«Это Дэдпул, он умеет всё!» Дзюба явился на награждение в образе супергероя

Не чемпионский матч, а чемпионский погром! «Зенит» уничтожил «Локомотив» с редким для футбола счётом 6:1 и в третий раз подряд стал чемпионом России. Артём Дзюба сделал дубль, Сердар Азмун — хет-трик, ещё один гол забил Малком. Петербуржцев сегодня было не остановить.

6:1 в «золотом матче»! Кто-то ещё сомневается, что «Зенит» — заслуженный чемпион? На удивление лёгкая победа Санкт-Петербурга.

Уже на 75-й минуте матча фанатский сектор зарядил чемпионскую кричалку, к 85-й — пошёл в пляс. К тому времени всё уже давно было понятно. Только игрокам нужно было сохранять концентрацию до самого конца – «Зенит» хотел и мог забивать ещё.

Но и 6:1 — очень даже неплохо. Да к чему прибедняться — великолепно! Какой-то сектор затянул «Молодцы, молодцы», остальные трибуны подхватили. Футболисты переоделись в золотые чемпионские футболки и нет-нет, да поглядывали на угол поля, откуда должны были появиться их семьи. Теперь всё было готово к празднику.

Дзюба куда-то ненадолго пропал, а вернулся на поле уже в костюме Дэдпула. В таком виде, пританцовывая, и вышел на сцену получать медали. «Это Дэдпул. Он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить. Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм. Очень жарко. Я в шлеме чуть не задохнулся. Пойдём радоваться. Не знаю, каким будет следующий костюм. Может, Скорпиона или Бэтмена», — сказал Артём в эфире «Матч ТВ».

«Думаю, самые большие эмоции были после первого чемпионства. А сейчас — да, приятно. Тяжёлый год был, шли к этому, и добиться такого исторического результата — это прекрасно. Наверное, после нескольких дней поймём, чего мы добились на самом деле. Чемпионство — хорошо, но надо хорошо в Европе играть? Чтобы в Европе играть, надо становиться чемпионом страны. Надеюсь, в этот раз намного лучше сложится наша судьба в еврокубках. Дзюба любит Marvel. Думаю, он заранее планировал выйти в костюме Дэдпула. Я спрашиваю: «А где мечи, Дэдпул?» Он отвечает: «Сломались», — смеялся полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

Поле окрасилось в золотой цвет, и в такой вечер от блеска нисколько не рябило в глазах. Вся команда подошла к фанатскому сектору с микрофонами в руках, чтобы вместе с болельщиками спеть караоке. Естественно, начали с «Ленинграда», а закончили легендарным «Оп, давай-давай». Многочисленная детвора в это время гоняла мячик, купалась в мишуре, сыновья Дзюбы пытались повторить голы папы.

«Зенит» берёт третий титул подряд! Питер гуляет Тот редкий случай, когда «Спартак» доволен победой «Зенита».

Неспешный, немного усталый, но преисполненный удовлетворения от достигнутой цели круг почёта «Зенита» завершился проходом Дзюбы со сверкающим кубком наперевес. Дело сделано, можно облегчённо выдохнуть и отпраздновать.

Впервые при Сергее Семаке «Зенит» взял чемпионский титул дома. В 2019 году петербуржцы стали чемпионами в самолёте по пути из Грозного домой, в 2020-м — на выезде в Краснодаре. Болельщики уже заждались домашнего золотого матча — и сегодня их желания были исполнены с лихвой. Никто не расходился, все радовались, хлопали, снимали на видео золотую круговерть, происходившую на поле. Сегодня город будет гулять всю ночь!