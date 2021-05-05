В России появился клуб, где тренируют только на английском языке. Идея – из Китая

В последнее время в нашем футболе (и как результат – на сайте) много говорят не про спорт, а про то, что около него: симуляции, судейство, отменённые красные. За актуальным прячется человеческое и настоящее – и сегодня мы про него.

Дмитрий Герасимов из Петербурга – футболист и инженер, 24 года. Утром рисует схемы электрических цепей, вечером тренирует детей, в свободное время прыгает с парашютом и ездит по грязевым горам на мотоцикле. А теперь ещё и занимается футбольным образованием на английском языке: на тренировках в его школе почти не слышно русский; а ещё Дмитрий не конкурирует ни с академиями, ни с местными клубами. Просто делает своё дело и аккуратно развивает наш футбол.

Как это? Для кого? И правда, что в России появляются футбольные стартапы, а игроков с детства готовят так, чтобы потом легче адаптироваться к Европе и даже АПЛ?

Оказалось, что правда!

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Герой этого текста Дмитрий Герасимов начал играть в футбол в школьные годы во дворе, когда ещё не было искусственных площадок, а бегали по грунтовым покрытиям и делали ворота из рюкзаков и сменной обуви. Дмитрий играл за школу, а в 2009 году ездил со сборной Петербурга на турнир «Кожаный мяч» в Волгоград – тот самый, где сверкнули и потом уехали в большой футбол Шевченко, Карпин, Дзагоев и про который часто вспоминал Гена Букин из «Счастливы вместе».

Фото: FC Brainstorm

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Неожиданное знакомство с «ПСЖ» и лягушачьими лапками. Игрок «Ростова» не представлял, как летать на самолёте

Да! В 2010 году питерская команда Дмитрия выиграла городские соревнования и в качестве подарка получила поездку в Париж и мини-сборы рядом с «ПСЖ».

«Мне было 13 лет, – вспоминает Дмитрий. – С родителями мы катались в Египет, Турцию, Тунис плюс на турнир в Финляндию – а тут Париж! Многие ребята летели на самолёте впервые. Например, братья Рукасы (Томас сейчас играет за «Ростов»; Андрюс – за «Енисей». Прим. «Чемпионата»), с которыми я учился в одной школе и играл в одних командах, удивлённо спрашивали: «Лететь – а как это?»

Нас сразу удивил шведский стол: подавали неизвестные нам деликатесы, улитки, лягушачьи лапки. Для нас – мальчишек – невероятное, хотя вкус у всего этого был обычный, и мне почему-то не запомнился.

Тренировались мы на базе сборной Франции по регби вместе с нашими ровесниками из «ПСЖ»: 13-15 лет. Там огромное количество и футбольных, и регбийных полей; тренировались четыре раза в день. Утром – пробежка, днём работали над скоростью, силой и тянулись, потом – технико-тактическое занятие и в конце дня – игра. В матче нашего 1996 года против «ПСЖ-1998» мы крупно проиграли, их ребята были и выше, и крупнее; зато получили отличную практику.

Плюс отлично развлеклись: жили на базе, покатались на всех горках в Диснейленде и сходили на товарищеский матч «ПСЖ» – «Рома». Для ребят с севера Петербурга – волшебство. А я наверняка подсмотрел в тренировках то, что потом помогло в создании школы».

«Кем становятся после нашего университета? Никто не знает». Дмитрий дошёл до «Динамо», но с футболом попрощался

«Я жил у метро «Проспект Просвещения», играл в полузащите и мечтал стать футболистом. Через питерские клубы «Коломяги» и «Лавину» в 2015 году – лет в 17-18 – добрался до молодёжки питерского «Динамо», куда как раз пришли первые деньги Ротенберга. Я уже играл правого защитника, мечтал о большом футболе, но понимал: будет тяжело.

