До конца чемпионата осталось совсем чуть-чуть, а кто попадёт в еврокубки, до сих пор непонятно.

«Зенит» пока не станет чемпионом, но прервёт серию «Локомотива»? Прогнозы на 28-й тур РПЛ

В нашем конкурсе прогнозистов читатели сравнялись с журналистами по очкам. Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин набрал восемь баллов. Он угадал разницу голов в матчах «Тамбов» — «Локомотив» и «Уфа» — «Сочи» и исход встреч «Зенит» — «Ротор» и «Ростов» — «Арсенал». Читатель Ильмир Амекачёв из Уфы верно предсказал счёт матча «Урал» — «Ахмат», разницу мячей в игре «Тамбов» — «Локомотив» и исход встреч «Зенит» — «Ротор» и «Ростов» — «Арсенал». Это 10 баллов.

Руководитель службы корректоров «Чемпионата» Александр Алейников принёс пять очков в копилку журналистов. Он угадал разницу голов в игре «Тамбов» — «Локомотив» и исходы матчей «Зенит» — «Ротор» и «Спартак» — ЦСКА.

Календарь игр

Таблица после 27-го тура

Специалисты — 239

Журналисты — 221

Читатели — 221

Прогноз специалистов

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

«Ротор» — «Ахмат» — 0:2

У «Ахмата» более квалифицированная команда. Они не будут валять дурака и выиграют.

«Рубин» — «Динамо» — 1:1

Нас ждёт цепкий матч с обеих сторон.

ЦСКА — «Уфа» — 1:0

Эмоциональный подъём «Уфы» понятен: смена тренера часто приводит команду к успеху. Башкирский клуб не дождался подъёма от Рахимова. Команду невозможно подготовить за один-два дня. ЦСКА некуда отступать, поэтому армейцы победят с минимальным счётом.

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«Краснодар» — «Сочи» — 1:2

Будет принципиальное противостояние. «Сочи» кажется более мотивированным, но если бы «быки» были без мотивации, то не провели бы такую классную игру в Казани. Ставлю на победу «Сочи» в один мяч.

«Химки» — «Урал» — 1:1

Команды отличаются бойцовскими качествами. Неуступчивый «Урал» отыгрывался во многих матчах и не проиграет снова.

«Ростов» — «Тамбов» – 3:0

Однозначно победит «Ростов».

«Зенит» — «Локомотив» — 1:1

Команды тщательно разбирают друг друга. Игроки, которые вытаскивали «Локомотив» в осенних матчах, теперь не попадают в стартовый состав: Миранчук, Игнатьев. У клуба другая модель игры, направленная в сторону обострения. Это даёт плюс. Исполнительское мастерство никто никогда не отменял, но его пока недостаточно, чтобы обыграть «Зенит». У сине-бело-голубых аналогичная ситуация, поэтому ничья.

«Арсенал» — «Спартак» — 0:1

«Арсеналу» надо обязательно обезопасить себя от прямого вылета в ФНЛ. Они выйдут биться, но победа будет за «Спартаком».

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Прогноз читателей

Тимур Алиев (г. Москва):

«Ротор» — «Ахмат» — 1:0

Грозненцам ничего не нужно, поэтому отдам предпочтение «Ротору». Они ещё пытаются зацепиться за переходные матчи, но, судя по оставшимся матчам, даже победа не позволит им остаться в Премьер-лиге.

«Рубин» — «Динамо» — 1:1

Обе команды борются за Лигу Европы. «Рубин» не выиграет в отсутствие Кварацхелии, но и не проиграет. Жду интересный матч с забитыми голами.

ЦСКА — «Уфа» — 2:1

Сейчас у армейцев непростой период во всех аспектах, и непонятно, восстановится ли кто-нибудь из переполненного лазарета. «Уфа» борется за выживание, но и ЦСКА пытается зацепиться за Лигу Европы. Предположу серьёзную зарубу с голом Жамалетдинова и удалением кого-то из команд, а победа останется за армейцами.

«Краснодар» — «Сочи» — 3:2

Хоть «Краснодар» и не решает никаких задач в чемпионате, игрокам нужно доказывать состоятельность перед Гончаренко на следующий сезон. Отдаю хозяевам победу в южном дерби.

«Химки» — «Урал» — 2:0

Как ни парадоксально, но в случае победы «Химки» реально могут претендовать на зону Лиги Европы, в отличие от «Урала», который уже находится в отпуске.

«Ростов» — «Тамбов» — 4:0

Интрига заключается только в том, сколько мячей забьёт «Ростов». Думаю, мы увидим больше трёх точных ударов.

«Зенит» — «Локомотив» — 1:1

Матч тура не станет чемпионским для «Зенита», а серия «Локомотива» из 11 побед оборвётся. При довольно интересной, динамичной и напряжённой игре ничья огорчит обоих соперников.

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«Арсенал» — «Спартак» — 2:1

После возобновления чемпионата «Арсенал» проиграл на своём поле только «Локомотиву», затем обыграл ЦСКА, «Краснодар» и «Тамбов». Думаю, победная домашняя серия туляков продолжится и в матче со «Спартаком», который ещё отмечает победу в дерби.

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Прогноз журналистов

Дмитрий Росип, корреспондент «Чемпионата:

«Ротор» — «Ахмат» — 0:2

Волгоградцы пребывают в ужасной форме: шесть поражений подряд и ноль забитых мячей. А вот «Ахмат» Талалаева, наоборот, вызывает симпатию в последних матчах, поэтому ставлю на уверенную победу гостей.

«Рубин» — «Динамо» — 1:1

Обе команды в прошлом туре потерпели минимальные поражения, и теперь у них одинаковое количество очков — 46. «Рубин» забивает мало, а если будет атаковать так же, как и в первом тайме матча с «Краснодаром», то гола точно не придётся ждать. Предположу, что матч закончится ничьей.

ЦСКА — «Уфа» — 1:2

Алексей Стукалов неплохо начал в «Уфе», поэтому хочется верить, что его команда преподнесёт сюрприз и в матче с ЦСКА. Тем более у Олича сейчас не всё гладко. Пусть победят уфимцы. Им победа нужнее, а вот у армейцев сезон провален.

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«Краснодар» — «Сочи» — 2:1

Гончаренко с третьей попытки одержал первую победу в качестве главного тренера «быков». Команда здорово смотрелась в матче с «Рубином», поэтому думаю, что «Краснодар» возьмёт реванш у «Сочи» за поражение в 1/8 финала Кубка России и выиграет со счётом 2:1.

«Химки» — «Урал» — 1:1

При Черевченко «Химки» заметно преобразились, но «Урал» — достаточно крепкая команда, которая может доставить проблемы любому сопернику. Голы точно будут, но матч закончится ничьей.

«Ростов» — «Тамбов» — 3:0

Здесь всё понятно. «Тамбов» катится в ФНЛ, и исправить это уже невозможно. Ставлю на разгромную победу команды Карпина.

«Зенит» — «Локомотив» — 2:2

Железнодорожники сейчас находятся в своей лучшей форме, и не сильно верится, что их кто-то может остановить. Думаю, что центральный матч тура на «Газпром Арене» закончится результативной ничьей.

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«Арсенал» — «Спартак» — 1:2

Красно-белые должны спокойно, на классе обыгрывать таких соперников. К тому же «Арсенал» в этом сезоне выглядит очень нестабильной командой. Так что ставлю на победу «Спартака».

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