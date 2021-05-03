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«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Символическая сборная 28-го тура РПЛ: Дзюба, Азмун, Малком, Лунёв — версия Вадима Евсеева

Символическая сборная 28-го тура РПЛ от Евсеева
Вадим Евсеев
Символическая сборная 28-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева
Так, а почему до игры «Спартака»?
Футбол / РПЛ 0
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С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура Премьер-лиги составляет колумнист «Чемпионата», экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата. На этот раз он сделал крайне необычный выбор — таких недельных «дрим-тим» у нас ещё не было! Слово Вадиму Валентиновичу.

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В порядке исключения назову сборную тура, не дожидаясь матча в Туле.

Это «Зенит». Вся та команда, которая играла против «Локомотива». Так стать чемпионом — дорогого стоит. Обыграли лучшую команду весенней части сезона, у которой перед матчем в Санкт-Петербурге было 11 побед подряд.

Всё закономерно, всё достойно. Отмечу всю команду вместе с главным тренером и всем штабом. Молодцы!

Символическая сборная 27-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева
Всего три игрока «Спартака», несмотря на победу в дерби.
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