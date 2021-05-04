Был звездой и гендиректором «Спартака», а потом пропал из виду. Где сейчас Сергей Шавло

В глазах болельщиков «Спартака» Сергей Шавло — фигура неоднозначная. Игроком, в 1980-е, он успешно выступал за красно-белых. Судя по всему, неплохо справлялся Шавло и с должностью генерального директора клуба, раз команда при нём дважды была близка к чемпионству.

В то же время уходил Сергей Дмитриевич из «Спартака» на фоне скандалов и междоусобиц. Последние 10 лет о нём практически не слышно. Шавло избегает публичности и неохотно общается с прессой. Рассказываем, чем сегодня живёт бывший гендир популярного клуба.

Начало карьеры. Шавло попал в «Спартак» благодаря «Зениту» и киевскому «Динамо»

Сергей родился в Днепропетровской области, но начинал свой футбольный путь в Риге. В Латвийской ССР он поступил в институт и играл какое-то время на первенство города. В 19 лет Шавло оказался в рижской «Даугаве», выступавшей во второй лиге. Новичок не всегда проходил в стартовый состав, и неизвестно, как сложилась бы его карьера, если бы не счастливый случай.

Дело было в 1977 году, на сборах московского «Спартака» в Сочи. В свободное время красно-белые решили посетить товарищеский матч «Зенита» с киевским «Динамо». «Перед игрой пошёл проливной дождь, и тренеры команд — большие друзья, Лобановский и Морозов — решили отказаться от спарринга. Вместо них на поле вышли дубль «Зенита» и «Даугава», — вспоминал Георгий Ярцев, бывший форвард красно-белых.

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В сочинском «болоте» главный тренер «Спартака» Константин Бесков и разглядел талант Сергея Шавло. Не заметить его было сложно: техничный юркий игрок центра поля со «светлой» во всех смыслах слова головой. По словам Ярцева, Бесков уже в начале матча поинтересовался у Николая Петровича Старостина, в каких отношениях находятся «Спартак» и «Даугава»: загорелся идеей забрать Шавло.

Сам Сергей определяющим в своей судьбе считал другой матч — непосредственно между красно-белыми и рижским клубом. Там же, в Сочи, но уже после «Зенита».

Сергей Шавло бывший игрок «Спартака» и сборной СССР «Не помню, что я там такого показал на поле, но, когда после игры мы пошли париться в баню, меня подозвал Бесков. Сказал: «Твоя игра мне понравилась. Хочешь попробовать себя в «Спартаке»?». Я аж онемел — настолько невероятным мне казалось это предложение».

Шавло здорово играл в «Спартаке» и одним из первых советских футболистов уехал за рубеж

На второй год пребывания в «Спартаке» Шавло стал ключевым игроком команды. Позже Константин Иванович возьмёт его в сборную СССР. «Бесков научил меня играть в настоящий футбол. За это я буду ему благодарен по гроб жизни», — признавался Сергей в книге Игоря Рабинера «Герои не нашего времени».

1980-е — пик карьеры Шавло. Шесть раз он попадал в «Список 33», провёл 19 матчей за сборную СССР. Только на крупных турнирах Сергей не побывал. Так, например, в последний момент Бесков отцепил Шавло из состава сборной на ЧМ-1982. Зато спартаковская публика была от него в восторге — даже кричалку в честь любимцы придумали: «Ярко вспыхнуло табло — гол забил Сергей Шавло!»

В 1985 году Шавло покинул «Спартак». Бесков взял на его место Сергея Волгина из «Кайрата». В «Спартаке» Волгин не прижился, а Шавло транзитом через дубль красно-белых перешёл в «Торпедо» к Валентину Иванову.

Сергей Шавло бывший игрок «Спартака» и сборной СССР «Константин Иванович регулярно на кого-то обижался. У нас в «Спартаке» ТТД считал Фёдор Сергеевич Новиков. Бесков давал ему команду — тот «рисовал» мне и Гаврилову по 30 процентов брака. Нас то в дубль, то ещё куда. Конечно, было неприятно».

С «Торпедо» Шавло взял в 1986 году Кубок СССР. В полуфинале автозаводцы обыграли «Спартак» — 3:2 (один из голов — у Шавло), а в финале — «Шахтёр».

