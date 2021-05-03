«Оренбург» могут протащить в РПЛ в обход регламента. Зачем нам закон, если он не работает?

Главная новость после состоявшегося в пятницу исполкома РФС – не пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства и даже не резкая реплика президента союза о Леониде Слуцком. Коллеги из «Спорт-экспресса» выдали громкий инсайд: председатель совдира «Зенита» Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ. По информации журналистов, даже в случае подъёма в Премьер-Лигу клуб неизбежно столкнётся с проблемами при лицензировании. Арена «Оренбурга» не соответствует требованиям РПЛ по вместимости, но Илюхина через бюро исполкома РФС пытается добиться для клуба исключения.

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По информации «Чемпионата», руководство «Оренбурга» заверило РФС, что реконструкция стадиона завершится только к июню следующего года. Источник сообщил, что в вопросе лицензирования РФС будет учитывать в том числе и позицию лиги по этому вопросу (раньше в СМИ писали, что РПЛ будет выступать против).

Елена Илюхина Фото: fc-zenit.ru

Как бы сложно ни было абстрагироваться в этой истории от высокой должности Елены Илюхиной в «Зените» и названия генерального спонсора клуба («Газпром добыча Оренбург»), мы всё же попробуем это сделать. Пойдём по фактам.



Факт первый: существует процедура лицензирования клубов для выступления в РПЛ. Работает она, мягко говоря, не очень – можно вспомнить историю с «Тамбовом», которому разрешили играть в лиге, несмотря на отсутствие сертифицированного стадиона. «Тамбову» поверили и дали билет в РПЛ – для того, чтобы он по полной программе там опозорился. Когда у бездомной команды кончились деньги, остальные участники чемпионата сбросились ему игроками, но всё, к чему эта «благотворительность» привела – к странным матчам и подозрениям футболистов в ставках на свои матчи. Про спортивный принцип даже заикаться неловко – последние девять матчей «Тамбов» проиграл с общим счётом 4:27.

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Факт №2: стадион «Оренбурга» действительно не подходит по критериям РПЛ. Да, сейчас работы там ведутся, но закончить их обещают только к концу следующего сезона – это немаленький срок (команда вообще может вылететь из РПЛ). Нельзя выходить в лигу со стадионом, вмещающим семь с половиной тысяч человек. В соответствии с «Правилами Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов в РФ»,

у арен первой категории вместимость трибун и пропускная способность КПП должна составлять не менее 10 000 зрителей. Можно говорить о том, что Оренбургу столько и не нужно (тем более во времена коронавирусных ограничений), но закон в этом случае должен быть одинаков для всех. А ограничений к следующему сезону (или к его середине) может и вовсе не остаться.

Факт №3: о проблемах «Оренбурга» со стадионом было известно ещё в прошлый заход команды в РПЛ. Тогда ради клуба сделали исключение, поверили в обещания реконструировать арену и допустили к матчам. Команда вылетела, и про обещания о реконструкции забыли. «Оренбургу» это сошло с рук.



Факт №4: сейчас клуб снова заговорил о реконструкции. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил «РБ Спорт», что «готовятся письма и проекты». Также коллеги сообщили, что на реконструкцию стадиона заложено больше 10 миллионов рублей. Верите ли вы Андрееву? Ещё в январе 2020-го в клубе заявляли, что клуб начнёт реконструкцию в мае прошлого (!) года. Да, видимо, помешал коронавирус, но неужели всё это время просто «готовились проекты»? Сейчас клуб даже РФС пообещал всё исправить. Непонятно только, чем занималось руководство «Оренбурга» весь сезон 2020/2021, ставя задачу возвращения в РПЛ. Ждали очередных поблажек?

Факт №5: глобально от «Оренбурга» не стоит ждать проблем, как у «Тамбова». Спонсор – серьёзный: здесь вряд ли возникнут долги перед футболистами. Проблемы с лицензированием у клуба только из-за стадиона, но играть в своём регионе клуб готов – очередную бездомную команду в РПЛ мы получить не должны. Да и сносить стадион и строить его заново не нужно – вопрос лишь в количестве мест.

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За 15 дней что до конца сезона в ФНЛ «Оренбург» занимает второе место в таблице, опережая «Нижний Новгород» на четыре очка. При этом стадион «Газовик» не готов к РПЛ и не будет к нему готов в этом году. Два года назад клуб уже обещал его реконструкцию, но ничего не изменилось. Поверят ли в РФС и РПЛ «Оренбургу» на этот раз?

Да, есть хорошая команда, игрокам вовремя платят зарплату. Но есть также история с невыполненными обещаниями, разговоры про связь с «Зенитом», примеры других клубов, которым делали поблажки при лицензировании, и, что самое главное, регламент. Хочется верить, что боссы нашего футбола не наступят на грабли в очередной раз: какими бы благими ни были намерения РФС (сохранить спортивный принцип, помочь региону), удар по репутации нашего футбола всё равно будет нанесён мощный. Зачем же нам закон, который не работает?