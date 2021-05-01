Что происходит с Кокориным в Италии? Проблема тянется со «Спартака»

Об Александре Кокорине снова пишут в Италии. К сожалению, не теми словами, которые хотелось бы читать про футболиста из России. Затянувшееся восстановление 30-летнего нападающего от травмы – по-прежнему главная тема материалов местных СМИ. На сайте Fiorentinanews.com опубликован текст, посвящённый перспективам экс-спартаковца на концовку нынешнего сезона. По мнению автора статьи, Кокорин уже не сыграет за «фиалок» в этом чемпионате:

«На пресс-конференции несколько часов назад господин Джузеппе Якини (главный тренер «Фиорентины» – прим. «Чемпионата») разъяснил ситуацию с Кокориным: «С того момента, как я пришел, у него была эта проблема. Он ещё не тренировался при мне. Всё время работал по индивидуальной программе с другими тренерами. Я не знаю, когда он вернётся в общую группу, с ограничениями или без них. Посмотрим, нужно провести обследования»…

Россиянин, вероятно, не будет участником гонки на финише чемпионата, которая ждёт «Фиорентину». Более того, ему ещё нужно адаптироваться к тактическим требованиям Якини. Тренер разумно предпочитает вводить игроков в свою схему постепенно и вдумчиво. Достаточно взглянуть на то, как он использует Мартинеса Куарту. При Чезаре Пранделли аргентинец был игроком основы, а у Якини для него меньше места, потому что тренер, как он сам объяснил, терпеливо работает над тем, чтобы вписать игрока в оборону на своей «шахматной доске». Так что очень малы шансы увидеть Кокорина на поле в концовке сезона, даже если забыть о травме».

«Русский Балотелли – проигранная ставка». В Италии снова пишут о Кокорине Популярный спортивный сайт опубликовал неприятный материал про российского нападающего. Но часть болельщиков поддержала Кокорина!

Это мнение итальянского журналиста. С другой стороны, лишний игрок в атаке борющейся за выживание «Фиорентине» точно не помешал бы. За пять туров до конца команда Якини занимает 14 место, а до зоны вылета – всего три очка. Впереди – три выезда и только две игры на своём поле. Вот список соперников «фиалок»: «Болонья» (2 мая, в гостях), «Лацио» (8 мая, дома), «Кальяри» (12 мая, в гостях), «Наполи» (16 мая, дома) и «Кротоне» (23 мая, в гостях).

Вполне естественно, что многие поклонники «Фиорентины» недовольны трансфером Кокорина. Они не знают этого игрока, так как в Европе никто не смотрит чемпионат России, но знают, что руководители клуба из Флоренции потратили 4,5 млн евро на новичка, который с января 2021 года провёл на поле всего около 90 минут. Александр пока не забивал и не отдавал голевых передач, а только поучаствовал в атаке, завершившейся автоголом защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолы. У болельщиков неприятное чувство, что их обманули. Как будто покупали «Медичи в доспехах» для футбольной галерии Флоренции, а получили дешёвую, слабую подделку.

Кажется, что травмы так и липнут к Кокорину. В первой части сезона он пропустил более двух месяцев в «Спартаке», а теперь страдает, будучи «фиалкой». Однако, как стало известно «Чемпионату», никаких новых травм в «Фиорентине» Кокорин не получал. Он усугубил повреждение передней поверхности бедра, которое у него было ещё в «Спартаке». Тогда до конца с проблемой не справились, игрока не долечили. Травма Александра – относительно редкая, специфическая и тяжело поддаётся лечению. Отсюда и постоянный перенос сроков возвращения нашего легионера в строй.

Шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине» растут. Все его конкуренты летом могут уйти Клуб из Флоренции рискует остаться без двух ведущих игроков атаки.

Прогнозировать будущее Кокорина в «Фиорентине» действительно непросто. Как ближайшее, так и более отдалённое. Во-первых, неизвестно, где будет выступать клуб из Флоренции в сезоне-2021/2022 – в Серии А или в Серии В. Кроме того, вряд ли главным тренером «фиалок» останется Якини. По информации итальянских журналистов, руководство «Фиорентины» ведёт переговоры с Дженнаро Гаттузо, который летом покинет «Наполи». Ему предложили двухлетний контракт с зарплатой 2 млн евро в год. Сам Гаттузо якобы хочет сократить количество возрастных игроков. 30-летний Кокорин – восьмой по возрасту в команде. Старше россиянина только Франк Рибери, Антонио Росати, Борха Валеро, Хосе Кальехон, Мартин Касерес, Джакомо Бонавентура и Пьетро Террачиано. Двое из этого списка – вратари, причём запасные.

Очевидно, что «Фиорентина» не сможет продать Кокорина без финансовых потерь даже в РПЛ. Контракт Александра с итальянским клубом будет действовать ещё три года. Значит, российский нападающий, скорее всего, останется во Флоренции и получит новые шансы в следующем сезоне.