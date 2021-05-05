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«Челси» — «Реал»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, 5 мая 2021, полуфинал Лиги чемпионов — 2020/2021

«Челси» — «Реал». Онлайн
Дмитрий Росип
«Челси» — «Реал». Онлайн. Позволит ли Зидан состояться английскому финалу?
Битва топ-клубов Европы — такое нельзя пропустить!
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Вчера мы узнали первого финалиста Лиги чемпионов, а уже сегодня «Челси» и «Реал» выяснят, кто присоединится к «Манчестер Сити» в борьбе за заветный трофей. В первом матче команды под проливным дождём сыграли в унылую ничью – 1:1. В этой паре всё по-прежнему неясно, но гол лондонцев на выезде придаёт им чуть больше уверенности в домашней встрече. Тухель будет претендовать на второй финал подряд, но уже в статусе главного тренера «Челси». А вот Зидан может попасть туда с «Реалом» впервые за три года. Сегодня на «Стэмфорд Бридж» точно будет жарко! В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ» (в 21:45 мск), а «Чемпионат» расскажет о ней в режиме текстовой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2021, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Live Дмитрий Росип

И давайте почитаем текст о первом матче с участием «Челси» и «Реала».

У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило
Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.
10:34 Дмитрий Росип

Давайте пока вспомним, как «Ман Сити» стал первым финалистом Лиги чемпионов. Украинец Александр Зинченко провёл великолепный матч.

Зинченко — дважды герой матча с «ПСЖ». Принял участие в обоих голах и здорово защищался
А «ПСЖ» всё-таки не умеет проигрывать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Angel Martinez/Getty Images

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