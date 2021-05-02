«Зенит» — «Локомотив». Онлайн. Петербург требует чемпионского банкета! Будет?

Привет, друзья! В этот светлый праздничный день помимо традиционных пасхальных куличей и яиц болельщиков ждёт масса разного футбола. В России главный матч уик-энда пройдёт в Петербурге: крупнейшая арена РПЛ примет лидеров сезона. Северная столица приготовилась к очередному чемпионскому празднику, но «Локомотив» запросто может его сорвать. Как минимум — отложить ещё на неделю. Если феноменальная победная серия железнодорожников продлится и сегодня, «Локо» будет впору провозглашать чемпионами весны. Турнирная близость «Спартака» должна приумножить силы гостей — все хотят в ЛЧ! О стимулах «Зенита» и говорить нечего. Он преисполнен желания стать чемпионом здесь и сейчас, на родной и полной арене. Будет бой — следим вместе!