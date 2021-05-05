«Да пошёл ты!» Футболистов «ПСЖ» возмутило хамское поведение арбитра

В обоих матчах полуфинала ЛЧ между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не обошлось без скандала. В первой встрече игрок парижан Марко Верратти в грубой форме обратился к главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле.

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Ответная встреча, проходившая в Манчестере, также оказалась нервной для «ПСЖ». Гости уступили по всем статьям, после чего стали грубить и спорить с арбитром. В одной из перепалок Бьорн Куйперс, главный судья матча, послал куда подальше игрока парижан.

Что случилось

По словам сразу двух футболистов «ПСЖ» — Андера Эрреры и Марко Верратти — по ходу второго тайма Куйперс несколько раз грубо общался с игроками гостей.

«Все говорят об уважении к судьям, но Куйперс послал Паредеса. Нам, игрокам, за это дали бы три или четыре матча дисквалификации», — возмущался после игры Андер Эррера. Верратти заявил, что Куйперс послал и его. «Он сказал мне два раза: «Да пошёл ты!» Я ответил ему то же самое. Конечно, я много спорю с судьями, но такого ещё не было», — признался Марко.

Леонардо, спортивный директор «ПСЖ», назвал такое отношение Куйперса к футболистам «позором». При этом претензий к судейству у парижан практически нет. «То, что мы проиграли, не вина судьи», — добавил в свою очередь Верратти. Главный тренер парижан Маурисио Почеттино заявил, что не слышал подобных слов от Куйперса. Однако аргентинский специалист уверен, что УЕФА обязан провести расследование по этому факту.

При этом игрок «Сити» Рияд Марез считает, что парижане виноваты сами. Они проигрывали, из-за чего стали срываться на «горожан» и слишком активно спорили с арбитром. Куйперс показал футболистам «ПСЖ» четыре жёлтых и одну красную карточки. «Они потеряли самообладание и начали грубить. После удаления было уже полегче», — сказал Марез.

Что может грозить Куйперсу

Обычно игроки оскорбляют судей, а не наоборот. Случаев, когда арбитр получал дисквалификацию за свои слова, не так много. Последний случился в этом сезоне, когда встречались «ПСЖ» и турецкий «Башакшехир». Тогда румынский судья Себастьян Колцеску оказался в центре расистского скандала.

Называть судей цыганами можно, а темнокожего игрока чёрным — нет? Мир неоднозначно отреагировал на расистский скандал в ЛЧ.

Колцеску отстранили до конца сезона, однако позже его оправдали. Если вина Куйперса будет доказана, ему также может грозить дисквалификация.