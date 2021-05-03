«Зенит» по-чемпионски подготовился к золотому матчу. Респект тренерскому штабу Семака

«Зенит» одержал сверхяркую победу в золотом матче. 6:1 над «Локомотивом» — это слишком круто и слишком жестоко, всё-така команда Николича не заслуживала настолько унизительный счёт, если оценивать количество и качество моментов в динамике матча.

Но преимущество «Зенита» в любом случае было неоспоримым и подавляющим. Оно проявлялось во всём: в индивидуальном мастерстве игроков, в физической готовности, в эмоциях и заряженности, в стратегии и тактике. Тренерский штаб Сергея Семака, не отказываясь от базовых принципов своей игры, отлично подготовил команду. А главное, что почти всё задуманное было реализовано.

6:1 в «золотом матче»! Кто-то ещё сомневается, что «Зенит» — заслуженный чемпион? На удивление лёгкая победа Санкт-Петербурга.

«Зенит» показал, как можно прессинговать «ромб». Давление вверху было не постоянным, но его хватило для чужих ошибок

Один из самых актуальных вопросов весны в РПЛ – как обороняться против «ромба» «Локомотива»? Если прессинговать, то как? Ориентировать игроков один в один и тем самым оставлять в середине одного свободного соперника? Отказываться от высокого давления и сохранять компактность? В каждом варианте есть свои недостатки, и многие клубы на прессинге прогорели: «Локомотив» пользовался ошибками «Сочи» и «Спартака» и забивал голы после передач на Жемалетдинова между линиями.



«Зенит» в золотом матче применил комбинированный вариант. Когда команда успевала расставляться, готовый прессинг немедленно начинался. Использовался зеркальный принцип «ромба» — Дзюба и Азмун были ориентированы по центральным защитникам Чорлуке и Пабло, Кузяев – по нижнему опорнику Мухину, а Вендел (после замены – Дриусси) и Малком, изначально располагаясь рядом с чужими «восьмёрками» Бариновым и Крыховяком, после передачи на фланг начинали движение на крайних защитников, параллельно пытаясь перекрыть направление передачи в центр, то есть двигаясь от своего предыдущего оппонента.

Барриос занимал страхующую позицию, а дальнейшее решение принимал исходя из ситуации. Он мог взять на себя Баринова, если считал его в момент более вероятным адресатом для передачи. Но это не самая оптимальная история.

Чаще Баринова брал на себя левый защитник Дуглас Сантос, а Барриос прикрывал Жемалетдинова – так исключались самые опасные варианты продвижения мяча «Локомотивом» через середину.

Если Барриос не выдвигался при прессинге и оставался рядом с Жемалетдиновым, то были важны переключения партнёров. Например, Кузяева: как только пошла передача на фланг, Далер сразу же бросал Мухина и добегал до ближней к мячу «восьмёрке» Крыховяку. Тем самым «Локомотив» минимизировал количество эпизодов с доставкой мяча на свободного Жемалетдинова – в первом тайме влияние Рифата на игру было ничтожным, он получил 10 передач, в четырёх случаях сразу терял мяч.

Всегда «Зенит» выставлялся для прессинга и при чужих ударах «от ворот». Здесь алгоритм был таким же: Вендел и Малком изначально ориентировались по «восьмёркам», фланговые защитники освобождались. По факту передачи начиналось общее смещение игроков к зоне мяча.

Важно подчеркнуть: нужно говорить не только о слаженном прессинге «Зенита», но и о проблемах «Локомотива» на мяче. Когда соперник прессингует не персонально, а по зонному принципу (и в стадии начала атаки есть численное преимущество), важно быстрое хождение мяча и качественные открывания игроков. «Локомотив» в Санкт-Петербурге с этим не справился.



Прессинг «Зенита» привёл не только к шестому голу, где Малком забил красивым дальним ударом сразу же после отбора, но и к самому важному – первому. Команда Семака выставилась для прессинга по «от ворот», «Локомотив» отправил мяч направо, после чего Мухин и Рыбчинский были заперты на фланге.

Правый защитник попытался отдать мяч в центр, но был в неудобной позиции – и передача с нерабочей левой получилось высокой и неточной. Барриос выиграл верховую борьбу у Жемалетдинова и вернул мяч к штрафной. Там пошла серия сумбурных эпизодов, стык Дзюбы и Рыбуся, два удара подряд Азмуна и Малкома, срезка Мухина – и, как финальный аккорд, элегантный «парашютик» Дзюбы.

Николич после матча подчеркнул, что его команда допустила много потерь на своей половине. Стиль обороны «Зенита» способствовал этим потерям.

«Это Дэдпул, он умеет всё!» Дзюба явился на награждение в образе супергероя Как «Зенит» праздновал третье чемпионство подряд.

В позиционной обороне «Зенит» оборонялся в узких 4-4-2: центр был перекрыт, «Локомотиву» отдавались только фланги

«Зенит» прессинговал далеко не всегда – моменты выбирались тщательно. Если игроки не успевали выстроиться или если «Локомотив» обратными передачами сбивал первый порыв давления, то команда Семака переходила на компактные 4-4-2 и позиционную оборону. Особенность этих 4-4-2 – узкое расположение защищающихся по горизонтали. Тем самым «Зенит» перекрывал центр и исключал хождение мяча между линиями продольными передачами, зато оставлял относительно свободными фланги.

