Дайте Мозесу контракт! «Спартак» вырвал победу в Туле и обогнал «Локо» в борьбе за ЛЧ

Расклады для «Спартака» были предельно просты: после воскресного поражения «Локомотива» красно-белым требовалась победа. В таком случае они снова становились фаворитами в гонке за Лигу чемпионов, в любом другом их положение предельно усложнялось.

Исторически Парфёнов успешно играет против «Спартака» — поэтому не было никаких сомнений, что команде Тедеско в Туле придётся очень непросто.

Тедеско удивил сочетаниями защитников и схемой. А место в воротах занял Селихов

В стартовом составе «Спартака» было сразу несколько интриг. Главная – кто станет голкипером вместо дисквалифицированного Максименко. Очевидного варианта не наблюдалось: Селихов много ошибался в «Спартаке-2», а Ребров просто давно не играл. Тедеско рискнул и доверился Селихову. Забегая вперёд, заметим, что Александр не подвёл: свои мячи уверенно взял, однажды подстраховал защитников и выбежал в поле, а в пропущенном голе его вины нет. Был разве что один эпизод, где он застыл в полупозиции при продольном забросе – и его могли перекинуть.

Вторая интрига – сочетания в обороне. Из-за дисквалификации выбыл Айртон, отсутствовал Маслов, плюс прямо перед игрой стало известно, что переутомление есть у Джикии. На флангах вышли Зобнин и Мозес (но Зобнин – слева, Мозес – справа, а не наоборот, как случалось раньше), в центре защиты – Кутепов, Гапонов и Жиго. Интересно, что самым центральным внезапно стал Кутепов, тогда как Жиго расположился правее.

Ещё один очень любопытный нюанс – изменение схемы с 3-4-1-2 на 3-4-3. Промес из «десятки» превратился в левого нападающего, он почти не открывался между линиями и редко встречался с мячом в центре. У этого новшества могло быть сразу несколько причин: либо Тедеско попросту выстроился для прессинга (у «Арсенала» играет три центральных защитника, «Спартак» тоже образовывал тройку в передней линии), либо тренера не устраивает игра Промеса в роли «десятки».

А устраивать она действительно не могла – Квинси там терялся. Но и на левом фланге ему пришлось непросто.

Промес не улучшил структуру «Спартака». В следующем сезоне команде нужна новая «десятка» А Квинси стоит вернуть на левый фланг – там от него будет больше остроты.

Парфёнов испытывал ещё больше проблем. Но всё равно выставил смелую схему

У «Арсенала» выбывших оказалось ещё больше. По разным причинам не смогли играть Бурлак, Панченко, Хлусевич, Григалава и Ломовицкий. Хорошо ещё, что успел восстановиться Луценко – по нему тоже были сомнения. Главный тренер тульской команды выстроил команду по 3-4-3 (хотя раньше были 3-4-1-2 и 5-4-1), выставив сразу трёх нападающих: Луценко, Джорджевича и Кангва.

Так вышло, что соперники отзеркалили друг другу схемы. Это тоже повлияло на характер матча.

«Спартак» владел преимуществом и рано забил. Но общий уровень игры красно-белых до перерыва был низким

Схема 3-4-3 – относительно новая для «Спартака» под руководством Тедеско, и матч показал, что пока команда её не освоила. Эта система подразумевает большое количество фланговых взаимодействий – скрещиваний крайних форвардов и латералей, диагональных переводов в ширину и так далее. Но атакующие алгоритмы красно-белых показались расплывчатыми и невнятными. Через центр мяч почти не ходил, успешных забросов за спины защитникам было мало.



Гол «Спартака» стал следствием не наигранных комбинаций, а высокого индивидуального мастерства Мозеса. Нигериец оказался в изоляции с Рассказовым, сделал серию ложных замахов, на паузе улучшил себе позицию для навеса – и идеально точно подал во вратарскую на Соболева. У Добвни в верховой борьбе не было ни единого шанса, он даже не успел выпрыгнуть.

Говорят, «Спартак» вынужден выкупить Мозеса. Не идеальный трансфер, но в нём много плюсов Весной Виктор — один из лучших в команде. Стабильно!

В остальном «Спартак» давил, владел мячом, однако количество реальной остроты оказалось минимальным. На выручку могли прийти разве что стандарты. Команда Тедеско продолжила тенденцию последних туров и принялась разыгрывать угловые, а не выполнять прямые подачи. Первая попытка закончилась очень опасным навесом (Ларссон почти замкнул), вторая – ударом Умярова из опорной зоны в перекладину.

В обороне у «Спартака» тоже проявлялись проблемы: не работал прессинг, Жиго много выбрасывался и оголял зону

Прессинг красно-белых в этот раз стал малоэффективным – «Арсенал» легко выходил из-под него при помощи дополнительного опускающегося опорника, который мог зайти к центральным защитникам и организовать четвёрку. В таких случаях Умяров и Крал боялись добегать до него, поэтому «Арсенал» сбрасывал давление.

В позиционной обороне всё тоже было непросто: центральные защитники часто оставались «3 в 3». «Арсенал» до перерыва создал минимум три опасных подхода: эпизод с включением центрального защитника Сокола (по нему никто не добежал – и пошёл опасный прострел в штрафную), момент с выходом Селихова из ворот (прочитал ситуацию и не допустил выхода один на один Кангва) и, собственно, голевая ситуация.

При пропущенном голе Жиго снова сыграл на выбросе и постарался атаковать соперника с мячом в приём, не увидев, что «Арсенал» насытил его фланговую зону и сзади находится Джорджевич. Кангва в касание сыграл на партнёра, тот сделал рывок по флангу и прострелил. А бедняга Кутепов не сгруппировался и срезал мяч в свои ворота. Хотя в целом игроки «Спартака» в штрафной находились в большинстве и всё контролировали.

Во втором тайме Тедеско вернулся на 3-4-1-2, но лучше не стало. Победный гол – вновь мастерство Зобнина

Вскоре после перерыва Тедеско пришлось проводить экстренную замену – Кутепов получил травму и не смог продолжить матч. Так сорвался отдых не до конца здорового Джикии. Также минут через 15 Тедеско изменил позицию Промеса – Квинси вернулся в центр и снова стал «десяткой» (но вновь неэффективной «десяткой»). А потом пришлось выпускать ещё и молодого Литвинова вместо Гапонова.

Единственный супермомент «Спартака» в первой половине второго тайма – удар Мозеса мимо дальнего угла низом после разворота. «Арсенал» отказался от мяча и сделал ставку на контратаки – несколько раз команда выбегала, Кангва умудрился запороть идеальный выход. Расплата наступила в концовке – «Спартак» всё-таки забил победный гол. И снова героем выступил Мозес: открылся под диагональ, воспользовался грубейшей позиционной ошибкой Горбатенко, идеально подработал мяч и покатил на второй темп Ларссону. Швед пробил в противоход Шамову. Тедеско от счастья рванул к решётке обниматься с болельщиками.

Закончиться, впрочем, для «Спартака» всё могло плохо: на 85-й минуте Джорджевич и Громыко чудом не замкнули навес с левого фланга, а мяч таким же чудом не нырнул в дальний угол – Селихов уже ничего не мог поделать. Обошлось. «Спартак» всё-таки дотерпел и обогнал «Локомотив» в гонке за Лигу чемпионов. А о качестве футбола говорить будем позже, сейчас для команды главное – выиграть ещё два матча.