В первом сезоне провёл 12 матчей на позиции крайних защитников – вроде всё хорошо, руководство предлагало контракт с «Динамо-2», но сначала нам дали немного времени на просмотр: доказать, что мы готовы. И меня подкосила травма: из-за своей глупости продолжал тренироваться с потянутым голеностопом; чувствовал себя хуже физически, в итоге подсел и психологически. Надо было залечить ногу, а я ходил доказывал. Ничего не шло, переживал и раздражался, а спустя месяц услышал: «Спасибо за сезон и удачи в дальнейшей карьере».

Фото: FC Brainstorm

Дальнейшая карьера – это игра на чемпионате России среди студентов и учёба в Политехническом университете по специальности «физика и электроника». Кем становятся после нашего университета? Да никто не знает, идут, кто куда.

В конце второго курса в 2017 году мы впервые выиграли чемпионат России среди студентов, я начал работать. По выходным судил турниры – зарабатывал деньги. Спустя некоторое время получил лицензию и стал тренировать детей 2014 и 2015 годов, параллельно – работал инженером: рисовал схемы электрических цепей. И к тому же учился в магистратуре.

Питерская футбольная школа на английском языке. Как? Для кого? Зачем?

Во время пандемии наконец появилось много свободного времени: работал и учился дистанционно, тренировок не было, занялся английским и решил изучить китайский футбольный опыт – туда приглашали и приглашают работать русских тренеров на английском языке. Почему наших? Неплохо тренируют и знают английский лучше, чем китайцы. Зачем английский? Дети изучают футбол и язык одновременно.

У детей не должно быть психологического языкового барьера – я взял эту идею из Китая и подумал, что заниматься любимым делом и параллельно изучать новое = отличный план. В августе у меня созрел проект футбольной школы – я и решил попробовать. Взял двух знакомых тренеров с уровнем английского языка не ниже С1. И пошло.

Фото: FC Brainstorm

Путешествовать во время карантина я не путешествовал, так что сбережения оставались – на них открылись, и 17 октября провели первую тренировку школы FC BrainStorm.

● Если по-простому, то мы проводим для детей весёлые игровые тренировки и разговариваем с ними только на английском языке. Дети погружаются в англоязычную среду – у них одновременно подключен аудиальный и визуальный каналы восприятия, что помогает им лучше запоминать информацию.

● Начинали с простых слов типа ball, goalpost (штанга), line (линия) и referee (судья).

● После каждой тренировки выдаём детям карточку с тремя новыми словами. Там русскими буквами пишем транскрипцию: «Ре-фе-ри». Почему именно так? Мы разговаривали с онлайн-школой английского языка, конкретно по языку нам подсказывают там.

● Плюс тренеры индивидуально общаются с детьми. Иногда дублируем информацию на русском – пока от этого не избавиться никак, но постараемся исключить его вообще.

● Важно, что мы не конкурируем с другими школами. Например, школой «Кречет», где я тренирую ребят. Мы – не футбольная школа в чистом виде. Мы = футбол + образование. Мы не отдельный, а дополнительный футбольный клуб, где обучаем не тактике, а языку.

Фото: FC Brainstorm

На условную академию «Краснодара» смотреть не надо – нам надо учить, а им – побеждать. Другие детские футбольные клубы нацелены на результат или зарабатывание денег, у нас же другие цели.

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Пока тренируем один раз в неделю по воскресеньям. Детям – от пяти до семи лет. Мы только начинаем, поэтому и группа пока неполная. В планах – собрать полную группу – потом все возрастные группы – филиалы внутри Петербурга – и выходить в другие города. Школа до сих пор работает в минус, но будущее у нас точно есть.



– Ваша связанная с футболом мечта?

– Чтобы наши ученики свободно говорили на английском и проще адаптировались, когда поедут играть и тренироваться в Европу. Вот бы в АПЛ! Там точно продолжат практиковать язык.

Фото: FC Brainstorm

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И хорошие новости!



Футбольная школа FC BrainStorm Дмитрия Герасимова победила в специальной номинации от «Чемпионата» во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре».

Мы выбирали победителя в своей номинации из десятков проектов, но молодая школа Дмитрия подкупила энтузиазмом, инновационным подходом к тренировкам и образованию.

Петербург, набор в школу идёт тут.