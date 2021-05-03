От тренера, жующего бутылку, до тренера-победителя. Долгий путь «Интера» к успеху

Итальянцы называют «Интер» «безумным», об этом даже есть песня. И есть за что.

27 марта 2014 года во время домашнего матча с «Удинезе» тренер «Интера» Вальтер Мадзарри – хороший, кстати, тренер, который годом раньше привёл «Наполи» ко второму месту в Серии А – начал грызть бутылку. Он грыз недолго, но достаточно, чтобы это стало мемом и попало в СМИ.

Фото: twitter.com/PaddyPowerItaly

Это изображение стало символом беспомощности тренера перед лицом хаоса, который творился в клубе. В Италии «Интер» называют pazza, то есть «безумный». Это не оскорбление, а устоявшийся эпитет, как быстроногий Ахиллес или хитроумный Одиссей. Неофициальный гимн болельщиков так и называется – «Люби безумный «Интер». Но в то же время это слово неплохо передаёт то, что творилось в клубе после исторического триплета.

Сезон 2009/2010 – пик Моуринью. Выиграл всё, а после празднования даже не вернулся в клуб Момент, когда Жозе казался всесильным.

Массимо Моратти – прекрасный президент для конца 80-х или начала 90-х, был ужасен в изменившихся условиях нулевых. Он привык, что футбольный клуб – это дорогая игрушка, на которую богатый человек тратит деньги, хотя ему самому больше нравилось сравнение клуба с женщиной, тем более что «Интер» в итальянском языке женского рода. Он сам сказал, что любить «Интер» — значит любить капризную и избалованную женщину, и управлял командой соответственно. Со страстью, широтой и совершенно без участия разума. Он тратил на клуб деньги с нефтяного семейного бизнеса, но с каждым годом футбол становился всё более дорогой индустрией, и к концу нулевых Моратти остался без средств. А его клуб был в долгах. Триплет не мог уладить всё проблемы, но был шансом пройти кризис с небольшими потерями. Нужно было всего лишь не держаться за возрастных ветеранов клуба с колоссальными зарплатами – но Моратти, естественно, так не мог.

«Интер» не продал лидеров, когда они были на пике, поэтому вынужден был бесславно отдавать их за маленькие деньги через пару лет – уже на фоне спада результатов. А дальше команда утонула в потоке посредственностей.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Новый владелец Эрик Тохир мало интересовался футболом и был равнодушен к клубу, но хотя бы не делал безумных заявлений в стиле Питера Лима и доверил оперативное управление команде менеджеров, собранной ещё Моратти. И зря. Несколько лет подряд «Интер» в начале каждого сезона заново собирал команду средних игроков, распыляя немногие средства на количество новичков, вместо точечных попыток взять качеством. Мутная работа.

Только «Интер» 10-х годов, имея хроническую нехватку денег, мог за одно окно потратить 40 млн евро за игроков, вроде Бельфодила, Сильвестре, Тайдера и Лаксальта. Плюс каждый сезон набиралась оптовая партия игроков в аренду – без затрат на трансферы, но с сумасшедшей нагрузкой на годовой бюджет.

Иногда залетали совсем странные персонажи, вроде 30-летнего опорника «Болоньи» Мудингайи (аренда с выкупом), который после «Интера» вообще провёл в Серии А всего 9 матчей и закончил с футболом (есть искушение сказать, что закончил даже не после, а прямо в «Интере»).Или бразильского защитника Джонатана, который до смешного не тянул тактический уровень Серии А – но это видели все, кроме спортивного директора «Интера» Марко Бранки, который отдал за Джонатана пять млн евро в 2011 году. Карьера бразильца длилась ещё 10 лет, но больше ни один клуб ни разу не заплатил за него деньги – только аренды и бесплатные трансферы.

Мутные трансферы и безумная текучка нивелировали даже редкие удачные попадания скаутов. В «Интере» оказался 19-летний Матео Ковачич, пару лет провёл юный Филиппе Коутиньо, но эти таланты затерялись в потоке опытных середняков.

Даже смена владельцев не принесла ожидаемого эффекта. Да китайская семья Чжанов была готова вкладывать деньги – но они пошли по худшему пути, доверив формирование команды крупному и уважаемому агенту. Киа Джурабчиан не был личным агентом Жоау Мариу и Габриэла Барбозы, но был посредником – и при его посредничестве «Интер» заплатил за этих двоих 80 млн евро. Если вам кажется, что «Арсенал», купив Николя Пепе, показал худший возможный способ потратить 80 млн евро, то просто поищите статистику Мариу и Барбозы в «Интере». У них на двоих четыре гола и семь аренд.