Несмотря на это, в «Торпедо» Шавло не задержался и уже через полтора года уехал в Австрию. Официально он считается первым советским футболистом, отправившимся за рубеж. Венский «Рапид», новый клуб Шавло, активно поддерживала местная компартия, которой уж очень хотелось заполучить футболиста из СССР. До Шавло там, кстати, едва не оказался Юрий Гаврилов.

«Разница, конечно же, была налицо! Вена — красивый европейский город. Не скажу, что Москва хуже, но после нашей неразберихи, которая царила в СССР в конце 1980 годов, я попал в цивилизованное, стабильное общество», — рассказывал Шавло в интервью «СЭ».

Неудачный тренерский опыт и работа в «Спартаке» генеральным директором

В общей сложности десятилетку отыграл Шавло в Австрии, финишировав только в 41 год. Там же начал карьеру тренерскую — получил лицензию и работал с молодёжкой «Рапида».

В начале 2000-х Шавло вернулся на родину, где давно мечтал поработать. «Моё убеждение — футбол в России заслуживает большего почтения, чем сейчас. И поднять его могут люди, прошедшие европейскую школу, игравшие в зарубежных клубах. Я считал, что готов к тому, чтобы внести в развитие отечественного футбола свою лепту», — говорил он в 2004 году.

Однако «поднять» российский футбол в роли тренера Шавло не удалось. Он недолго проработал в «Торпедо-Металлург» (позже — ФК «Москва»), где помогал хорошо знакомому по «Торпедо» Валентину Козьмичу Иванову. Позже возглавлял там молодёжную команду, но также без особых успехов.

Гораздо лучше Шавло проявил себя в роли функционера. С 2005 по 2008 год он занимал должность генерального директора в «Спартаке». При нём красно-белые дважды были близки к чемпионству, и каждый раз им не хватало совсем чуть-чуть, чтобы вернуться на вершину. В 2006-м одной из таких причин стал уход Дмитрия Аленичева. Сам Шавло считает тот скандал одной из главных своих директорских ошибок.

В 2000-х «Спартак» был трижды близок к чемпионству. Что помешало его завоевать? «Тупик» от Аленичева, ошибки Джанаева и «внешняя атака».

Сергей Шавло бывший гендиректор «Спартака» «Игрок такого калибра, как Аленичев, должен заканчивать иначе. Старков говорил, он не может играть на искусственном поле. Дмитрий уверял, что может. Я говорил ему: «Подойди ко мне, я всё улажу». Не подошёл — дал интервью, которое стало для меня ударом».

Болельщики «Спартака» винили Шавло и в уходе других легенд клуба — Егора Титова и Максима Калиниченко. В июле 2008-го их сослал в дубль главный тренер красно-белых Станислав Черчесов. Шавло сгладить конфликт не сумел, и это сильно пошатнуло его позиции в «Спартаке».

На фоне скандалов летом 2008 года Шавло покинул свой пост — не захотел продлевать истекающий контракт с клубом, рассудив, что так будет лучше для всех.

«В последнее время на «Спартак» обрушилось огромное давление. Чтобы снять его, я оставляю пост генерального директора», — заявил он на прощание.

Где сейчас Сергей Шавло

С тех пор о жизни и деятельности Шавло минимум информации. Он всячески избегает публичности и сторонится журналистов.

Нам всё-таки удалось дозвониться до него. Но разговор получился коротким.

— Чем вы сейчас занимаетесь, Сергей Дмитриевич?

— Благотворительностью. У нас фонд с ветеранами «Спартака».

— Собираетесь возвращаться к футбольной деятельности?

— Пока что не готов.

— А предложения были?

— Серьёзных не было.

Фонд, о котором говорит Шавло, занимается поддержкой детей с ДЦП: они играют в спартаковском манеже, участвуют в турнирах и посещают матчи первой команды.

Что касается самого Шавло, то в августе исполнится 13 лет с момента его добровольной отставки. Теперь он наблюдает за любимой командой со стороны — из VIP-ложи стадиона «Открытие Банк Арена». Так спокойнее.

А ещё Сергей Дмитриевич поддерживает спортивную форму и раз в месяц играет на турнирах ветеранов старше 50 лет из серии «Негаснущие звёзды». В свои 64 он продолжает удивлять отличной техникой и тонким пониманием игры.