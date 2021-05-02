«Зенит» — «Локомотив». Онлайн. Петербург требует чемпионского банкета! Будет?
Тот редкий случай, когда «Спартаку» выгодна победа «Зенита».
Привет, друзья! В этот светлый праздничный день помимо традиционных пасхальных куличей и яиц болельщиков ждёт масса разного футбола. В России главный матч уик-энда пройдёт в Петербурге: крупнейшая арена РПЛ примет лидеров сезона. Северная столица приготовилась к очередному чемпионскому празднику, но «Локомотив» запросто может его сорвать. Как минимум — отложить ещё на неделю. Если феноменальная победная серия железнодорожников продлится и сегодня, «Локо» будет впору провозглашать чемпионами весны. Турнирная близость «Спартака» должна приумножить силы гостей — все хотят в ЛЧ! О стимулах «Зенита» и говорить нечего. Он преисполнен желания стать чемпионом здесь и сейчас, на родной и полной арене. Будет бой — следим вместе!
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
02:01
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:21
-
00:11
-
00:03
- 1 мая 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:51
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:25
-
22:13
-
22:04
-
21:56
-
21:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам