месте Жиго с 218 240 080 руб (зп+бонусы+прописано ежегодное повышение в месяц).

На третьем – Джикия с 193 869 440 руб в год (тоже зп+бонусы+повышение).

На четвёртом – Кутепов с 183 906 800 руб.



В этот раз слили:

– Бухгалтерскую отчётность за 9 месяцев 2020 года: чистый убыток – 1 287 978 руб., что на 587 042 руб. больше за соответствующий период годом ранее;

– Подробности соглашения со спонсором RBK.Money – о них ещё обязательно поговорим, но не в этот раз;

– Переписка о трансферной политике клуба: по убыткам от трансферов в пятилетнем отрезке «Спартак» на десятом месте в мире, но это не худший показатель для российских клубов – выше «Динамо» (5-е место) и «Рубин» (9-е место). Также на 11-м месте расположился «Зенит», на 15-м – «Локомотив»;

– И очень резонансное письмо-заметка Заремы Салиховой, датированное 7 декабря 2020 года. В нём – список претензий, которые, учитывая дату и контекст, могут относиться только к одному человеку – Шамилю Газизову.



— Незнание международного рынка и отсутствие контактов;

— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;

— Не привёл ни одного спонсора (при Газизове подписали контракты с RBK.Money и Deonica, но, видимо, их привёл не он. – Прим. «Чемпионата»);

— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

— Не предоставлен план развития академии;

— Очень позднее принятие бюджета;

— Отсутствие структуры;

— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

— Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;

— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;

— Занимался трансферами для «Уфы»;

— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;

— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

По всему перечисленному кажется, что Газизов не выполнил примерно ничего, что от него требовали и ждали. Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «Чемпионату» говорил об этом же: «В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объёмом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились. Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия ФФП, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал. К нему накопились претензии – он считал себя единоличным исполнительным органом и вёл себя чрезмерно самостоятельно. Шамиль думал, что должен решать всё сам».

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Газизов проработал в клубе всего полгода, ушёл неприятно, но зато с крупным чеком в качестве компенсации – ему выписали огромный «золотой парашют» в 400 млн рублей. Из этой огромной суммы выплатили пока только лишь малую часть, а остальное, судя по всему, решили и не выплачивать – всё же ожиданий он не оправдал, хорошего после себя почти ничего не оставил.



Как вернуть потраченное и сохранить остальную часть суммы? Только через суд. АО «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку» о признании недействительным решение совета директоров клуба выплатить компенсацию в размере 88 343 436 руб. 25 коп. при расторжении контракта с Газизовым и, соответственно, всё дополнительное соглашение, в котором прописаны отступные. Компания вмешалась не просто так: во-первых, ей принадлежат 22% акций красно-белых, а во-вторых, как сообщал Forbes, она через цепочку других фирм подконтрольна Леониду Федуну.

Если посмотреть на дерево связей, то «Капитальные активы» также связаны с АО «Капитал», которому принадлежит ООО «Спорт-холдинг», владеющий 47,44% акций «Спартака». Удачно сложилось.

Газизов при этом говорит, что «денег должен остался не «Спартак» – все договорённости были с Федуном», и у него есть все документы, но владелец клуба на его звонки не отвечает. «Значит, будем решать через суд», – констатировал он. Ну а про «список 13 претензий» Газизов ответил лишь, что пытался всё делать честно – остальное же комментировать не будет, потому что это «несерьёзно».