Уважение за деньги не купишь. Почему фанаты «МЮ» терпеть не могут босса клуба

Новость об уходе Эда Вудворда из «Манчестер Юнайтед» в конце года не менее значимая, чем выход на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013-м. С английским предпринимателем во главе клуб существует как раз с момента завершения карьеры шотландским маэстро. При этом в структурах «МЮ» Вудворд работал с самого начала эры Глейзеров.

Как Вудворд оказался в «МЮ»

В начале девяностых Эд получил степень бакалавра физики, однако быстро передумал и выучился на аудитора. За пару лет в новой отрасли Вудворд дослужился до приглашения в банк JP Morgan Chase на должность инвестиционного банкира в отделе слияния и поглощения. Если переводить с финансового языка на человеческий, то предприниматель участвовал в расширении одного банка за счёт партнёрства, покупки или поглощения других – тренд банковской сферы США в конце ХХ века.



В том числе и Вудворд уже в качестве главы департамента слияния и поглощения сделал JP Morgan Chase одной из крупнейших компаний мира. В соответствующем рейтинге Forbes (в основе анализ выручки, чистой прибыли, активов и капитализации) за 2020 год в мире есть только два предприятия крупнее JP Morgan Chase – оба из Пекина. Для сравнения: Apple — на восьмом месте в списке.



И да, JP Morgan Chase – именно тот банк, который должен был финансово обеспечить Суперлигу. 3,5 миллиарда долларов в кредит на 23 года под 2-3 процента.

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Этот же банк более 15 лет назад помогал семье Глейзеров захватить «Манчестер Юнайтед». У американских бизнесменов было меньше 3 процентов акций, клуб тонул в долгах и кредитных обязательствах. При этом у самих Глейзеров необходимой для сделки суммы не было. Банк в той сделке предоставил консультанта – как раз Вудворда, который и проворачивал одну невероятную операцию за другой.



Отдельная большая история, как Глейзерам в итоге удалось постепенно собрать у себя более 75 процентов акций, а затем снять клуб с торгов на бирже и стать единственными владельцами. Если коротко, то сюжет в стиле всё той же Суперлиги: ставка делается на финансы, а не на дух футбола, что дико бесит болельщиков. После завершения сделки Вудворда пригласили в «МЮ» на должность финансового советника.

Что Вудворд делал в клубе?

Деньгами Вудворд действительно распоряжался неплохо. Он подписывал новых спонсоров (например, привёл контракт на 450 млн евро с Chevrolet, правда, потом автомобильный гигант пожалел о таких тратах), искал способы извлечения прибыли из огромных фанатских сообществ команды в слаборазвитых странах и соглашался с необходимостью увеличения стоимости билетов и абонементов.

Фото: Getty Images

Доходы от коммерческой деятельности в «Манчестер Юнайтед» росли, и Вудворда повысили до вице-президента. Выше только сам Джоэл Глейзер. В новой должности Эд попытался опереться на те же финансовые инструменты и комбинации.



Болельщики же бесились: им не нравилось, что «Юнайтед» заключает контракты с производителями матрасов или лапши быстрого приготовления, однако именно благодаря таким соглашениям клуб проще других перенёс коронакризис – минус по итогам года был небольшим, акции не сильно теряли в цене. Вудворд отказался от государственной поддержки, которую предложили английским грандам, и спокойно выплачивал всем работникам полную зарплату. Не пришлось ни сокращать оклады футболистам, ни увольнять маскота, как сделал «Арсенал».

Претензии к Вудворду

Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2 Соперники начинали нервничать, когда сэр Алекс показывал на часы.

Финансовые СМИ спрогнозировали, что летом 2020-го «Юнайтед» будут главными ньюсмейкерами трансферного рынка. В условиях обрушения цен на футболистов выверенная финансовая вертикаль клуба выглядела практически гарантом громких подписаний. Говорили про Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда, однако в итоге нападение «Манчестера» усилили лишь свободным агентом Эдинсоном Кавани и парой талантливых юниоров. Уругваец пока что создает больше репутационных проблем (скандал с расизмом и дисквалификация игрока) и шума в СМИ, чем приносит пользы, а Амад Диалло в главной команде провёл лишь пять матчей.