«Локомотиву» приходилось чаще доставлять мяч на крайних защитников – за 90 минут команда Николича насобирала 24 навеса. Но и к таким ситуациям «Зенит» подготовился: после паса на фланг чужого защитника чаще всего атаковал не защитник, а полузащитник (Дриусси или Малком), а Караваев и Дуглас могли оставаться ближе к воротам и помогать Ракицкому и Чистякову против тройки чужих атакующих футболистов. Учитывая, что у «Локомотива» хороший посев внутри штрафной при навесах, это был разумный метод.

Также образцово закрывал зону второго темпа Барриос – в первом тайме он снял три прострела.

Золото «Зенита» — приговор нашему чемпионату. У питерцев просто нет конкурентов Сине-бело-голубые давали много шансов соперникам, но никто ими не воспользовался. Это очень печально.

«Зенит» соблюдал принцип разворотов – один из важнейших против «ромба»

Один из атакующих принципов «Зенита» при построении как позиционных, так и быстрых атак в этом матче – соблюдение ширины при помощи крайних полузащитников. В «ромбе» у обороняющейся команды только три человека в средней линии, соответственно, им нужно выполнять колоссальную двигательную работу при разворотах.



«Зенит» активно разворачивал и заставлял «Локомотив» перемещаться. Малком часто не залезал в центр, а оставался в дальней от мяча точке и терпеливо ждал разворот.

То же самое наблюдалось и в игре Дриусси. Это не постоянные явления (ситуативно игроки «Зенита» могли насытить центральную зону), но очень частые.

Второй гол (возможно, самый ключевой) – идеально разыгранный угловой

Пожалуй, самый важный гол в матче – именно второй. После него «Локомотиву» стало уже слишком тяжело психологически, команда начала разваливаться.



Это был образцовый угловой от «Зенита» — и зонная оборона «Локомотива» при стандартах вдруг перестала выглядеть идеальной. В этом, похоже, наигранном алгоритме можно выделить несколько ключевых моментов.



1) против качественной зоны (а у «Локо» — такая) тяжело проходят прямые подачи — обороняющие занимают всю самую опасную площадь, они сконцентрированы по первому мячу. Поэтому часто атакующие команды пытаются эти линии зоны сдвигать. Первый угловой в матче «Зенит» просто подал – в том числе для того, чтобы проверить чужую расстановку;

2) При втором угловом «Зенит» применил розыгрыш, чтобы сдвинуть линии, но сделал акцент на том, чтобы игрок в полупозиции (Смолов) и игрок на подборе (Мухин) не смогли помешать навесить футболисту, которому катит мяч Ракицкий. Кузяев, Дуглас и Малком сгруппировались на ближнему углу вратарской и забрали на себя внимание. Дриусси успел получить указания от штаба – он вышел на замену в экстренной ситуации, мог быть не в курсе алгоритмов;

3) в момент розыгрыша (паса от Ракицкого) Кузяев побежал к Смолову, а Малком ненавязчиво чуть-чуть притормозил Мухина (смутил его, не позволил сразу же агрессивно побежать на Дриусси);

4) после паса назад линии зоны были сдвинуты, Рыбусь покинул ближнюю штангу. Пространства стало больше;

5) пошла идеальная по точности подача Дриусси на ближнюю штангу. Пабло играть по такой было тяжелее, чем Азмуну, выскакивающему на опережение.

Четвертый гол (убивший интригу окончательно) – роскошный розыгрыш с центра поля

Если в перерыве ещё можно было надеяться на возрождение интриги (замены, эмоциональная накачка, все дела), то четвёртый гол уничтожил её окончательно. Когда при 0:3 ты через 15 секунд после выхода на поле получаешь ещё один, тебя просто прибивают психологически: дальнейший анализ матча стал вообще бессмысленным.



Безусловно, это тоже наигранная история. Многие тренеры не наигрывают старт с центра поля, предпочитают либо шаблонно бить вперёд в борьбу, либо уходить во владение передачей назад (так, например, сделал в первом тайме «Локомотив»). Хотя по большому счёту это такой же стандарт. Да, он выполняется из более дальней точки, нет возможности напрямую выполнить подачу, но есть чёткое понимание начального расположения игроков – и можно пробовать строить алгоритмы.



Сразу после розыгрыша с центра поля пошла передача назад на Ракицкого – только он в «Зените» способен отдать передачу из глубины с идеальной точностью. Дзюба, первоначально располагаясь на правом фланге, побежал к штрафной под диагональ.

Малком сразу же рванул в том же направлении. Задача Дзюбы, которому противостоял невысокий фланговый защитник Рыбусь, — выпрыгнуть, постараться пропустить мяч (или, может, несильно продлить), при этом не пустить к нему флангового защитника. Не самая сложная задача для Артёма, учитывая разницу в габаритах.

Малком забежал за спину и добрался первым до мяча. Дзюба сразу же после борьбы насытил штрафную и забрал на себя основное внимание центральных защитников. А Азмун открылся по дальней штанге – в зону, которая защищается низким игроком и на которую в данный момент меньше внимания (потому что всё внимание на мяч и на Дзюбу – слишком уж неожиданный розыгрыш).

Идеальная по точности подача Малкома – и отличный гол.

Резюме

Почти всё, что нарабатывал «Зенит» перед этим матчем, сработало. Это стало главным фактором столь крупной, аномальной победы. Можно бесконечно тренироваться и придумывать разные алгоритмы, но если подводит исполнение – если Дриусси вместо ближней штанги навешивает в центр, если Малком не находит Азмуна на дальней, если футболисты не добегают в прессинге и несвоевременно переключаются – то план становится бессмысленным.



«Зенит» же сыграл по-чемпионски. В порядке было всё – и тактический план, и его реализация. Команда в золотом матче на заказ продемонстрировала свою номинальную мощь всем, кто сомневался в ней.



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