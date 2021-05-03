«Зенит» по-чемпионски подготовился к золотому матчу. Респект тренерскому штабу Семака

«Зенит» одержал сверхяркую победу в золотом матче. 6:1 над «Локомотивом» — это слишком круто и слишком жестоко, всё-така команда Николича не заслуживала настолько унизительный счёт, если оценивать количество и качество моментов в динамике матча.
Но преимущество «Зенита» в любом случае было неоспоримым и подавляющим. Оно проявлялось во всём: в индивидуальном мастерстве игроков, в физической готовности, в эмоциях и заряженности, в стратегии и тактике. Тренерский штаб Сергея Семака, не отказываясь от базовых принципов своей игры, отлично подготовил команду. А главное, что почти всё задуманное было реализовано.
«Зенит» показал, как можно прессинговать «ромб». Давление вверху было не постоянным, но его хватило для чужих ошибок
Один из самых актуальных вопросов весны в РПЛ – как обороняться против «ромба» «Локомотива»? Если прессинговать, то как? Ориентировать игроков один в один и тем самым оставлять в середине одного свободного соперника? Отказываться от высокого давления и сохранять компактность? В каждом варианте есть свои недостатки, и многие клубы на прессинге прогорели: «Локомотив» пользовался ошибками «Сочи» и «Спартака» и забивал голы после передач на Жемалетдинова между линиями.
«Зенит» в золотом матче применил комбинированный вариант. Когда команда успевала расставляться, готовый прессинг немедленно начинался. Использовался зеркальный принцип «ромба» — Дзюба и Азмун были ориентированы по центральным защитникам Чорлуке и Пабло, Кузяев – по нижнему опорнику Мухину, а Вендел (после замены – Дриусси) и Малком, изначально располагаясь рядом с чужими «восьмёрками» Бариновым и Крыховяком, после передачи на фланг начинали движение на крайних защитников, параллельно пытаясь перекрыть направление передачи в центр, то есть двигаясь от своего предыдущего оппонента.
Барриос занимал страхующую позицию, а дальнейшее решение принимал исходя из ситуации. Он мог взять на себя Баринова, если считал его в момент более вероятным адресатом для передачи. Но это не самая оптимальная история.
Чаще Баринова брал на себя левый защитник Дуглас Сантос, а Барриос прикрывал Жемалетдинова – так исключались самые опасные варианты продвижения мяча «Локомотивом» через середину.
Если Барриос не выдвигался при прессинге и оставался рядом с Жемалетдиновым, то были важны переключения партнёров. Например, Кузяева: как только пошла передача на фланг, Далер сразу же бросал Мухина и добегал до ближней к мячу «восьмёрке» Крыховяку. Тем самым «Локомотив» минимизировал количество эпизодов с доставкой мяча на свободного Жемалетдинова – в первом тайме влияние Рифата на игру было ничтожным, он получил 10 передач, в четырёх случаях сразу терял мяч.
Всегда «Зенит» выставлялся для прессинга и при чужих ударах «от ворот». Здесь алгоритм был таким же: Вендел и Малком изначально ориентировались по «восьмёркам», фланговые защитники освобождались. По факту передачи начиналось общее смещение игроков к зоне мяча.
Важно подчеркнуть: нужно говорить не только о слаженном прессинге «Зенита», но и о проблемах «Локомотива» на мяче. Когда соперник прессингует не персонально, а по зонному принципу (и в стадии начала атаки есть численное преимущество), важно быстрое хождение мяча и качественные открывания игроков. «Локомотив» в Санкт-Петербурге с этим не справился.
Прессинг «Зенита» привёл не только к шестому голу, где Малком забил красивым дальним ударом сразу же после отбора, но и к самому важному – первому. Команда Семака выставилась для прессинга по «от ворот», «Локомотив» отправил мяч направо, после чего Мухин и Рыбчинский были заперты на фланге.
Правый защитник попытался отдать мяч в центр, но был в неудобной позиции – и передача с нерабочей левой получилось высокой и неточной. Барриос выиграл верховую борьбу у Жемалетдинова и вернул мяч к штрафной. Там пошла серия сумбурных эпизодов, стык Дзюбы и Рыбуся, два удара подряд Азмуна и Малкома, срезка Мухина – и, как финальный аккорд, элегантный «парашютик» Дзюбы.
Николич после матча подчеркнул, что его команда допустила много потерь на своей половине. Стиль обороны «Зенита» способствовал этим потерям.
В позиционной обороне «Зенит» оборонялся в узких 4-4-2: центр был перекрыт, «Локомотиву» отдавались только фланги
«Зенит» прессинговал далеко не всегда – моменты выбирались тщательно. Если игроки не успевали выстроиться или если «Локомотив» обратными передачами сбивал первый порыв давления, то команда Семака переходила на компактные 4-4-2 и позиционную оборону. Особенность этих 4-4-2 – узкое расположение защищающихся по горизонтали. Тем самым «Зенит» перекрывал центр и исключал хождение мяча между линиями продольными передачами, зато оставлял относительно свободными фланги.
«Локомотиву» приходилось чаще доставлять мяч на крайних защитников – за 90 минут команда Николича насобирала 24 навеса. Но и к таким ситуациям «Зенит» подготовился: после паса на фланг чужого защитника чаще всего атаковал не защитник, а полузащитник (Дриусси или Малком), а Караваев и Дуглас могли оставаться ближе к воротам и помогать Ракицкому и Чистякову против тройки чужих атакующих футболистов. Учитывая, что у «Локомотива» хороший посев внутри штрафной при навесах, это был разумный метод.
