Шансы Дюпина поехать на Евро растут? Рейтинг вратарей 28-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 28-го тура РПЛ.

Слово Владимиру.

В 28-м туре мы узнали нового чемпиона РПЛ. «Зенит» красиво победил прямого конкурента. Мы, как любители футбола, ждали от этого матча бескомпромиссной борьбы, но «Локомотив» оказался не готов, разгромно и безвольно проиграв чемпионам. От вратарей мы тоже ожидали большего. Но если Гильерме матч полностью провалил, то Лунёву соперник нерешаемых задач не создал, поэтому в 28-м туре он тоже не претендует на попадание в нашу пятерку.

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5. Сергей Песьяков, «Ростов»

Песьяков снова сыграл «на ноль». Несмотря на то, что «Ростов» играл с аутсайдером, именно тамбовчане создали первый стопроцентно голевой момент. На 58-й минуте Терехов получил мяч в штрафной, при смещении в центр убрал защитника и открыл весь створ перед собой. Нападающий пробил в ближний угол, но Песьяков выручил свою команду, действуя хладнокровно. Он не стал валиться или пытаться прочитать соперника, а реагировал на удар. Это случилось при нулевом счёте, а спустя несколько минут «Ростов» забил и довёл матч до победы.

4. Илья Лантратов, «Химки»

Матч для Лантратова получился очень непростым: открыв счёт, «Химки» играли в меньшинстве 75 минут, а «Урал» много бил в створ со средней и дальней дистанции. Не все удары по его воротам получались точными, но были плотными, иногда летели под перекладину — тогда вратарь красиво в прыжке отбивал мяч дальней рукой. Так или иначе, с этими выстрелами Лантратов должен был справляться.

На 68-й минуте Гаджимурадов получил мяч на линии штрафной и нанёс обводящий, но не очень сильный удар. Лантратов в красивом прыжке поймал его намертво. Самый опасный момент возник на 3-й добавленной минуте, когда из-за штрафной мощно пробил Аугустыняк. Выстрел тоже вышел не очень точным, не в самый угол, но мяч летел под опорную ногу вратаря, поэтому Лантратову было важно не отпустить его из рук. В штрафной находилось много соперников — любой неуклюжий отскок мог привести к добиванию.

3. Александр Беленов, «Уфа»

Беленову не удалось сыграть на ноль против ЦСКА, но одно очко «Уфы» на выезде — его заслуга. Он спас свою команду в нескольких моментах и добыл ничью. На 12-й минуте Обляков пробил из-за штрафной в дальний угол на удобной для вратаря высоте — Беленов обязан был с таким ударом справляться. Спустя шесть минут Рондон вошёл в штрафную после проникающего паса Влашича. Беленов сначала занимал позицию относительно хорвата, затем сместился в сторону бьющего, чтобы закрыть ближний угол и успеть среагировать на удар в дальний. Рондон мощно пробил в ближнюю девятку — вратарь справился.

На 20-й минуте случился самый сложный момент в матче с красивым сейвом Беленова. После подачи с углового Дивеев в прыжке бил головой метров с восьми в противоход вратарю. Александр вовремя встал на две ноги, занял позицию относительно бьющего и в прыжке успел выудить мяч с линии ворот. При этом он отбил мяч так, чтобы не последовало добивания.

2. Йосип Чондрич, «Ротор»

Чондрич выдал зрелищный матч и забрал долгожданный «сухарь», принеся «Ротору» победу. На 37-й минуте Ильин очень мощно пробил в нижний угол из-за штрафной. Чондрич вышел на два метра от линии ворот, немного сократив дистанцию, молниеносно сложился и жёстко поставил руку, чтобы отбить мяч. На 43-й минуте после отскока на угловом Пуцко выходил один на один с голкипером на краю вратарской, но Чондрич вовремя выскочил и преградил путь мячу.

Во втором тайме моменты у ворот «Ротора» не заканчивались: на 51-й минуте Исмаэл очень опасно исполнил штрафной с дальней дистанции. Чондрич не гадал, а сыграл по мячу: когда тот вылетел из-за стенки, вратарь прыгнул, и отбил его перед собой, но не выключился из эпизода и смог заблокировать добивание Альмаси. При этом Йосип мог бы сыграть более чётко и сразу перевести мяч в сторону, на угловой. На 3-й добавленной минуте из-за штрафной очень мощно, под перекладину выстрелил Харин. Вратарь оттолкнулся, вытянулся в струнку и в прыжке достал мяч одной рукой. От кончиков пальцев мяч полетел в перекладину, немного изменив свое направление.

«Прошлый сезон не стоило доигрывать». У Габулова есть идеи, как реформировать наш футбол Нужно ли расширять РПЛ и сокращать ПФЛ? Критический взгляд на проблемы российских клубов, лиг и сборной.

1. Юрий Дюпин, «Рубин»

Дюпин находится в отличной форме и является одним из лучших вратарей РПЛ, что позволяет ему конкурировать за место в сборной России. Матч с «Динамо» это только подтвердил. Юрий выручал в очень непростых ситуациях, именно тогда, когда это было нужно. Вратарь ни на секунду не дрогнул из-за того, что его команда играла в меньшинстве против ярко атакующего «Динамо» — эта уверенность передавалась и полевым игрокам «Рубина». Отмечу качественную игру Дюпина на выходах — часто именно благодаря ей динамовцам не удавалось создавать стопроцентные голевые моменты.

В первую десятиминутку «Динамо» имело четыре опаснейших момента, первый — мощный удар Лесового под перекладину с краю штрафной на 4-й минуте. Могло показаться, что мяч просто попал в перекладину — на самом деле именно Дюпин дотянулся до него кончиками пальцев и изменил траекторию полёта. Спустя три минуты Грулёв с 10 метров бил головой с отскоком от газона после фланговой подачи. Вратарь сначала занимал позицию относительно подающего, но успел перестроиться и занять место на линии ворот. Ему пришлось переложить корпус, чтобы поймать мяч, летящий от газона, и отбить его в сторону. На 11-й минуте опаснейший момент возник после подачи с углового на ближнюю штангу — мяч был очень близко к воротам и мог срезаться в любой момент. Дюпин проявил чудеса реакции и смахнул его с ноги Н’Жи, не позволив тому пробить. После этих сейвов «Рубин» открыл счёт — вот, что значит своевременно выручить свою команду.

На 65-й минуте Лесовой снова сместился в центр с левого фланга и обводящим ударом направлял мяч в дальний угол с линии штрафной. Дюпин находился в сбалансированной позиции, не вышел далеко и без шага, буквально с места оттолкнулся и дотянулся до мяча, летевшего в притирку со штангой. На 5-й добавленной минуте Шиманьски бил с дальней дистанции после скидки Комличенко, но Дюпин среагировал и отбил мяч в сторону. Даже в этот момент вратарь не расслабился и помог «Рубину» одержать сухую победу.