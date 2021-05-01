Балласт или скрытые резервы? Кто из арендников ещё пригодится «Спартаку»

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Игроки «Спартака», находящиеся в аренде: Тиль, Мирзов, Урунов, Мелкадзе, Ломовицкий, Рассказов, Глушенков, Тимофеев

Игроки «Спартака», находящиеся в аренде
Павел Прохоров
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Футбол / РПЛ 0
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В этом сезоне заявка «Спартака» забита под завязку — настолько, что пришлось отправлять в дубль нападающего Педро Рошу. А ведь во второй команде также играют Селихов и Ташаев, которых приобретали под основу. Помимо этого, ещё восемь футболистов отправлены в другие команды за практикой на правах аренды. Что же их ждёт летом? Давайте разбираться.

Николай Рассказов, 23 года, защитник, «Арсенал»

Статистика: 15 матчей, две жёлтые карточки.

В октябре 2020 года Рассказов перешёл в «Арсенал». Защитником интересовались и «Химки», он последовал за одноклубником Ломовицким в Тулу. Позже выяснилось, что Рассказову не нашлось места в «Спартаке» Тедеско. В сентябре, перед уходом футболисту предложили новый контракт, и он подписал его. Рассказов не стал основным правым защитником в «Арсенале» – часто остаётся на замене или выходит слева. В целом Дмитрий Парфёнов вроде бы ценит его не слишком высоко.

Артём Тимофеев, 27 лет, полузащитник, «Ахмат»

Статистика: 28 матчей, три гола, три голевые передачи.

Тимофеев катается по арендам с января 2020-го. Артём провёл два сезона за «Крылья Советов», а в этом выступает за «Ахмат». Андрей Талалаев в восторге от Тимофеева – футболист регулярно получает похвалу от тренера. Если появится хорошее предложение, Артём может уйти – для «Спартака» недостаточно хорош, а для среднего клуба РПЛ — вполне.

Остон Урунов, 20 лет, полузащитник, «Уфа»

Статистика: семь матчей, одна голевая передача.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце февраля самый обсуждаемый игрок «Спартака» межсезонья вернулся в «Уфу». Урунов провёл пять матчей в чемпионате и помог клубу обыграть в Кубке «Урал», отметившись голевой передачей. Из-за травмы Остон пока не выходил на поле при новом тренере Стукалове. Урунов – проблемный актив «Спартака», и его возвращение в столицу маловероятно, поскольку он являлся являлся креатурой прежнего гендиректора Газизова.

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Максим Глушенков, 21 год, полузащитник, «Химки»

Статистика: четыре матча, один гол.

Второй сезон подряд Глушенков начинает в «Спартаке», а заканчивает в аренде. Весеннюю часть чемпионата полузащитник проводит в «Химках». В гостевом матче с «Динамо» Максим а 90+2-й минуте принёс победу подмосковной команде, за что получил респект от «твиттера» «Спартака». Глушенков восстановился после тяжёлой травмы, из-за которой сезон получился скомканным. По сути, он только начинает играть в «Химках».

Резиуан Мирзов, 27 лет, полузащитник, «Химки»

Статистика: 17 матчей, шесть голов, две голевые передачи.

Мирзов стал игроком «Химок» в октябре 2020-го и провёл очень сильный сезон. Резиуан забил по два гола «Рубину» и «Ростову» и по одному — «Спартаку» и ЦСКА. Полузащитник хочет вернуться в «Спартак» и доказать свою состоятельность. По информации «Чемпионата», Тедеско планировал отозвать Мирзова из аренды зимой, но теперь вопрос о будущем игрока в будет решать новый главный тренер красно-белых. «Химки», в свою очередь, не прочь сохранить футболиста у себя.

Александр Ломовицкий, 23 года, полузащитник, «Химки»/«Арсенал» Тула

Статистика: 25 матчей, четыре гола, одна голевая передача.

Ломовицкий последний раз надевал футболку «Спартака» 13 июля 2019 года в матче с «Сочи». Прошлый сезон полузащитник молодёжной сборной России провёл в «Арсенале», а этот чемпионат начал в «Химках», где забил два гола в восьми встречах. Ломовицкий вернулся в Тулу после ухода Дмитрия Гунько с поста главного тренера подмосковной команды. Александр, скорее всего, начнёт предсезонные сборы в «Спартаке», где постарается проявить себя уже при новом тренере. В отличие от Рассказова он проводит неплохой сезон в «Арсенале».

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Георгий Мелкадзе, 24 года, нападающий, «Ахмат»

Статистика: 24 матча, три гола, две голевые передачи.

Воспитанник «Спартака» прошлую часть сезона отбегал в «Тамбове» и сыграл ключевую роль в сохранении клуба в РПЛ: семь голов и три ассиста в 18 матчах. В этом сезоне полузащитник не так эффективен, поскольку не является стабильным игроком стартового состава. По информации «Чемпионата», «Спартак» будет продавать нападающего.

Гус Тиль, 23 года, полузащитник, «Фрайбург»

Фото: instagram.com/guustil

Статистика: 10 матчей (шесть – в Бундеслиге, четыре – в региональной лиге Юго-Запада), четыре гола – все в региональной лиге.

Пока рано оценивать трансфер Тиля как безоговорочный провал селекции «Спартака». Но даже аренда в Германию на пользу полузащитнику не пошла. Он трижды выходил на замену в матчах Бундеслиги и один раз сыграл с первых минут (чуть меньше часа на поле в сумме). «Фрайбург» брал голландца в аренду с возможностью продления соглашения на год, но спортивный директор клуба уже заявил, что они не будут активировать данную опцию. Вероятно, новый тренер «Спартака» предоставит шанс Гусу.

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