Главная проблема Вудворда в том, что это не первое его провальное трансферное окно. Болельщики «МЮ» припоминают, как клуб в разное время упускал Гарета Бэйла, Садио Мане, Гарри Кейна, Пауло Дибалу, Артуро Видаля, Серхио Рамоса и даже Неймара. Вместо них за одно трансферное тратили больше 120 миллионов на Анхеля Ди Марию, Люка Шоу и Маркоса Рохо, и никто не оправдывал вложений.



Вудворду припоминали, что он дал шестилетний контракт Мойесу, а потом уволил тренера спустя 11 месяцев. Затем передержал в клубе Луи ван Гала, который сам хотел уйти. При этом вице-президент клуба в разное время не смог успешно провести переговоры с Карло Анчелотти, Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой – все они в итоге ушли к конкурентам.



Параллельно с трансферными проблемами функционер продолжал погоню за финансовым успехом. В сезоне-2012/13 – последнем до прихода Вудворда на пост вице-председателя «МЮ» — доход клуба составил 363 млн фунтов стерлингов, прибыль от коммерческой деятельности – 152 миллиона. Уже тогда это были неплохие показатели, а Вудворд сумел к пандемии их удвоить.



«Манчестер» постепенно вошёл и закрепился в топ-10 самых дорогих клубов мира вне зависимости от вида спорта – не понадобилось никакой Суперлиги. Рекордный контракт с Adidas на 750 млн фунтов на 10 лет и 450 млн за 6 лет от Chevrolet – тоже заслуга Вудворда. При этом функционер провернул лишь один успешный трансфер – покупка Бруну Фернандеша из «Спортинга» за 55 млн евро.

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А ещё при Вудворде три года не могли найти спортивного директора. Подобной должности в «МЮ» никогда не было, но Эд не скрывал, что и сам хотел бы отгородиться от трансферов. В марте 2021-го клуб, наконец, сделал свой выбор, назначив на должность Джона Мерто. Он работает в «Юнайтед» уже 8 лет, по сути уже так или иначе выполнял функции спортдира – ранее писал программы для скаутов, перестраивал академию и развивал отдел спортивной науки в клубе.

Вудворда не просто усиленно критикуют. Болельщики «МЮ» не стесняются скандировать о его предстоящей смерти и нападать на его дом с дымовыми шашками и баллончиками с краской. Гари Невилл долгое время призывал его к отставке, а группа бывших звёзд «МЮ» критиковала коммуникативные навыки руководителя. С одними был неуместно фамильярным, с другими не выполнял обещания. В 2019-м британские СМИ писали, что Вудворд просто перестал отвечать на звонки Алекса Фергюсона.



И что самое главное, при Вудворде «Манчестер Юнайтед» не удержал заданную сэром Алексом планку результатов. Лишь два комплекта медалей и ни одного чемпионства за семь лет. Зато Эд в 2020-м году стал самым высокооплачиваемым директором в АПЛ – он получал чуть более 3 млн фунтов.

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История Вудворда пойдёт в одну копилку с быстрым крахом Суперлиги. Он действительно гениальный финансист и предприниматель, но за 16 лет так и не научился воспринимать футбол душой, а не цифрами и отчётами. Как мы недавно поняли, погоня за заработком в почёте не по всей Англии.

Символично, что именно Суперлига в итоге и помогла поставить точку в отношениях Вудворда и «Манчестер Юнайтед». В Times писали, что Эд считает согласие на участие в турнире одной из самых больших своих ошибок в карьере. Кажется, болельщики «МЮ» могут в ответ собрать ещё с десяток проколов вице-председателя.