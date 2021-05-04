«Купить яхту и сидеть на Мальдивах – это не моё». Появится ли на юге второй «Краснодар»?

Частные деньги в российском футболе – больная тема. Клубы в большинстве своём кормятся государством. Бюджетные средства уходят не только на оплату труда игроков, тренеров, персонала, поддержку инфраструктуры, но и на трансферы и крупные агентские выплаты, без которых зачастую можно было бы обойтись. Контролировать эти процессы в дотационном клубе в принципе труднее, чем в частном. Зачастую выигрывают от них только участники сделок, а команды – разрушаются.

Поэтому всё бóльшую симпатию у людей вызывают клубы вроде «Краснодара». История Сергея Галицкого служит ориентиром для тех немногих бизнесменов, которые готовы вкладывать личные средства в заведомо убыточные футбольные проекты. Один из них, Андрей Чайка, создал профессиональный клуб в… селе.

Фото: Иван Супрунов

В 2016 году «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области дебютировала на нелюбительском уровне, а сегодня это крепкий середняк ФНЛ. Символично, что возглавляет команду Сергей Ташуев – тот самый специалист, которого главный тренер «Балтики» Евгений Калешин и тренер «Сочи» Олег Фоменко называли автором фирменного игрового стиля «Краснодара».

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В планах у Чайки создание уникального футбольного кластера. В Песчанокопском уже есть центральный стадион, где команда проводит домашние матчи ФНЛ, поле с искусственным покрытием для тренировок детей местного филиала академии, строится спортотель (сдача запланирована на сентябрь 2021-го), рядом с которым будет разбит сад-парк.

«Я мог бы, наверное, купить яхту и безвылазно сидеть на Мальдивах, – говорит Чайка. – Хорошее занятие, но просто не моё. Надо постараться успеть сделать что-то глобальное. Удивительно, но многие этого не понимают. Я понимаю, потому что это идёт от сердца. Вкладываю в свои проекты не только деньги, но и душу. Живу своей мечтой. Семья меня во всём поддерживает – это для меня главное».

Фото: Иван Супрунов

Чайка по личному опыту знает, как устроен наш футбол. Андрей поиграл за дубль ЦСКА и юношескую сборную России, но рано, в 20 лет, завершил карьеру из-за травмы. Его сегодняшний спортивно-социальный проект не ограничивается Песчанокопским. На днях в академии ФК «Чайка» в Ростове-на-Дону открылось особенное футбольное поле. Оно сделано из португальского пробкового наполнителя, который не нагревается на солнце выше +25 градусов. Важная деталь для южного климата. На этом газоне можно будет проводить матчи второго дивизиона.

Фото: Иван Супрунов

Сейчас в ростовской академии «Чайки» занимаются более 400 детей от 2004-го до 2015 годов рождения. С тренерами проводятся обучающие семинары, внедряются последние технологии в тренировочный процесс. В феврале лекции читал преподаватель ВШТ Борис Чирва. Со временем лучшие выпускники академии должны стать опорой главной команды. Один из них уже дебютировал в ФНЛ – поднявшийся из молодёжки 20-летний вингер Мераб Гарновский.

Параллельно владелец клуба ведёт работу по созданию интерната на 80 мест, чтобы селекция на детско-юношеском уровне не ограничивалась Ростовом-на-Дону.

«Академия не должна располагаться в одном месте, – объясняет Чайка свою идею. – Наша задача – создать условия, чтобы талантливый ребёнок имел возможность быстро добраться до места тренировок в условиях жизни в мегаполисе. В этой связи планируются три зоны: в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону (примерно 300 тыс. жителей), в Северном (с учётом соседнего Суворовского это почти полмиллиона жителей), а также Сельмаш или Александровка – это ещё 150 тыс. ростовчан. Такого большого футбольного кластера нет во всём Южном федеральном округе. Это вписывается в концепцию РФС по развитию детско-юношеского футбола, которую мы поддерживаем».

Андрей Чайка Фото: Иван Супрунов

Сумма инвестиций в стройку в Западном и Северном жилых массивах составит 2 млрд рублей.

Не всё у «Чайки» складывается гладко. Серьёзный имиджевый удар по молодому клубу нанёс прошлогодний скандал. КДК РФС по результатам своего расследования выявил влияние со стороны исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна на арбитров. В итоге пожизненный бан на футбольную деятельность получили и Баян, и судьи.

В своём заявлении клуб подчеркнул, что матчи не были договорными, как это преподносилось в СМИ. Факт дачи взяток доказан не был, а ошибки судьи Матюнина не носили ключевого характера и случились уже при итоговом счёте 2:0. Клуб пообещал сделать всё возможное, чтобы доказать свою невиновность. Первым делом в ФК «Чайка» последовали конкретные кадровые решения. Пост генерального директора занял Максим Пономарев – в прошлом медиаменеджер, много лет проработавший на уровне Премьер-Лиги, руководитель стадиона «Ростов-Арена» во время чемпионата мира-2018, успевший поработать и в Оргкомитете Евро-2020. Спортивным директором был назначен Денис Тумасян – хорошо известный болельщикам по выступлениям за «Урал» и «Уфу», завершивший карьеру в «Чайке». Офисная команда была существенно обновлена: изменения произошли в финансовом блоке, отделе маркетинга, пресс-службе. «Чайка» поменяла, как принято говорить, вектор развития.

Фото: Иван Супрунов

В 2019 году разбирательство по матчу «Чайки» с «Черноморцем» спровоцировал своим заявлением тогдашний гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко (его клуб боролся с Песчанокопским за выход в ФНЛ). У футбольных властей претензий к «Чайке» по итогам расследования не возникло. В то же время Градиленко и трёх игроков новороссийской команды отстранили от футбола на разные сроки.

«Я не обращаю внимания на досужие разговоры, – комментирует эти истории Андрей Чайка. – В футболе их очень много. Предпочитаю заниматься конкретными делами. Я вкладываю свои личные средства в клуб, детскую академию. На пути всегда встречаются завистники, недоброжелатели, кричащие: «Зачем тебе это всё? У тебя ничего не получится!». Меня это никак не трогает. Как человек бизнеса я имею цель. И поступательно иду к ней».

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В ближайших планах «Чайки» — активное развитие футбола в Ростовской области. Руководством клуба уже проведены переговоры с рядом глав городов – Новочеркасска, Шахт, Азова, Сальска — на предмет сотрудничества, которое заключается в строительстве на этих территориях новых полей.

— Эти города дали российскому футболу таких великолепных мастеров, как Дмитрий Ананко, Юрий Ковтун, Олег Санько, Алексей Ерёменко, — говорит Чайка. — Нет сомнений, что, если создать ребятам в регионе качественные условия для тренировок, мы получим на выходе хорошо обученных футболистов. Поэтому наша стратегия – направить усилия и средства на подготовку молодёжи в различных населённых пунктах, дав им, таким образом, шанс пробиться в большой футбол.