Говорят, «Спартак» вынужден выкупить Мозеса. Не идеальный трансфер, но в нём много плюсов

Карьера статусного легионера Виктора Мозеса в России получается неоднозначной. Он приехал в «Спартак» в октябре растренированным, не пройдя полноценную предсезонку, поэтому на первых порах не улучшил структуру команды и регулярно отличался халтурой в обороне. Весной нигериец, с одной стороны, забил важные голы в матче с «Динамо» и «Ростовом, да и дерби с ЦСКА провёл отлично. С другой – вновь наблюдались медленные возвращения назад, удаление в кубковом дерби, да и в целом визуально Мозес не выглядит самым самоотверженным футболистом на поле.

Прекрасно понимаю всех тех, кто сомневается в целесообразности подписания полноценного дорогостоящего контракта с футболистом. Вчера коллеги из ЕвроСтавки сообщили, что «Спартак» будет обязан выкупить Мозеса, если займёт место в тройке. В таком случае сумма выкупа составит 5 млн евро, а зарплата – в районе 2,2 млн. Информацию частично подтвердил глава медиадепартамента «Спартака» Антон Фетисов, заявивший, что опция выкупа – обязательна. Сразу же разгорелись горячие дебаты, и далеко не все болельщики отнеслись к трансферу с энтузиазмом.

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При всех недостатках у Мозеса множество плюсов

Странно, что Мозеса гораздо чаще критикуют за «вальяжность» и оборонительные просчёты, чем признают его несомненный класс и уникальные для нашего чемпионата сильные стороны:

1) очень эффективный дриблинг, один из самых стабильных в РПЛ. Важное отличие обводок Мозеса, например, от Айртона – высокая частота и хороший процент успешности в том числе в финальной трети и внутри штрафной. Мозес способен обыгрывать без скорости и создавать моменты за счёт индивидуальных действий. 6,85 обводки с успешностью под 70% и 4,35 progressive runs за 90 минут – космические цифры для РПЛ. Мозес физически сильный, качественно работает корпусом и жёстко ставит ногу в борьбе – это тоже помогает при дриблинге;

2) стабильный выход из дриблинга, последующие решения. То, чего до сих пор нет у Айртона. У Мозеса мощный ассистентский потенциал. В среднем за 90 минут нигериец отдаёт 2,5 передачи за игру, 5,53 передачи в штрафную с точностью 59,2%, выполняет 5,14 навесов – и их эффективность также выше среднего по лиге. Весной у него 0,31 xA – странно, что ни одна из фланговых передач Виктора не была реализована. При суммарном xA по сезону 2,48 у него до сих пор ноль результативных пасов;

3) есть собственный удар – не самый уникальный, зато сильный и регулярный. Для латераля Мозес бьёт часто, способствует этому в том числе умение самостоятельно создать и улучшить позицию. Хотя хватает ударов и после его включений из глубины в широкую точку, когда соперник ещё не успел сместиться по горизонтали;

4) есть адаптация к созидательному футболу, умение быстро отыгрываться, способность ценить и сохранять мяч под давлением. Правда, в «Спартаке» в этом компоненте Мозес слегка сдал, в «Интере» при выходе из-под прессинга он выглядел сильнее;

5) умение играть против топ-соперников. Сложно сказать, что у Мозеса – абсолютно чемпионский характер (на поле мы это видим не всегда), но он точно очень хладнокровен и уверен в себе. Не теряется на поле, не скромничает – и в матчах с топ-клубами чаще всего выглядит достойно. В кубковом дерби с «Динамо» до удаления он был лучшим в команде, далее провёл очень сильные матчи с «Краснодаром», «Динамо» в чемпионате и «Ростовом». Наконец, последнее дерби с ЦСКА – тоже однозначно в плюс. Мозес тогда выполнил 8 навесов, 10 передач в штрафную и набрал 0,99 xA.

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Какие сомнения?

Главное «но» — если новый тренер переведёт «Спартак» на схему с двумя центральными защитниками, то вопрос нового правого защитника опять станет актуальным. В клубе нет игрока на эту позицию – Рассказов провалился в «Арсенале» и пока не доказал, Маслов слишком ограничен в атакующих действиях, а Мозес наоборот проседает в оборонительных. Причём в «Спартаке» это проявилось даже сильнее, чем в топ-лигах годами ранее. Прежде всего есть проблемы с добеганиями назад после командных потерь, хотя с игрой один в один против техничных соперников тоже всё непросто. В модели 4-Х-Х нигерийца придётся поднять в атаку.

Также предельно понятны сомнения, касающиеся возраста Мозеса и сегодняшнего лимита. И, конечно же, мотивации. Далеко не во всех матчах Виктор пылал эмоциями и желанием. В трансфере вообще нет гарантии – с этим глупо спорить. Хотя весна показала, что Мозес может быть в порядке – у него едва ли не самые стабильные и крутые цифры в команде, реальная эффективность может оказаться даже выше – к этому есть предпосылки. И даже матчи на позиции левого полузащитника Мозес провёл не так плохо, как принято об этом говорить.

Такими футболистами в нашей закрытой и серой лиге, где мало кто умеет взламывать пространство индивидуальными действиями, не разбрасываются. Кто бы ни стал новым тренером, Мозес наверняка займёт свою нишу в «Спартаке» и на будущий сезон.

Использованы данные Wyscout.