«Это Дэдпул, он умеет всё!» Дзюба явился на награждение в образе супергероя

Не чемпионский матч, а чемпионский погром! «Зенит» уничтожил «Локомотив» с редким для футбола счётом 6:1 и в третий раз подряд стал чемпионом России. Артём Дзюба сделал дубль, Сердар Азмун — хет-трик, ещё один гол забил Малком. Петербуржцев сегодня было не остановить.
Уже на 75-й минуте матча фанатский сектор зарядил чемпионскую кричалку, к 85-й — пошёл в пляс. К тому времени всё уже давно было понятно. Только игрокам нужно было сохранять концентрацию до самого конца – «Зенит» хотел и мог забивать ещё.
Но и 6:1 — очень даже неплохо. Да к чему прибедняться — великолепно! Какой-то сектор затянул «Молодцы, молодцы», остальные трибуны подхватили. Футболисты переоделись в золотые чемпионские футболки и нет-нет, да поглядывали на угол поля, откуда должны были появиться их семьи. Теперь всё было готово к празднику.
Дзюба куда-то ненадолго пропал, а вернулся на поле уже в костюме Дэдпула. В таком виде, пританцовывая, и вышел на сцену получать медали. «Это Дэдпул. Он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить. Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм. Очень жарко. Я в шлеме чуть не задохнулся. Пойдём радоваться. Не знаю, каким будет следующий костюм. Может, Скорпиона или Бэтмена», — сказал Артём в эфире «Матч ТВ».
«Думаю, самые большие эмоции были после первого чемпионства. А сейчас — да, приятно. Тяжёлый год был, шли к этому, и добиться такого исторического результата — это прекрасно. Наверное, после нескольких дней поймём, чего мы добились на самом деле. Чемпионство — хорошо, но надо хорошо в Европе играть? Чтобы в Европе играть, надо становиться чемпионом страны. Надеюсь, в этот раз намного лучше сложится наша судьба в еврокубках. Дзюба любит Marvel. Думаю, он заранее планировал выйти в костюме Дэдпула. Я спрашиваю: «А где мечи, Дэдпул?» Он отвечает: «Сломались», — смеялся полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.
Поле окрасилось в золотой цвет, и в такой вечер от блеска нисколько не рябило в глазах. Вся команда подошла к фанатскому сектору с микрофонами в руках, чтобы вместе с болельщиками спеть караоке. Естественно, начали с «Ленинграда», а закончили легендарным «Оп, давай-давай». Многочисленная детвора в это время гоняла мячик, купалась в мишуре, сыновья Дзюбы пытались повторить голы папы.
Неспешный, немного усталый, но преисполненный удовлетворения от достигнутой цели круг почёта «Зенита» завершился проходом Дзюбы со сверкающим кубком наперевес. Дело сделано, можно облегчённо выдохнуть и отпраздновать.
Впервые при Сергее Семаке «Зенит» взял чемпионский титул дома. В 2019 году петербуржцы стали чемпионами в самолёте по пути из Грозного домой, в 2020-м — на выезде в Краснодаре. Болельщики уже заждались домашнего золотого матча — и сегодня их желания были исполнены с лихвой. Никто не расходился, все радовались, хлопали, снимали на видео золотую круговерть, происходившую на поле. Сегодня город будет гулять всю ночь!
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