Трудности перевода юаней в евро. Китайские деньги топят «Интер» После прихода новых инвесторов клуб вновь стал богатым, но хаоса в управлении стало ещё больше. Что происходит?

Кризис был настолько глобальным, что выйти из него одним рывком не получилось. Не смог даже Роберто Манчини – он хорошо начал, но закончил первый полный сезон только на четвёртом месте (в Лигу чемпионов тогда попадали три), а летом, всё оценив, покинул клуб прямо посреди предсезонных сборов. Выбранного в спешке Франка де Бура на тренировках посылал Эдер – не то чтобы большая величина в мировом футболе – что неплохо иллюстрирует беззащитность тренера в том хаосе, который творился в клубе.

Только Лучано Спаллетти сумел навести относительный порядок. Ему пришлось идти на жертвы: любитель умного комбинационного футбола и позиционных атак через короткие передачи, он впал в зависимость от простых как топор, но эффективных навесов Перишича и Кандревы на Икарди, который великолепно завершал атаки. Это работало, но раздевалка оставалась неуправляемой. Икарди, главная звезда, а потом и капитан «Интера», сделал агентом свою жену, скандальную модель Ванду Нару. Нара обсуждала с директорами «Интера» новый контракт Икарди, а потом шла гостем в ток-шоу и обсуждала, как играет команда. Безумие.

У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены Сказала лишнего.

Трудно представить, чего могла достичь та команда – уже довольно качественная, но недисциплинированная и скандальная. Вмешалась случайность. Джузеппе Маротта по-плохому ушёл из «Ювентуса»: клуб подписал Криштиану Роналду, а генеральный директор был против трансфера. И пошёл туда, где увидел больше всего перспективы – в «Интер».

С приходом Маротты «Интер» снова затрясло – как трясёт после прививки, когда симптомы можно принять за болезнь. Клуб опять оказался в центре скандала, Икарди был отстранён от команды и ушёл в аренду, вслед за ним убрали Перишича. Маротта последовательно избавлялся от тех, чей авторитет мог мешать тренеру. А потом поменял и тренера.

Лучший генеральный директор в мире теперь свободен. Маротта ушёл из «Юве» Аллегри говорит, что это шок.

Смена тренера – не то, что решает все проблемы. Маротта действовал комплексно. Он убрал из раздевалки бунтарей и оставил тех, кто ставит интересы команды выше собственных. Он переманил физиотерапевта из «Реала». Вернул в тренерский штаб интеристу – легенду клуба Габриэле Ориали. Но и поменял тренера тоже – не в качестве панацеи, а в качестве одного из элементов новой системы.

Фото: Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

В первый день работы в «Интере» Антонио Конте сказал, что будет полностью отдаваться работе и верит, что у команды нет пределов роста. Но уже через месяц, сказал другое: «Между «Интером» и «Ювентусом» сейчас пропасть». И впоследствии на протяжении всего первого сезона постоянно говорил, что его клуб уступает «Ювентусу».

Конте потребовал дорогих игроков, его требования удовлетворили лишь частично (сразу купили Ромелу Лукаку, но не Артуро Видаля). И при первых неудачах он обрушился на руководство в прессе. Заявил, что клуб ошибся в подготовке к сезону, и что ему не хватает игроков. Маротта красиво отомстил: в январе вместо Видаля привёл в клуб Кристиана Эриксена – тонкого и умного игрока, но тренеру был нужен не ум, а мотор.

Можно сказать, что подход Конте сработал. «Интер» занял второе место в чемпионате и дошёл до финала Лиги Европы – очень удачный сезон после 10 лет без побед. Но этим сезоном был недоволен сам Конте. Он поставил вопрос о своём будущем в клубе – опять в прессе, чтобы усилить давление на клуб. Летом, кода сезон был возобновлён после паузы, он после каждого матча говорил, что готов уйти хоть сейчас, если кого-то из директоров не устраивает его работа. А на решающую встречу перед новым сезоном пришёл с адвокатом – чтобы можно было на месте расторгнуть контракт.

