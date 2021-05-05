«Включились силы, судей стали мотивировать деньгами». Обзор судейства 28-го тура РПЛ

До конца сезона осталось лишь два тура, поэтому каждая судейская ошибка может серьёзно повлиять на расклад в таблице. В завершившемся вчера 28-м туре претензии к судьям могут предъявлять ЦСКА, «Ахмат» и «Уфа». Причём «Уфа» – не напрямую. Просто решение судьи Васильева повлияло на результат матча «Ротора» – конкурента команды из Башкирии. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу судей в каждом матче тура.



Слово Федотову.

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«Рубин» – «Динамо» 2:0

Работал Мешков, на VAR – Волошин. В принципе, у Мешкова получилась хорошая игра, но не без ошибок. Красную Самошникову показали абсолютно по делу. Есть фаза полёта, потом рикошет, и затем игрок «Рубина» попал сопернику ногой выше голеностопа. С позиции Мешкова это жёлтая, я его понимаю, но для VAR – красная. Волошин правильно вмешался. На повторе Мешков увидел, что была скорость, агрессия, фаза полёта, прямая нога и шипы, как оружие. Даже неважно, что нога на весу и куда он попал. Самошников прыгал специально. Если смотреть на весь матч, тем более решалась путёвка в еврокубки, справился Мешков хорошо. Но в ключевом эпизоде он показал жёлтую карточку. Оценка – 7,9.

«Ротор» – «Ахмат» 1:0

Васильев работал в поле, на VAR находился Любимов. На месте руководства РФС предъявил бы Васильеву – он вмешался в расстановку сил в таблице, не назначил очевидный 11-метровый удар. Что это, если не предвзятость судьи? На 85-й минуте следовало назначать пенальти в ворота «Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который всё видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить! Ещё неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает. Если бы «Ротор» не выиграл, вряд ли бы поднялся выше «Уфы».

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Уверен, судья ошибся преднамеренно. Включились какие-то силы и судей стали мотивировать деньгами. Как ещё это объяснить? Игрок «Ротора» не успевал сыграть в мяч и сбил соперника. Возможно, судьи просто пешки в этой игре, но это беспредел. Хотя я жду, что Васильева отмажут, и заявят, что для Любимова это не явная и очевидная ошибка. Оценка – 7,9.

ЦСКА – «Уфа» 1:1

На 34-й минуте Казарцев не показал жёлтую игроку хозяев – там можно говорить о грубой игре. А на 86-й минуте, при счёте 1:1, Казарцев должен был назначать пенальти в ворота «Уфы». Таких моментов много, VAR уже исправлял подобные ошибки – это фол по неосторожности, защитник не успел и наступил на ногу сопернику. Почему Жабченко не вмешался и не позвал Казарцева смотреть повтор? Ему доказывать надо, он чьё-то место в РПЛ отобрал! А такими действиями он ничего и никому не докажет. Оценка – 7,8.

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«Краснодар» – «Сочи» 1:3

Сиденков хорошо отработал матч, был тяжёлый момент на третей минуте – Заболотный пробил по воротам, защитник выставил руку, но судья решил, что мяч попал в голову. Тут сработал VAR, следовало назначить пенальти, что в итоге Сиденков и сделал. На 78-й минуте верно был удалён Кабелла – он пытался сорвать быструю атаку соперника. Да, короткий захват, но это неспортивное поведение. Оценка – 7,9.

«Химки» – «Урал» 1:0

На 13-й минуте игрок «Химок» совершал подкат. Сначала он сыграл в мяч, потом нога ударилась о газон, после чего он попал в голень соперника. Для меня это красная карточка. Для УЕФА и ФИФА это тоже красная. Москалёв показал жёлтую, а для VAR, на котором работал Казарцев, это не явная и очевидная ошибка.



Но когда в матче «Ахмата» и «Химок» был наступ игроку «Химок», Москалёв звал Казарцева смотреть этот момент, а Казарцев остался при своём мнении. Видимо, у них какие-то свои тёрки. Оценка – 8,4.

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«Зенит» – «Локомотив» 6:1

Карасёв провёл хороший матч. По голу Дзюбе – моё личное мнение, что это фол: было движение рукой Дзюбы в сторону Рыбуса, гол засчитывать было нельзя. Но это не явная и очевидная ошибка, VAR не должен был вмешиваться.

Пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Дзюбе назначен правильно. Футболист «Локомотива» не играл в мяч, а сбивал Дзюбу. Желтая карточка Пабло тоже показана правильно — Дзюба мог забивать гол. Карасёв разобрался в эпизоде. А гол «Локо» в ворота «Зенита» забит по правилам, Камано не фолил. Оценка – 8,4.

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«Ростов» – «Тамбов» 2:0

На матче работал Панин, на 89-й минуте игрока «Ростова» сбили, когда он врывался в штрафную соперника. Панин назначил 11-метровый удар, но Кукуян, который был на VAR, вмешался, он считал, что фол случился до штрафной. Я с этим не согласен, фол был на линии. Панин принимал решение в хорошей позиции. Это проблема VAR, что не назначен 11-метровый.



На 92-й минуте игрок «Ростова» врывался в штрафную, был контакт с соперником, многим казалось, что футболист гостей фолил. Но на повторе видно, что именно он был первым на мяче. Это игровое столкновение. Оценка – 8,3.

«Арсенал» – «Спартак» 1:2

Здесь работал Иванов и справился хорошо. Все жёлтые были по делу, он разбирался. Видимо, сделал выводы после отстранения Вилкова и хочет работать дальше. Оценка у него – 8,4.