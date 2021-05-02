Такое удавалось только Романцеву. Теперь Семак точно тренер-легенда

За полгода до чемпионства Сергей Семак говорил: если кто-то видит в «Зените» империю зла, то его бесполезно переубеждать. Даже если в этом чемпионстве «Зенита» вы видите империю зла, нельзя не признать, что тренер Семак – легенда РПЛ.
Фото: fc-zenit.ru
Перед вами – убедительные цифры тренера-чемпиона!
🏆 «Зенит» выиграл чемпионат России третий раз подряд – и каждый раз с Семаком у руля. Такое – три и более чемпионств подряд – в нашем футболе удавалось только «Спартаку» Олега Романцева, которые брали совместный титул девять раз. Вот перепись золотых сезонов: 1992 + 1993 + 1994, а также 1997 + 1998 + 1999 + 2000 + 2001.
🏆 Три чемпионства подряд – пока недосягаемо для Слуцкого, Бердыева и Спаллетти, которые становились чемпионами два раза подряд.
🏆 Благодаря трём российским чемпионствам Семака «Зенит» обогнал по их количеству ЦСКА: семь против шести.
🏆 Семак догнал по количеству тренерских чемпионств Сёмина и Слуцкого (у всех – по три).
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
🏆 И стал самым успешным тренером «Зенита» на внутренней арене за всю его историю: у Спаллетти – два чемпионства, у Виллаш-Боаша, Адвоката и Садырина – по одному.
🏆 А ещё Семак – единственный победитель чемпионатов России в качестве игрока и главного тренера. Хотя это известно уже три года.
🏆 И первый русский тренер-чемпион «Зенита». В честь этого в мае 2019 года на стадионе в Санкт-Петербурге появился перфоманс с держащим в руке фаер Семаком и словами «Русский чемпион».
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Отмечая ковидное чемпионство «Зенита» в сезоне-2019/20, фанаты не делали акцент на Семаке, зато сам Семак назвал тот день одним из самых счастливых в жизни: взял золото РПЛ и впервые стал дедушкой.
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Семак – чемпион. Тут вопросов нет. Есть вопросы к самому Семаку
Прямо сейчас Семак – самый успешный тренер «Зенита» в российской истории и самый стабильный тренер лиги. При этом к футболу Семака достаточно вопросов (посмотрите, когда закончите отмечать).
1. Футбол «Зенита» становится предсказуемым. Когда у команды появится фирменный стиль?
«Что значит «более предсказуемым»? – этот ответ Семака из нашего зимнего интервью не убедил. – Все знают, как играют «Барселона», «Ливерпуль» или «Зенит». Мы пока выше наших соперников в чемпионате, а, значит, тех комбинации и той игры, которую показывает «Зенит», достаточно, чтобы быть первыми».
2. Когда конкретно у Семака появится фирменный стиль?
До сих пор невозможно сказать, что «Зенита» Семака – такой-то. Быстрый, небыстрый, умный, гибкий, эмоциональный. «Зенит» бывает рациональным (когда игра – на результат), но не каким-то чётко персонализированным.
3. Станет ли «Зенит» русским топ-клубом?
Когда стабильный внутренний успех превратится во что-то вроде бонуса к как минимум нестыдному выступлению в Европе. Чтобы мы больше не слышали от Семака, что кампания с четвёртым местом в группе – это «неудача». И что если бы «не факторы, не зависящие от команды», то можно было бы подобрать другие слова.
4. Наконец хочется узнать. В чём же тренер-Семак прибавил за три года в «Зените»?
Недавно на этот вопрос Семак ответил: «Не знаю».
Фото: РИА Новости
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