«У этого монстра нет секрета». Сергеев из «Крыльев» установил рекорд ФНЛ

Иван Сергеев из «Крыльев Советов» – монстр и просто чума. Так думаем не только мы, но и его самарский партнёр Антон Зиньковский, который считает, что у Сергеева голов больше, чем у Месси и «всей этой компании».
Давайте восхищаться монстром вместе.
⚽️ Сергеев в 25 лет оформил дубль в ворота «Спартака-2» в вынесенном матче ФНЛ и установил рекорд лиги по забитым мячам – 39 голов за два тура до конца сезона, так что бесконечность не предел.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть ролик можно на странице ФК «Крылья Советов» в «Инстаграме».
⚽️ После рекордного гола Сергеев двумя руками показал очки. Зачем? Игрок не знает сам. Делает и делает. Потом партнёры в полном составе подбрасывали Ивана, его обнимали главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко.
⚽️ Сергеев побил рекорд 2004 года – тогда нападающий «Терека» Андрей Федьков забил 38 голов за сезон во втором по силе дивизионе. И, кстати, именно Федьков забил победный гол в ворота «Крыльев» в финале Кубка России — 2004.
⚽️ После матча Сергеев сказал «Чемпионату», что в начале сезона не задумывался о рекорде: «Первый гол забил в седьмом туре, а потом пошло по накатанной. Сейчас все пишут, поздравляют, но наше первое место гораздо важнее, чем мой рекорд. И, конечно, проставлюсь перед всей командой – но уже после завершения сезона!».
⚽️ Сергеев принял участие во всех матчах «Крыльев» в этом сезоне – в клубе его называют стальным, на что Иван отвечает, что у него здоровье от природы.
Фото: kc-camapa.ru
⚽️ «Крылья Советов» вообще в порядке: досрочно выиграли ФНЛ, вернулись в РПЛ и готовятся к финалу Кубка России с «Локомотивом» (12 мая). Сергеев говорит, что «Локо» не боится, плюс с нынешней игрой «Крылья» будут достойно смотреться в РПЛ.
39 голов. Откуда столько? В чём секрет Сергеева?
⚽️ Конкретно или подробно на этот вопрос не смогли ответить «Чемпионату» даже близкие к клубу люди. Если коротко, у Сергеева просто прёт: «Забивает, и всё. Плюс у него куча крутых футбольных качеств, он умеет всё: бить, подсекать, открываться, использовать дриблинг».
Если же хотите тактики – есть осенний текст Михаила Гончарова.
⚽️ Сергеев признавался, что любит забивать с подач Дмитрия Кабутова (уже восемь голов в сезоне).
Фото: kc-camapa.ru
⚽️ Зиньковский, партнёр по атаке, считает, что команда нацелено играет и подаёт на Ивана, а большинство моментов идёт как раз через центральную зону нападения.
«Иван работает над собой и трудится, может в каждом матче забивать по два, три или пять. – рассказал Зиньковский «Чемпионату». – Команда ему помогает, и с таким количеством моментов, которые мы ему создаем, он и должен был идти на первом месте. Но молодец, что забил настолько много. Монстр».
«В чём секрет Сергеева? У этого монстра нет секрета».
⚽️ Помогает и развивает Сергеева совместная работа с Осинькиным, которого нападающий называет топовым тренером и одним из лучших в России: «Не жёсткий, но правильный. Если и предъявляет претензии, то всё по делу».
Корниленко – своеобразный ментор для Сергеева – подсказывает Ивану и по футбольным, и по жизненным ситуациям.
Сергеев живёт на базе, а после одного из голов поддержал переводчика «Крыльев»
⚽️ Иван родился в Череповце и каждый отпуск приезжает домой: за границей был только на сборах, на отдых не летал туда никогда.
⚽️ Начинал в московском клубе «Строгино»: взял 33-й номер, под которым играет до сих пор. Почему? Просто понравилось. Дальше – через семь матчей в «Риге» и столько же в «Тамбове» – оказался в «Торпедо». 16 голов в 26 матчах ФНЛ, и Сергеев подписал двухлетний контракт с «Крыльями».
⚽️ В Самаре живёт на базе. Аскетичен.
Фото: kc-camapa.ru
⚽️ И ещё один неочевидный факт: в августе 2017 года Иван играл за студенческую сборную России на Универсиаде в китайском Тайбэе, забил шесть голов в пяти матчах – в том числе Бразилии и Италии.
Обещает сбрить бороду, когда вызовут в главную команду.
⚽️ В марте, после гола в ворота «Чертаново» на старом самарском «Металлурге», Сергеев побежал к тренерском скамейке – обнять переводчика Алексея Везерова, у которого незадолго до матча не стало мамы.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть ролик можно на странице Ивана Сергеева в «Инстаграме».
«Берегите своих близких, [ведь] зачастую семья – это не только ваши родственники, но и те, кто рядом, – написал в «Инстаграме» футболист и закончил. – Геннадьевич, мы с тобой!»
А ещё не жалеет себя – хотя тренер просит успокоиться
Когда результат уже сделан, тренеры кричат Сергееву, чтобы играл ниже и немного берёг себя. «А он настолько максималист, что, пока все силы не отдаст – с поля не уйдет», – говорит Осинькин.
В матче с «Акроном», после которого «Крылья» оформили выход в РПЛ, Сергеев сравнял счёт ценой повреждения – врезался в штангу. И несмотря на сумасшедшую боль (как передали «Чемпионату»), продолжил играть и забил победный гол на 92-й минуте.
Уйдёт из «Крыльев» после сезона?
Контракт с клубом действует ещё год.
«В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чем не думаю. Сейчас самое главное доиграть сезон, уйти в отпуск, и потом уже готовиться к РПЛ, – рассказал Сергеев «Чемпионату». – Конечно, я хочу остаться в «Крыльях», как и все – чтобы команда сохранилась.
Под руководством Игоря Витальевича [Осинькина] команда показывает феноменальный футбол и все, конечно, хотят, чтобы всё осталось, как есть».
***
У «Крыльев» ещё три матча в этом сезоне – игру этих монстров лучше не пропускать.
И да, не забывайте важные слова Сергеева.
«Берегите своих близких и помните: если кому-то рядом с вами тяжело, протяните руку и постарайтесь помочь».
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