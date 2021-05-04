«Зенит» одним из первых вышел в групповой турнир ЛЧ. Кто ещё там

Без особых проблем «Зенит» взял очередное, третье подряд чемпионство в РПЛ. Однако успехами питерцев на внутренней арене уже вряд ли кого-то можно удивить. Куда важнее для «Зенита» сейчас выступления в Европе.

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На правах чемпиона России питерцы квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме «Зенита», таких команд на данный момент всего девять.

Испания — «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья»

Судьба чемпионского титула в Испании пока не решена: за золото борются «Атлетико» (76), «Реал» (74) и «Барселона» (74). Поблизости также «Севилья» (70). Эти четыре клуба и представят Испанию в Лиге чемпионов — все они получат прямые путёвки в групповой этап. Командам осталось провести по четыре игры.

Англия — «Манчестер Сити»

Также по четыре команды в Лигу чемпионов отправят Англия, Германия и Италия. У этих стран самый большой коэффициент в таблице УЕФА. От АПЛ уже точно попадает «Манчестер Сити» — их чемпионство лишь дело времени.

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На оставшиеся три путёвки в групповой этап Лиги чемпионов претендуют сразу семь клубов: «МЮ» (67), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Вест Хэм» (58), «Тоттенхэм» (56), «Ливерпуль» (54) и «Эвертон» (52). Так же, как и в Испании, до конца АПЛ осталось четыре тура.

Германия — «Бавария»

В Бундеслиге к чемпионству снова ближе всех «Бавария». Теоретические шансы догнать клуб из Мюнхена имеет только «РБ Лейпциг»: до конца чемпионата три тура, «быки» отстают от лидера на семь очков. Но «Бавария» вряд ли упустит очередной титул. «Лейпцигу» остаётся лишь довольствоваться серебром и практически гарантированной путёвкой в Лигу чемпионов. На оставшиеся два места претендуют «Вольфсбург», «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» и «Байер».

Италия — «Интер»

Впервые за 9 лет в Серии А сменился чемпион — скудетто взял «Интер», а не «Ювентус». Компанию «нерадзурри» в Лиге чемпионов от Италии могут составить «Аталанта» (69), «Ювентус» (69), «Милан» (69), «Наполи» (67) или «Лацио» (64). До конца чемпионата четыре тура.

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Нидерланды — «Аякс»

«Аякс» выиграл свой 35-й чемпионский титул в Эредивизии. На вторую путёвку от Нидерландов претендуют «ПСВ» (65), «АЗ Алкмар» (64) и «Витесс» (60). Командам осталось провести по три встречи.

Украина — «Динамо» (Киев)

Сменился чемпион и на Украине — там впервые за пять лет золото досталось киевскому «Динамо». За второе место борются «Шахтёр» (48) и «Заря» (44). До конца чемпионата осталось всего два тура. Команда, занявшая второе место, отправится в квалификационный раунд.