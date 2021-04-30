Странные пенальти в Лиге Европы. Судьи тянут английские клубы?

Первые полуфиналы Лиги Европы получились очень результативными. «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Вильярреал» и «Арсенал» забили общими усилиями 11 голов. При этом в ключевые моменты матчей судьи принимали неочевидные решения в пользу английских команд, назначая странные пенальти.

«Манчестер Юнайтед» как будто открыл голевой фонтан на «Олд Траффорд». Команда Уле-Гуннара Сульшера забила шесть мячей в ворота пары голкиперов «Ромы», при этом Эдинсон Кавани оформил дубль, заработал одиннадцатиметровый и отдал две голевые передачи, а Бруну Фернандеш наиграл на «2+2». Едва не повторился сюжет матча этих соперников в 2007 году, когда «МЮ» разгромил «Рому» в плей-офф Лиги чемпионов с позорным для римлян счётом 7:1.

Правда, первый тайм получился непростым для хозяев. Хотя уже на 9-й минуте Поль Погба (ушёл от троих!) и Кавани организовали гол для Фернандеша. Но по истечении получаса выигрывала уже «Рома». Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Погба, а Эдин Джеко здорово сыграл на опережение. Кстати, гол тонкой проникающей передачей соорудил экс-полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян.

Однако ещё по ходу первого тайма римляне потеряли трёх игроков из-за травм – голкипера Пау Лопеса, которого заменил 38-летний Антонио Миранте, а также Жордана Верету и Леонардо Спинаццолу. Это так или иначе отразилось на игре гостей.

Второй тайм полностью остался за «Манчестер Юнайтед», чей порыв в спорной ситуации поддержали арбитры. Сначала дубль сделал Кавани. В эпизоде на 48-й минуте он классно пробил в касание, а на 64-й минуте – преуспел на добивании после ошибки голкипера, не сумевшего зафиксировать мяч. Минимальное отставание ещё сохраняло надежды «Роме», однако на 71-й минуте дискуссионное решение принял Карлос Дель Серро Гранде. Во время единоборства экс-защитник «МЮ» Крис Смоллинг не бил Кавани, а касание ноги произошло уже после того, как мяч пролетел мимо игроков. Тем не менее судьи с VAR поддержали испанского коллегу – они не усмотрели явной ошибки у Карлоса Гранде. Миранте имел мало шансов отбить удар Фернандеша с «точки».

После этого гости окончательно «поплыли», и хозяева добили ослабшего соперника. Тот же Смоллинг привёз ещё один гол, упустив Погба на стандарте. В концовке молодой Мэйсон Гринвуд убежал от защитников «Ромы», как от ветеранов, вышедших поиграть в футбол «под пивко». «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – в этом можно не сомневаться.

Зато перед ответными полуфиналами остаётся интрига в противостоянии «Вильярреала» и «Арсенала». Тоже, в определённой мере, благодаря судьям. Правда, ещё до перерыва португалец Артур Соареш Диаш после подсказки VAR отменил назначенный было пенальти в ворота хозяев, но было бы совсем стыдно указывать на «точку» в том эпизоде – игрок «канониров» в ходе атаки подыграл себе рукой.

Все мы знаем, насколько любит Лигу Европы бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери. Никто не удивится, если он возьмёт этот трофей с «Вильярреалом», как ранее брал с «Севильей». По первому тайму вообще не вызывало никаких сомнений превосходство «жёлтой субмарины», казалось даже, что играют команды разного уровня.

Уже на 5-й минуте Ману Тригерос точно пробил в дальний угол, завершив атаку «пять в шесть». Началось всё с того, что «Вильярреал» потрясающе отрезал целую группу прессинговавших форвардов и хавбеков «Арсенала» за счёт умного выхода от своих ворот. После трети матча хозяева вели с разницей в два мяча. Рауль Альбиоль забил второй гол после подачи с углового и скидки на дальнюю штангу.

На 57-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён Дани Себальос (хавбек наступил на ногу Дани Парехо), что, мягко говоря, не приблизило команду Микеля Артеты к спасению. А на 73-й минуте «Арсенал» получил ценнейший по такой игре шанс и воспользовался им. Судья Диаш посчитал, что Тригерос ударил по ноге Букайо Саку, хотя «канонир», скорее, сам зацепился за ногу оппонента. Николя Пепе реализовал одиннадцатиметровый ударом по центру.

Потом и «Вильярреал» оставили вдесятером. Этьен Капу заслужил второй «горчичник», влетев в верховой борьбе в того же Сака. В концовке на поле появился Пьер-Эмерик Обамеянг, впервые сыгравший после заболевания малярией: габонец имел момент, однако проиграл дуэль голкиперу.

Может, Обамеянгу больше повезёт через неделю, хотя «Арсенал» должен прибавлять, чтобы форварды чаще атаковали ворота команды Эмери – бывшего тренера не только «Спартака», но и «канониров».