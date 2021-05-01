Хотел отдать пас назад, но не попал по мячу. Нойштедтер привёз гол в ворота «Динамо»

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Динамо» со счётом 2:0. Бело-голубые 40 минут имели преимущество в одного игрока и могли избежать поражения в Казани, но грубая ошибка Романа Нойштедтера похоронила шансы московского клуба на спасение.
Что сделал Нойштедтер
Во втором тайме у «Динамо» были моменты, но благодаря слаженным действиям защитников «Рубина» ворота казанцев остались в неприкосновенности. Шансы динамовцев на ничью растворились на 80-й минуте матча. Хван Ин Бём подкараулил Нойштедтера, который неудачно головой скинул мяч Шунину. Корейский полузащитник вовремя выскочил из-за спины российского защитника и переиграл вратаря, установив окончательный счёт в матче.
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Летом Нойштедтер покинул «Динамо», но вернулся
33-летний защитник летом попрощался с «Динамо», но, не найдя команду в Европе, вернулся в стан бело-голубых. Два с лишним месяца Роман находился без игровой практики, однако при этом получил вызов в сборную России. Таким способом тренерский штаб национальной команды решил поддержать игрока, о чём заявил Станислав Черчесов.
«С Нойштедтером недавно говорил, он скоро будет тренироваться с командой, чтобы быть в форме. Они постоянно тренируются. Мы хотим их поддержать, плюс новые имена в один раз сложно собирать. Поэтому остановились на тех, кого мы хорошо знаем. Думаю, в течение двух недель все определятся с клубами и будут нам помогать. Но они и сейчас готовы сделать», — прокомментировал вызов Нойштедтера и Кузяева главный тренер. Стоит отметить, что перед мартовским вызовом в сборную защитник сыграл лишь в двух матчах из пяти, но всё равно был приглашён, правда, на поле ни в одной из игр не появился.
Нойштедтер принял участие в последних шести встречах, а в домашнем матче с «Уфой» отметился забитым голом, который для него стал первым в РПЛ.
«Гол? Я сказал Шиманьски подавать на дальнюю штангу, но он ответил, что сил нет. Я всё равно решил туда побежать. В карьере много таких голов забивал, когда шёл на дальнюю штангу, а кто-то подправлял туда мяч. Защитникам сложно в таких ситуациях реагировать. Рад, что мяч отскочил мне в ногу и залетел в ворота, а то бы смешно выглядело. Эмоции от первого гола отличные. Мы сегодня все 90 минут показывали хороший футбол, много владели мячом, создавали много моментов. Конечно, я очень рад забить первый гол за «Динамо», — поделился эмоциями защитник.
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