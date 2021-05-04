«Просто загуглите, где это». Суровый русский футбол — под майским снегопадом!

Российский футбол продолжает удивлять. Пока на большей части страны закрепилась весенняя погода, на Дальнем Востоке вовсю валит снег. В столь непривычных для мая условиях прошла встреча первенства ПФЛ (Группа 3) «Сахалин» — «Сокол».

Южно-Сахалинск и соседние регионы накрыли два циклона. Из-за них температура воздуха в последние дни оказалась намного ниже нормы — около 0 градусов. Ухудшали ситуацию порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега: с крыш домов срывало кровлю, на дорогах образовывалась гололедица.

Тем не менее футбольный матч между местным «Сахалином» и саратовским «Соколом» решили не отменять. Команды вышли на поле под мощнейший снегопад и сильный ветер. К концу встречи газон практически полностью был покрыт снегом, который налипал на мяч и мешал футболистам играть в привычный футбол.

Даже российские любители футбола удивились такому майскому матчу. Что уж говорить об иностранцах.

«Игроки саратовского «Сокола» преодолели 8500 км ради матча против «Сахалина» в третьем дивизионе чемпионата России. Условия были экстремальными. И это май!»

«Одна из моих лучших игр в Football Manager была за «Сахалин». Просто загуглите, где это находится».

«На Сахалине сегодня прохладно».

Также стоит отметить болельщика «Сокола» — он один поддерживал свою команду на дальнем выезде, да ещё и в такую погоду!

Матч, кстати, закончился вничью — 1:1. «В таких играх на первый план выходят характер, самоотдача, — отметил главный тренер «Сахалина» Олег Сидоренков. — Из каждого игрового эпизода, каждого единоборства надо было выходить победителем. Остаётся только поблагодарить команду за игру».