Также образцово закрывал зону второго темпа Барриос – в первом тайме он снял три прострела.
«Зенит» соблюдал принцип разворотов – один из важнейших против «ромба»
Один из атакующих принципов «Зенита» при построении как позиционных, так и быстрых атак в этом матче – соблюдение ширины при помощи крайних полузащитников. В «ромбе» у обороняющейся команды только три человека в средней линии, соответственно, им нужно выполнять колоссальную двигательную работу при разворотах.
«Зенит» активно разворачивал и заставлял «Локомотив» перемещаться. Малком часто не залезал в центр, а оставался в дальней от мяча точке и терпеливо ждал разворот.
То же самое наблюдалось и в игре Дриусси. Это не постоянные явления (ситуативно игроки «Зенита» могли насытить центральную зону), но очень частые.
Второй гол (возможно, самый ключевой) – идеально разыгранный угловой
Пожалуй, самый важный гол в матче – именно второй. После него «Локомотиву» стало уже слишком тяжело психологически, команда начала разваливаться.
Это был образцовый угловой от «Зенита» — и зонная оборона «Локомотива» при стандартах вдруг перестала выглядеть идеальной. В этом, похоже, наигранном алгоритме можно выделить несколько ключевых моментов.
1) против качественной зоны (а у «Локо» — такая) тяжело проходят прямые подачи — обороняющие занимают всю самую опасную площадь, они сконцентрированы по первому мячу. Поэтому часто атакующие команды пытаются эти линии зоны сдвигать. Первый угловой в матче «Зенит» просто подал – в том числе для того, чтобы проверить чужую расстановку;
2) При втором угловом «Зенит» применил розыгрыш, чтобы сдвинуть линии, но сделал акцент на том, чтобы игрок в полупозиции (Смолов) и игрок на подборе (Мухин) не смогли помешать навесить футболисту, которому катит мяч Ракицкий. Кузяев, Дуглас и Малком сгруппировались на ближнему углу вратарской и забрали на себя внимание. Дриусси успел получить указания от штаба – он вышел на замену в экстренной ситуации, мог быть не в курсе алгоритмов;
3) в момент розыгрыша (паса от Ракицкого) Кузяев побежал к Смолову, а Малком ненавязчиво чуть-чуть притормозил Мухина (смутил его, не позволил сразу же агрессивно побежать на Дриусси);
4) после паса назад линии зоны были сдвинуты, Рыбусь покинул ближнюю штангу. Пространства стало больше;
5) пошла идеальная по точности подача Дриусси на ближнюю штангу. Пабло играть по такой было тяжелее, чем Азмуну, выскакивающему на опережение.
Четвертый гол (убивший интригу окончательно) – роскошный розыгрыш с центра поля
Если в перерыве ещё можно было надеяться на возрождение интриги (замены, эмоциональная накачка, все дела), то четвёртый гол уничтожил её окончательно. Когда при 0:3 ты через 15 секунд после выхода на поле получаешь ещё один, тебя просто прибивают психологически: дальнейший анализ матча стал вообще бессмысленным.
Безусловно, это тоже наигранная история. Многие тренеры не наигрывают старт с центра поля, предпочитают либо шаблонно бить вперёд в борьбу, либо уходить во владение передачей назад (так, например, сделал в первом тайме «Локомотив»). Хотя по большому счёту это такой же стандарт. Да, он выполняется из более дальней точки, нет возможности напрямую выполнить подачу, но есть чёткое понимание начального расположения игроков – и можно пробовать строить алгоритмы.
Сразу после розыгрыша с центра поля пошла передача назад на Ракицкого – только он в «Зените» способен отдать передачу из глубины с идеальной точностью. Дзюба, первоначально располагаясь на правом фланге, побежал к штрафной под диагональ.
Малком сразу же рванул в том же направлении. Задача Дзюбы, которому противостоял невысокий фланговый защитник Рыбусь, — выпрыгнуть, постараться пропустить мяч (или, может, несильно продлить), при этом не пустить к нему флангового защитника. Не самая сложная задача для Артёма, учитывая разницу в габаритах.
Малком забежал за спину и добрался первым до мяча. Дзюба сразу же после борьбы насытил штрафную и забрал на себя основное внимание центральных защитников. А Азмун открылся по дальней штанге – в зону, которая защищается низким игроком и на которую в данный момент меньше внимания (потому что всё внимание на мяч и на Дзюбу – слишком уж неожиданный розыгрыш).
Идеальная по точности подача Малкома – и отличный гол.
Резюме
Почти всё, что нарабатывал «Зенит» перед этим матчем, сработало. Это стало главным фактором столь крупной, аномальной победы. Можно бесконечно тренироваться и придумывать разные алгоритмы, но если подводит исполнение – если Дриусси вместо ближней штанги навешивает в центр, если Малком не находит Азмуна на дальней, если футболисты не добегают в прессинге и несвоевременно переключаются – то план становится бессмысленным.
«Зенит» же сыграл по-чемпионски. В порядке было всё – и тактический план, и его реализация. Команда в золотом матче на заказ продемонстрировала свою номинальную мощь всем, кто сомневался в ней.
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