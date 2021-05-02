Гонка в Испании: 4 команды борются за трофей, качество игры ничего не значит

За четыре тура до конца сезона четыре команды всерьёз претендуют на чемпионство. Три основных фаворита так часто теряют очки, что «Севилью» от первого места отделяет одна ошибка лидера. А главное: всем претендентам ещё предстоят матчи между собой. В следующем туре «Атлетико» приедет в к «Барселоне», а «Севилья» — к «Реалу». Идеальная интрига.

Ещё лучше было бы, если бы все четыре команды были в лучше форме и спокойно разбирались с аутсайдерами. Но вот как раз это и не происходит. «Реал», «Барселона».и «Атлетико» постоянно теряют очки. Причём найти в этом логику иногда довольно трудно.



Вот несколько примеров. «Атлетико» через рикошет вымучил гол с «Эльче», играл на удержание, но в концовке развалился. Счёт ударов после 85-й минуты – 5:0 в пользу «Эльче», а владение гостей на этом важнейшем отрезке, когда надо было отодвинуть игру от ворот – стыдные 17%. От цинизма команды Симеоне ничего не осталось – наоборот, была чистая паника. Например, когда Льоренте зачем-то вытянул руку и снял мяч с головы соперника в своей штрафной. «Эльче» мог забивать не только с пенальти: на 87-й минуте Барраган не попал по воротам с четырёх метров. Ну и собственно незабитый пенальти – чистое везение. Но это победа.



Другой пример. «Барселона» играла лучше «Гранады» — доминировала настолько, насколько это возможно при Кумане, создала достаточно, чтобы убить интригу ещё в первом тайме, контролировала соперника, не пускала его на свою треть поля и почти не допускала контратак. Но пропустила случайный гол (пас читался, но Мингеса неудачно его прервал и вывел Мачиса один на один), бросилась добивать – и пропустила ещё. Два гола с всего двух ударов в створ – тотальное невезение. А теперь команда ещё и осталась без тренера, потому что испанский дисциплинарный комитет оказался достаточно некомпетентен, чтобы влепить два матча дисквалификации за слова Кумана «ну и тип» в адрес четвёртого судьи. Логика? Нет, никакой.

Месси исполнил шедевр (с помощью де Йонга). Куман взял трофей Этот переходный сезон уже точно не стал неудачным.

И ещё один пример. За последние две недели «Реал» отскочил от «Хетафе» (лучшие моменты в матче были именно у «Хетафе»), победил «Барселону» (ну, почти по делу), потерял очки с «Бетисом» (опять же, лучшие моменты были у «Бетиса») и в шикарном стиле уничтожил «Осасуну». Счёт всего 2:0, но он не должен сбивать с толку. Только Милитао мог делать хет-трик, Азар, Асенсио и Иско тоже имели отличные моменты. И при этом не мог дожать аутсайдера до почти до самого конца матча, упуская момент за моментом. Логика? Естественно, её нет.

И только «Севилья» берёт одну победу за другой в своём фирменном заунывно-контролирующем стиле, забивая то после навеса, то в контратаке.



К чему я это. Меньше всего к претендентам на титул в Испании (ко всем, кроме «Севильи) подходит слово «машина». Нет, они чередуют удачные матчи с неудачными и даже качественные и провальные отрезки на протяжении одного матча. Каждый может ошибиться. И даже больше: из приведённых выше примеров видно, что корреляция между качеством игры каждой из этих команд с её результатами достаточно условна. Они теряют очки там, где не должны, и выигрывают там, где не заслуживают победы.

Маленький клуб спас чемпионскую гонку в Испании. Отобрал 4 очка у «Атлетико» за пару дней А впереди у «Атлетико» матчи с «Реалом» и «Барселоной». Интрига в порядке.

Именно это делает концовку сезона особенной. Она не просто непредсказуема – она ещё и явно бросает вызов логике. Кажется, что в такой ситуации от качества игры мало что зависит. В таком случае, качество игры каждой из команд окажет минимальное влияние на исход сезона. Скорее всё решится удачей – лишним отскоком или промахом. Или хладнокровием в реализации одного неочевидного момента.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Это не позволяет нам как-то лучше спрогнозировать исход гонки. Но даёт возможность посмотреть на трёх участников из четырёх с другой стороны – и по-другому их оценить.



Куман зимой придумал модуль, который удобен Месси и при этом не ограничивает его партнёров. Надо признать, это достижение, и теперь Куман держится за его: не меняет схему, и даже игроков ротирует в гомеопатических дозах. Из-за этого, например, 19-летний Педри уже сыграл в сезоне больше 3000 минут. Он в последних матчах мало чем напоминал блестящего игрока, которым был осенью, но всё равно до последнего выходил в основе.

Симеоне во время матча с «Эльче» выглядел так, как будто потерял контроль над ситуацией ещё в прошлом году, но это, конечно, не показатель: он регулярно так выглядит. Зато он тасует и схему, и состав. Он явно пытается сделать ставку на тех, кто в лучшей форме прямо сейчас, просто это работает через раз. Корреа сам себе придумывает по три момента за игру, но сам же их и упускает, Суарес пока не набрал форму после травмы, но, кажется, кроме него тащить некому, Феликс получил травму, Дембеле несколько раз вышел на замену и не убедил настолько, что несмотря на кадровые проблемы остаётся в запасе. В итоге, в атаке выходят Карраско (с «Атлетиком»), Лемар (с «Эльче») и Льоренте (с Уэской»). Всё настолько сложно, что даже Сауль в последнем туре попал в запас.



Зидан тоже тасует состав и схему. Поиграл с тремя центральными защитниками (видимо, чтобы страховать зону Марсело), с парой опорников в связке (практику получил Бланко из молодёжки), ставит Иско в центр полузащиты и в нападение. Это очень похоже на то, что делает Симеоне, но у «Реала» чуть лучше получается. С начала апреля команда не проиграла ни одного матча – у «Атлетико» два поражения. В том числе потому, что Зидану есть на кого положиться. Прямо сейчас Бензема показывает, наверное, лучший футбол за весь сезон. Его голы «Барселоне» и «Челси» — шедевры, высочайший уровень исполнения в не самых опасных ситуациях.

Голы «Реала» — шедевр Бензема и везение. А во втором тайме «Барселона» заслужила ничью Матч, в котором всё менялось каждые пять минут.

Плюс Бензема – не единственный, кто может вытащить игру. То Милитао, то Каземиро, то Асенсио – ещё два месяца назад количество игроков не в форме было критическим (настолько, что об этом вышел текст – как у Зидана разладилась ротация), но в последние недели всё отлично. Он даже позволяет себе оставлять в запасе Крооса и Модрича.



Это не делает «Реал» однозначным фаворитом гонки. Но даёт некоторое преимущество. В отличие от Кумана, Зидан не зависит от синергии нескольких конкретных игроков в одной-единственной схеме. Он лавирует в хаотичных обстоятельствах, не жертвует ни одним из турниров и попеременно даёт лидерам отдых. И у него это получается чуть лучше, чем у Симеоне. Хотя в настолько непредсказуемом сезоне всё может перевернуться ещё раз уже через неделю.