Символическая сборная 28-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

Так, а почему до игры «Спартака»?

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура Премьер-лиги составляет колумнист «Чемпионата», экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата. На этот раз он сделал крайне необычный выбор — таких недельных «дрим-тим» у нас ещё не было! Слово Вадиму Валентиновичу.

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В порядке исключения назову сборную тура, не дожидаясь матча в Туле.



Это «Зенит». Вся та команда, которая играла против «Локомотива». Так стать чемпионом — дорогого стоит. Обыграли лучшую команду весенней части сезона, у которой перед матчем в Санкт-Петербурге было 11 побед подряд.



Всё закономерно, всё достойно. Отмечу всю команду вместе с главным тренером и всем штабом. Молодцы!