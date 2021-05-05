«Челси» — «Реал». Онлайн. Позволит ли Зидан состояться английскому финалу?

Привет, друзья! Вчера мы узнали первого финалиста Лиги чемпионов, а уже сегодня «Челси» и «Реал» выяснят, кто присоединится к «Манчестер Сити» в борьбе за заветный трофей. В первом матче команды под проливным дождём сыграли в унылую ничью – 1:1. В этой паре всё по-прежнему неясно, но гол лондонцев на выезде придаёт им чуть больше уверенности в домашней встрече. Тухель будет претендовать на второй финал подряд, но уже в статусе главного тренера «Челси». А вот Зидан может попасть туда с «Реалом» впервые за три года. Сегодня на «Стэмфорд Бридж» точно будет жарко! В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ» (в 21:45 мск), а «Чемпионат» расскажет о ней в режиме текстовой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!
И давайте почитаем текст о первом матче с участием «Челси» и «Реала».
Давайте пока вспомним, как «Ман Сити» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Украинец Александр Зинченко провёл великолепный матч.
- 5 мая 2021
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