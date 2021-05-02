«Зенит» играет намного лучше «Локомотива». Победная серия вводит в заблуждение

«Зенит» – «Локомотив» – главный матч второй части сезона РПЛ. Команда Сергея Семака в случае победы возьмёт чемпионство третий год подряд. Команда Марко Николича, если выиграет, вернёт интригу в «золотой гонке»: сократит отставание от лидера до трёх очков и получит преимущество по личным встречам.
Весной у многих складывается впечатление, что именно железнодорожники показывают лучший футбол в РПЛ. Победная серия «Локомотива» – завораживающее зрелище. Выиграв 11 матчей подряд (восемь в РПЛ и три в Кубке России) с общим счётом 31:5, Николич повторил клубный рекорд, установленный 16 лет назад Юрием Сёминым.
Однако эта серия, как красивая обёртка, вводит в заблуждение потребителя. Качество «продукта» не совсем чемпионское. По крайней мере «Зенит» по всем ключевым показателям превосходит «Локомотив» даже в 2021-м.
Давайте взглянем на статистику от InStat. Посчитаем все 11 матчей «Локомотива» в этом году и все девять матчей «Зенита» (один кубковый плюс восемь в чемпионате). Вот какие цифры получаются в среднем за игру:
|Показатель
|«Локомотив»
|Соперник
«Локомотива»
|«Зенит»
|Соперник
«Зенита»
|Голевые моменты
|7
|4,8
|10
|3,3
|Ожидаемые очки
|1,68
|0,85
|2,3
|0,32
|Технико-тактические действия
|878
|764
|925
|739
|Удачные ТТД (в процентах)
|79%
|75%
|81%
|76%
|Владение мячом
|56%
|41%
|58%
|37%
|Количество передач
|527
|421
|589
|400
|Точность передач (в процентах)
|84%
|79%
|85%
|81%
|Удары по воротам
|13
|12
|18
|9
|Удары в створ
|5,5
|4,3
|8,0
|3,4
|Переходы на чужую половину
|54
|69
|74
|50
|Входы на чужую треть поля
|36
|44
|55
|29
|Входы в чужую штрафную
|16
|16
|27
|10
|Выигранные единоборства
|49%
|51%
|53%
|47%
|Подборы мяча
|68
|75
|76
|68
Рассматривая эти цифры, нужно учитывать, что «Локомотиву» значительно улучшили статистику два матча с несоответствующим уровню РПЛ «Тамбовом», выигранные крупно – 3:0 и 5:2. Например, в первой встрече в феврале (кубковой), когда тамбовчане только-только собрались в новом виде и ещё не были похожи на команду, железнодорожники, по версии InStat, создали 13 моментов. Во второй (неделю назад в чемпионате) москвичи создали 14 моментов. Без этой пары игр средний показатель созданных «Локомотивом» голевых моментов упал бы с 7,0 до 5,5. То есть в остальных матчах 2021 года команда Николича имела почти в два раза меньше шансов забить, чем «Зенит». Соответственно снизились бы и другие статистические данные.
По качеству игры железнодорожники заметно уступают санкт-петербуржцам. Но то ли по причине дикого везения, то ли из-за максимально эффективного использования сербским тренером сильных сторон своих футболистов (скорее всего, всё вместе) «Локомотив» побеждал и в тех случаях, когда оппонент был как минимум не хуже. Даже такие ключевые, по мнению многих тренеров, показатели, как выигранные единоборства и подборы мяча, в истории с красно-зелёными не срабатывают. Команда Николича проигрывает соперникам и там, и там, тем не менее это не отразилось на результатах. Очевидное – невероятное!
Футбол «Локомотива» по-прежнему невозможно назвать атакующим. Игра железнодорожников какая угодно – эффективная, организованная, тактически сложная, быстрая, агрессивная… Но никак не атакующая. Даже в этом году команда Николича по статистике меньше противника переходила на чужую половину и треть поля. Без учёта матчей с «Тамбовом» получалось бы, что в чужой штрафной «Локомотив» тоже появлялся реже. Наверное, поэтому и в словах Семака, когда его спросили о победной серии красно-зелёных, не чувствовалось восхищения игрой конкурента.
«Если смотреть на последние матчи «Локомотива», то, прежде всего, это команда, которая обороняется хорошо и низко. Думаю, что их самые сильные качества – контратаки и стандартные положения, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды много создавали», – резюмировал в двух предложениях свои наблюдения главный тренер «Зенита».
Вообще в нынешнем сезоне чемпион уже несколько раз доказывал своё превосходство над конкурентами. «Зенит» дважды переиграл ЦСКА, «глубоким нокаутом» уложил «Спартак» в Санкт-Петербурге. Вот и против Николича у Семака положительный баланс: победа в Суперкубке и ничья в первом круге в Москве. Но сегодняшний «Локо» серба как будто совсем другой. Посмотрим, врут ли цифры.
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