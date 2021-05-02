Фанаты «МЮ» сорвали матч с «Ливерпулем»! Чемпионство «Ман Сити» отложено

Игра «МЮ» и «Ливерпуля» предвкушалась как главный матч минимум тура. Юрген Клопп говорил, что без победы на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» лишится шансов на еврокубки. «МЮ» мог гарантировать себе ЛЧ по итогам тура – как вдруг матч поставили под угрозу местные фанаты.

За два с небольшим часа до игры болельщики окружили «Олд Траффорд» и проникли внутрь. Они массово бегали по полю, жгли файеры и даже бросали их на трибуны:

У многих болельщиках в руках были плакаты с однозначным посылом в адрес Глейзеров. Например, «Ваши похороны, а не наши, «МЮ» никогда не умрёт» – ответ на слова несостоявшихся лидеров Суперлиги, что без неё клубы станут банкротами.

«Мы не верим змеям и лжецам – вон Глейзеров»:

Бунтовщики использовали зелёно-жёлтые файеры и носили атрибутику таких же цветов. Это тоже форма протеста: не желая иметь ничего общего с Глейзерами, фанаты покупают шарфы «Ньютон Хит» – так назывался «МЮ» в первые годы существования.

Тест. Что вы знаете о противостоянии «МЮ» и «Ливерпуля»? В этот раз от результата матча зависит судьба чемпионства.

На игру даже успел приехать арбитр Майкл Оливер, но события уже приобрели необратимый ход. Фанаты рассекли скулу одному из работников стадиона, да и газону «Олд Траффорд» тоже нанесён урон.

«МЮ» уже выпустил официальный пресс-релиз: «Клуб понимает, что у болельщиков есть право на мирный протест и выражение своей воли, но огорчён, что действия протестующих поставили под угрозу здоровье других болельщиков и сотрудников клуба и отвлекли игроков от выполнения своих обязанностей. Клуб посодействует полиции в расследовании инцидента».

Гораздо ближе к фанатам Гари Невилл: «Сегодня мы видим, как проявляется злость. Надеюсь, что завтра она будет направлена на мобилизацию с целью проведения реформ, регулирования процессов и придания им открытости. Возможно, я наивен, но «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» должны действовать как крёстные отцы английского футбола. Они должны проявлять сострадание, заниматься распределением своих благ между всеми членами футбольной семьи. Но руководство обоих клубов продемонстрировало жадность, они захотели сбежать со всеми деньгами, обречь нашу футбольную семью на страдания. Эти клубы не должны так поступать. Простых извинений тут мало. Глейзеры говорили, что хотят вернуть доверие фанатов, но его никогда и не было. Фанаты не слышали ни единого слова от Глейзера. Ранее болельщики организовывали мирные протесты – это право каждого человека».

Вторит Невиллу и Джейми Каррагер: «Глейзеры могут винить только себя. Я одобряю то, что сегодня сделали болельщики «Юнайтед». Я полностью поддерживаю протесты против неправильных вещей, которые творятся в футбольных клубах».

Отреагировала и сама Премьер-лига: «Безопасность каждого человека на «Олд Траффорд» по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, нанесённый ущерб, посягательства на его нанесение и нарушение в связи с этим протоколов борьбы с COVID-19. У болельщиков есть множество каналов, через которые они могут выразить свои взгляды, но действия определённой группы фанатов, которые мы наблюдали сегодня, не имеют оправданий».

Уважение за деньги не купишь. Почему фанаты «МЮ» терпеть не могут босса клуба В затяжном противостоянии с Вудвордом болельщики взяли верх. Помогла Суперлига.

Тест. Что вы знаете о противостоянии «МЮ» и «Ливерпуля»? В этот раз от результата матча зависит судьба чемпионства.

При помощи полиции «Олд Траффорд» удалось зачистить от фанатов, и поначалу пошли слухи о переносе игры всего лишь на два часа. Но главная (при всём уважении к Суперлиге) проблема последних лет дала о себе знать и здесь. Из-за фанатов на стадионе грубо нарушен санитарный регламент, и раздевалки необходимо продезинфицировать. Также нужно решать проблему с газоном.

Как следствие, матч перенесён – и непонятно, когда его проводить. Даже еврокубковые дни не вариант: «МЮ» всё ещё играет в Лиге Европы и, судя по результату первого матча с «Ромой» (6:2), достигнет финала. На следующей неделе Сульшер с командой летят в Рим. Дальше у них тур чемпионата, в следующий мид-уик и так придётся играть перенесённый из-за участия «Лестера» в финале Кубка Англии матч АПЛ, а через две недели занят уже «Ливерпуль». 19 и 23 мая запланированы последние два тура чемпионата – и всё, на этом чемпионат должен быть закончен!

Похоже, что единственная возможность, без переноса других матчей – сыграть в понедельник, 3 мая. Пусть будний день и не соответствует традиционному времени матча, этот сезон приучил к новым правилам.