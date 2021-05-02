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«Зенит» — «Локомотив»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, 2 мая 2021, 28-й тур РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»
Дмитрий Росип
«Зенит» — «Локомотив». Онлайн. Петербург требует чемпионского банкета! Будет?
Тот редкий случай, когда «Спартаку» выгодна победа «Зенита».
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! В этот светлый праздничный день помимо традиционных пасхальных куличей и яиц болельщиков ждёт масса разного футбола. В России главный матч уик-энда пройдёт в Петербурге: крупнейшая арена РПЛ примет лидеров сезона. Северная столица приготовилась к очередному чемпионскому празднику, но «Локомотив» запросто может его сорвать. Как минимум — отложить ещё на неделю. Если феноменальная победная серия железнодорожников продлится и сегодня, «Локо» будет впору провозглашать чемпионами весны. Турнирная близость «Спартака» должна приумножить силы гостей — все хотят в ЛЧ! О стимулах «Зенита» и говорить нечего. Он преисполнен желания стать чемпионом здесь и сейчас, на родной и полной арене. Будет бой — следим вместе!

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fc-zenit.ru/«Чемпионат»

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