«Интер» до сих пор не стал командой Конте. Не хватает главного Отстали от «Ювентуса» на 10 очков, но проблема даже не в турнирной таблице.

Но «Интер» при всём желании не мог позволить себе расторжение контракта – это стоило бы 50 млн евро неустойки для Конте и его штаба (одно из условий работы Конте – штаб тоже должен зарабатывать много). Конте остался, «Интер» купил Видаля, но не купил Нголо Канте, а Конте забыл о существовании Эриксена. Осенью он снова устроил скандал: заявил, что игроков не защищают от критики, и что в клубе есть люди, которые в этом заинтересованы.

Как бы сказал герой известного сериала, «таков путь». Кажется, Конте не может даже почистить зубы с утра, не устроив из этого войну. За два года он наговорил не на одного, а на два увольнения. Но только он сумел дать этой команде большее, чем просто новая схема.

Проблема Лучано Спаллетти была не в том, что «Интер» плохо играл в футбол. Нет, для начала, отрезками «Интер» играл прекрасно. Но и при Мадзарри «Интер» тоже играл прекрасно, правда, только в течение пары месяцев. Дело не в качестве игры, а в стабильности. Важно не просто хорошо играть, но и выигрывать, когда играешь плохо. А когда три месяца хороших результатов чередуются с тремя месяцами плохих, претендовать на скудетто невозможно. Спалетти постоянно шёл на компромисс и в итоге явно ставил не тот футбол, который собирался.

«Интер» провалил весну. Всё началось с Икарди, но главный виновник – Спаллетти Разрешить конфликт хуже просто невозможно.

Сам Конте сформулировал проблему лучше всех. «Когда команда долго не побеждает, у неё появляется привычка к поражениям. Игроки начинают заранее искать оправдания для своих неудач». В «Ювентусе» и «Челси» он с ходу выиграл чемпионство, но в обеих командах было, на что опереться. «Челси» выигрывал АПЛ за год до назначения Конте и вообще привык к победам. В составе «Ювентуса» были Дель Пьеро, Пирло и Буффон, чемпионы мира и серийный победители. В «Интере» не было ничего – большинство игроков вообще ничего не выигрывали за всю карьеру.

Показателен финал Лиги Европы: «Интер» был убедительнее «Севильи», но проиграл сам себе. В буквальном смысле, Лукаку, лучший игрок команды, забил решающий гол в свои ворота.

Этот финал ЛЕ – великий. В нём есть главное, за что мы любим футбол «Севилья» снова сделала это.

С тех пор прошло меньше года, но изменения легко заметить. За четыре тура до конца чемпионата «Интер» набрал 82 очка – год назад было на 10 меньше. Изменился и состав, хотя трансферов было немного. Бастони закрепился в старте, Эриксен всё же вытеснил Видаля (когда его не смогли продать), Дармиан с вернувшимся из «Баварии» Перишичем конкурируют за левый фланг, а Хакими прекрасно играет на правом. Но если сравнить с тем, что было всего два года назад, отличий намного больше.

Эриксен год просидел в запасе. Его не смогли продать, а теперь Конте в него верит Не переобулся, а резко поменял точку зрения.

От основы Спаллетти в основе Конте остались вратарь Ханданович, защитники де Врей и Шкриньяр и опорник Брозович. С натяжкой – Мартинес, который мало играл при Спаллетти. Вместо всех остальных появились новые герои. Но при этом прямо сейчас стартовый состав «Интера» можно назвать, не проверяя телефон – всё всегда ясно заранее. Конте, всё изменив, одновременно принёс и стабильность: одна схема, одна игровая модель, одни и те же игроки. Конте не шёл на компромисс, и в итоге это принесло результат: он поставил именно тот футбол, который собирался, «Интер» — очень узнаваемая по стилю команда.

Фото: Lars Baron/Getty Image

Нынешний успех – минимум для Конте, но главное событие в карьере для игроков, вроде Хандановича, Раноккии и Д’Амброзио, которые в клубе уже много лет. Это может стать фундаментом для ещё больших успехов в будущем – но когда речь об «Интере», ничего нельзя знать заранее. У клуба есть финансовые проблемы, нельзя исключать даже продажу лидеров, а Конте уже бахнул журналистам, что его будущее в клубе под вопросом из-за изменений в проекте. Типичный Конте, но и типичный «Интер». Таков путь.

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