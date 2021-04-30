«Это будет катастрофа». «Аланию» не пустят в РПЛ, даже если она туда выйдет?

«Алания» — одно из главных открытий сезона в ФНЛ. Ещё недавно клуб выступал в третьем по счёту дивизионе, а теперь стоит в шаге от выхода в РПЛ. Такой прогресс — всего за год! Омрачить республике футбольный праздник может неспортивная проблема — продолжающийся ремонт на стадионе, где для зрителей открыта лишь одна трибуна.

Из-за реконструкции арены «Алания» рискует не получить лицензию, необходимую для участия в РПЛ. Даже если она финиширует в зоне стыков, её элементарно могут не допустить до переходных матчей. Разбираемся, есть ли у «Алании» надежды на благополучный исход неприятной ситуации.

Когда завершат реконструкцию?

Стадион «Спартак», где проводит свои домашние матчи «Алания», был построен в 1960-х годах. Стартовавшая в июле 2020 года реконструкция стала для него первой за долгое время. По разным данным, на обновление стадиона из федерального и регионального бюджетов выделили примерно 1,6—1,8 млрд рублей.



Реновацию арены приурочили к 100-летию клуба. Примерный срок завершения работ — декабрь 2021 года. При том, что лицензию на участие в РПЛ клубу нужно получить на полгода раньше — в мае.



Ещё недавно стадион «Спартак» выглядел так:

В апреле начали закладывать фундамент новых трибун:

Что говорит регламент?

Домашняя арена «Алании» на данный момент не соответствует критериям категории А, необходимой для получения лицензии на участие в РПЛ. Схожая проблема у «Оренбурга», занимающего второе место в ФНЛ — его также могут не допустить до Премьер-Лиги. Там вместимость стадиона составляет 7500 человек вместо требуемых 15000. При этом единственная на данный момент функционирующая трибуна «Спартака» вмещает и того меньше — около 3500 человек.



Вот что гласит по этому поводу регламент: «4.5.5. Клубы ПЛ, а также футбольные Клубы — участники Первенства ФНЛ, чьи команды завоевали право выступать в Чемпионате, не получившие Лицензию РФС 1, к Чемпионату не допускаются».



Однако в Правилах РФС по лицензированию футбольных клубов есть важное примечание: «В исключительных случаях по решению Исполкома (или Бюро Исполкома) РФС возможно проведение матчей соискателя лицензии/лицензиата на стадионах более низкой категории».



Именно так в своё время получил лицензию на участие в РПЛ многострадальный «Тамбов». После этого в РФС пообещали требования к лицензированию клубов ужесточить. Это касается как резервного, так и основного стадиона — теперь заявлять арену в условном Саранске вряд ли позволят.



В текущем сезоне ФНЛ резервным стадионом «Алании» являлась «Ахмат Арена» одноимённого клуба из Грозного. Владикавказцы даже провели в соседней республике несколько домашних матчей. Однако обновлённый регламент РПЛ запрещает проведение домашних матчей за пределами региона. Других стадионов (кроме «Спартака»), которые хоть как-то соответствовали бы требованиям РПЛ, в Северной Осетии нет.

Стадион «Алании» могут забанить. Ради чего клуб рискует здоровьем фанатов? В ФНЛ что-то пошло не так.

РФС в качестве исключения может допустить проведение домашних матчей на стадионе, который не соответствует требованиям регламента. Но для этого необходимо согласие всех членов Общего собрания клубов РПЛ.

Что говорят официальные лица?

Ситуацию с возможным неполучением «Аланией» лицензии прокомментировал глава РФС Александр Дюков.

Александр Дюков Президент РФС «Решение будут принимать органы лицензирования. Есть определённые требования, их достаточно много. Конечно, соблюдение всех требований невозможно. Но мы будем настаивать, чтобы требования лицензирования максимально соблюдались».

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос об участии «Алании» в РПЛ должен оказаться на повестке дня в Исполкоме, чтобы его могли решить. И наличие стадиона — один из главных критериев, по которым решается судьба клуба, а точнее его лицензии.

Что думают об этой ситуации в «Алании»? И кто в итоге окажется в РПЛ?

Позицию клуба обозначил пресс-атташе владикавказцев Константин Дзиваев. «Будет сделано всё возможное, чтобы «Алания» сыграла в переходных матчах, — сказал он «Матч ТВ». — Если нас не допустят, то это будет катастрофа — и для республики, и для нашей команды. Руководство клуба изучает все возможные варианты, чтобы выйти из этой ситуации и получить лицензию».



При этом совершенно неясно, что произойдёт в случае, если «Аланию» не допустят до переходных матчей. Сыграет ли в стыках другой клуб ФНЛ или в РПЛ автоматически останется команда, финишировавшая третьей с конца?

В сложившейся ситуации неожиданно выросли шансы на выход в РПЛ у «Торпедо». Проблемы с лицензированием ведь намечаются не только у «Алании», но и у «Оренбурга». На вопрос, следят ли «автозаводцы» за ситуацией в стане конкурентов, президент клуба Денис Маслов ответил коротко: «Не следим», — и повесил трубку.



Наверняка наблюдают за ситуацией в «Балтике», «Уфе» и тульском «Арсенале». Они также могут рассчитывать на подарок от РФС, если «Оренбург» и «Алания» не пройдут лицензирование. У «Оренбурга», кстати, шансов на выход в РПЛ всё-таки немного больше. По информации «СЭ», интересы «Оренбурга» лоббирует член исполкома РФС и председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. Она якобы добивается того, чтобы «Оренбург» в порядке исключения получил лицензию на участие в РПЛ — даже несмотря на проблемы с вместительностью стадиона.