«Не нужно показывать его Федуну». Новая порция сливов про «Спартак»

Телеграм-канал Black Mirror продолжает «бомбить» по московскому «Спартаку». Только вчера он выкатил вторую часть, содержавшую несколько мощных документов, в числе которых список из 13 претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову. Слив от 29 апреля мы подробно разобрали тут.

13 претензий Заремы Салиховой к Шамилю Газизову. Спартаковское досье — 2 Очередной слив личных переписок руководительницы «Спартака».

О первой порции большой утечки из «Спартака» можно почитать здесь:

Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы Отчёт по трансферной кампании прошлого сезона и предложение о создании своего агентства.

На этот раз хакеры раскрыли ещё несколько весьма интересных и горячих вещей, в том числе проект вертикали «Спартака», подготовленный Александром Аверьяновым. Любопытно, что данный проект Аверьянов отправил напрямую Зареме Салиховой в обход Леонида Федуна.

«Зарема, высылаю проект регламента вертикали. Посмотрите, пожалуйста. Думаю, что пока не нужно показывать его ЛА (Леониду Федуну. — Прим. «Чемпионата») (он сейчас отвергает многое ключевое, что есть в этом проекте). Давайте всё обсудим между собой и поймём, готовы ли мы двигаться в этом направлении. Все ключевые положения этого проекта – это попытка решения проблем, которые возникали у всех участников вертикали. Все идеи мной обсуждались, генерировались и согласовывались с Родионовым, Сидоровым, Гунько, Пилипчуком. Их мнение об этом проекте – положительное», — говорится в письме Аверьянова на имя Заремы.

Вот так, по мнению Аверьянова, должна была выглядеть структура вертикали «Спартака»:

В регламенте предлагается ставить следующие задачи:

Воспитание и подготовка игроков для основной команды «Спартак» посредством поэтапного развития в единой системе подготовки с едиными методами, принципами и структурой. Определение наиболее перспективных игроков и создание необходимых условий для их роста. Предоставление оптимального игрового времени для наиболее перспективных игроков структуры клуба. На этапе «Спартак-2» адаптация воспитанников к профессиональному («взрослому») футболу. Определение наиболее благоприятного времени для перевода игрока на следующую ступень структуры (своевременность перехода). Поддержание высокой конкуренции в командах за счёт анализа составов и селекционной работы. Капитализация игроков. Игрок, по каким-либо причинам не попавший в основную команду, должен иметь трансферную стоимость и соответствовать как минимум уровню игроков команд ФНЛ, ставящих задачу выхода в РПЛ. Повышение имиджа Академии на международной арене. Постановка задачи максимально успешного выступления команды «Спартак-молодёжная» в юношеской Лиге чемпионов. Постановка задачи команде U18 выиграть турнир ЮФЛ-1, что даст право участия в юношеской Лиге чемпионов (Путь чемпионов).

Также в документе изложены представления Аверьянова о регуляторах деятельности вертикали и принципах взаимодействия команд в её структуре.

Отдельно стоит обратить внимание на принципы заключения контрактов с игроками и высокую роль так называемого тренерского совета:

Трудовые договоры (контракты) заключаются с воспитанниками по достижении ими 16 лет. На тренерских советах в декабре и июне рассматриваются кандидатуры игроков для подписания первого контракта с клубом, переподписания и расторжения действующих контрактов. Академия предоставляет профайл на игрока с описанием его спортивных и личностных характеристик, а также с медицинским заключением. Инициатором заключения первого контракта с воспитанником может выступать Академия и селекция клуба. Контрактные правила: U16 (ЮФЛ-2) — первый контракт на 3 года, с минимальной заработной платой, разрешённой Трудовым кодексом РФ, и условиями повышения, принятыми в клубе («Положение о повышении заработной платы по действующим контрактам»). U18 (ЮФЛ-1) — не меньше чем за год до окончания контракта определяется дальнейшая перспектива воспитанника и принимается решение о расторжении или переподписании контракта. Новый контракт заключается на 3 года.

Заработная плата регулируется «Положением о повышении заработной платы по действующим контрактам».

U20 («Спартак-молодежная») — за год до окончания контракта определяется дальнейшая перспектива воспитанника и принимается решение о расторжении или переподписании контракта, при этом учитывается, что срок пребывания игрока в «Спартаке-молодежная» не должен превышать 2 года. При условии перехода воспитанника в «Спартак-2 «новый контракт заключается на 3 года, с минимальной заработной платой 100 тысяч рублей. Повышение заработной платы регулируется «Положением о повышении заработной платы по действующим контрактам».

U23 («Спартак-2») — каждые полгода (июнь, декабрь) по итогам выступления определяется дальнейшая перспектива игрока (отчеты спортивного директора клуба, тренера команды «Спартак-2» и селекционного департамента клуба) и принимается решение о переводе игрока в «Спартак-основная» или продолжении подготовки для основной команды. В иных случаях задействуются механизмы аренды игрока в другой клуб с/без права выкупа, продажи, продажи с правом обратного выкупа, расторжения контракта.

«Спартак-основная» — каждые полгода (июнь, декабрь) определяется целесообразность нахождения игрока в основной команде (отчёты главного тренера команды «Спартак», спортивного директора клуба и селекционного департамента клуба). В случае закрепления игрока в основной команде переподписание, срок и условия личного контракта регулируются трансферным комитетом клуба. В иных случаях задействуются механизмы аренды игрока в другой клуб с/без права выкупа, продажи, продажи с правом обратного выкупа.

Контракты игроков, приобретённых клубом на этапах ЮФЛ-1, «Спартак-молодежная» и «Спартак-2», должны соответствовать контрактам действующих игроков этих команд.

Премирование игроков на этапах ЮФЛ-1 (необходимо вводить, если ставим задачу!), «Спартак- молодёжная», «Спартак-2» и «Спартак-основная» осуществляется согласно клубному «Положению о премировании».

На последнем слайде файла представлены принципы комплектования команд.

Были слиты и подсчёты по трансферному бюджету «Спартака» на 2020-2021 годы, и кредиторская задолженность по состоянию на 31 июля 2020 года. Она составила 833 млн рублей.

Но самое любопытное во всём сливе – это справка о зарплате Шамиля Газизова. Из справки, подтверждающей, что Газизов работает в клубе, следует, что его месячный оклад составлял чуть более 7,66 млн рублей.

Вот как прокомментировали «Чемпионату» данный документ в «Спартаке»: «На слитом документе печать и подпись отсутствуют. Я уже говорил, что часть слитой информации является фейком», — сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Шамиль Газизов тоже отреагировал на слив: «Обратитесь в Black Mirror. Они же всё знают. Они сливают, пусть они и ответят».