«Барселона» упустила шанс стать чемпионом? Расклады за пять туров до финиша Примеры

Чемпионская гонка в чемпионате Испании чем-то напоминает биатлон, когда ты бежишь за лидером и тебе удобнее держаться за ним, чем возглавлять забег. И «Барселона», и «Реал» могли возглавить турнирную таблицу, но решили оставить эту ношу «Атлетико». «Сливочные» сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), а сине-гранатовые сенсационно уступили дома «Гранаде» (1:2).

Гола Месси не хватило для победы

«Барселона» начала встречу с завидным преимуществом и благодаря усилиям Месси на 23-й минуте открыла счёт. Каталонцы играли в одно-два касания, использовали короткие и длинные передачи, демонстрируя быстрый и слаженный футбол. До перерыва у капитана «Барселоны» был момент, чтобы увеличить разрыв в счёте, но он им не воспользовался, пробив мимо ворот.

Сразу после перерыва отличную возможность забить второй гол получил Антуан Гризманн, но пущенный им снаряд тоже пролетел мимо ворот. Чуть позже такой же момент был у Серхи Роберто, направившего мяч выше перекладины. Поговорка «не забиваешь ты – забивают тебе» сработала через 10 минут после промаха испанского универсала. Луис Суарес из «Гранады» вырезал мяч на Дарвина Мачиса, которому помогли сравнять счёт нерасторопные действия защитников «Барселоны» – 1:1.

После пропущенного гола каталонцы потеряли тренера – главный судья Пабло Фуэртэс расценил поведение Рональда Кумана как неприемлемое, наградив его красной карточкой. Штрафные Месси не принесли успеха «Барселоне», зато «Гранаде» помог дуэт Хорхе Молина — Адриан Марин. Они соорудили второй гол, состоявший из идеально-выверенной передачи и удара головой – 2:1 в пользу гостей. Несмотря на чудовищный процент владения мячом (82%), «Барселона» не смогла даже сравнять счёт. О чём говорит только цифра «0» в графе удары в створ во втором тайме.

«Я не понял, за что мне показали красную карточку. По словам главного арбитра, я неуважительно повёл себя с резервным арбитром. Я не говорил ничего плохого о нём, не оскорблял. Невероятно, что они показали мне красную. Возможно, судье просто захотелось стать звездой вечера, спасибо ему за это. Не знаю, что они собираются записать в протокол. Но если они укажут то, чего я не говорил, мне придётся что-то предпринять», — прокомментировал своё удаление Рональд Куман. Главного тренера сине-гранатовых дисквалифицируют минимум на две игры. В таком случае тренер пропустит ближайшие матчи «Барселоны» с «Валенсией» и мадридским «Атлетико».

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У кого наибольшие шансы стать чемпионом?

Каждой команде осталось сыграть пять матчей до конца чемпионата. И заключительная часть сезона будет огненной.

«Атлетико», 73 очка

Календарь: 1 мая, «Эльче» (в гостях, 18-е место); 8 мая, «Барселона» (г, 3); 12 мая, «Реал Сосьедад» (дома, 5); 16 мая «Осасуна» (д, 11); 23 мая, «Вальядолид» (г, 17).

У «Атлетико» полная концентрация на чемпионате. После вылета из Лиги чемпионов они одержали всего три победы в шести матчах и теперь не имеют право на ошибку. Команда Симеоне обыграла в этом сезоне «Эльче» (3:1) и, скорее всего, выиграет снова. Игра с «Барселоной», вероятно, закончится ничьей, хотя только в одном матче из пяти клубы поделили очки. В последнее время «Атлетико» тяжело играет с «Сосьедадом», поэтому не исключено, что и тут «матрасники» потеряют очки. Что касается встреч с «Осасуной» и «Вальядолидом», то у парней Симеоне не должно возникнуть проблем.

Финальный прогноз: 84 очка.

«Реал», 71 очко

Календарь: 1 мая, «Осасуна» (д, 11); 5 мая, «Челси»; 9 мая, «Севилья» (д, 4);13 мая, «Гранада» (г, 8); 16 мая, «Атлетик» (г, 9); 23 мая, «Вильярреал» (д, 7).

У «Реала» в соперника нет ни «Атлетико», ни " Барселоны", но легко «сливочным» точно не будет. Впереди «Севилья», также борющаяся за чемпионство, и «Вильярреал», который пытается попасть в групповой этап Лиги чемпионов через победу в Лиге Европы. Команда Зидана не знает поражений с 30 января и вряд ли позволит «Осасуне» взять очки в гостях. После ответной игры с «Челси» «сливочным» предстоит игра с «Севильей», которая на данный момент имеет пятиматчевую победную серию. Но за «Реал» история личных встреч: четыре из пяти последних противостояний остались за командой Зидана.

Что касается «Гранады», то у мадридцев игра с ними не вызывает проблем с 2013-го. Отнимет три очка «Реал» и у «Атлетика», испытывающего трудности в последних матчах. «Вильярреал» — самая проблемная команда для «сливочных»: три встречи из пяти были сыграны вничью. В последнее время в этом противостоянии чередуются ничьи и победы «Реала», и исходя из этого стоит ждать победу мадридского клуба.

Финальный прогноз: 86 очков.

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«Барселона», 71 очко

Календарь: 2 мая, «Валенсия» (г, 13); 8 мая «Атлетико» (д, 1); 11 мая, «Леванте» (г, 9); 16 мая, «Сельта» (д, 10); 23 мая, «Эйбар» (г, 20).

У сине-гранатовых самый важный матч в сезоне — с «Атлетико», во многом он определит ход чемпионской гонки, но перед этим нужно обыграть «Валенсию», что не будет простой задачей. В пяти последних играх «Барселона» только раз обыграла «летучих мышей», и это было в сентябре 2019 года. Также каталонцы дважды проиграли и два раза сыграли вничью. В играх с «Атлетико» сине-гранатовые испытывают аналогичные проблемы – три матча без побед (предыдущая случилась в декабре 2019 года). В других же встречах «Барселона» обязана выигрывать, хотя и там всё может быть не так гладко (см. игру с «Гранадой»).

Финальный прогноз: 82 очка.

«Севилья», 70 очков

Календарь: 3 мая, «Атлетик» (д, 9); 9 мая, «Реал» (г, 2); 12 мая, «Валенсия» (д, 14); 16 мая, «Вильярреал» (г, 7); 23 мая, «Алавес» (г, 16).

«Севилья» не должна оступаться, чтобы не покинуть гонку уже в следующем туре, проблемный «Атлетик» вряд ли помешает набрать три очка на своём поле. А вот «Реалу» команда Лопетеги, скорее всего, проиграет. В оставшихся трёх матчах «Севилья» наберёт приблизительно семь-девять очков.

Финальный прогноз: 80–82 очка.