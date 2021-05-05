«Позвали по квоте для чёрных?» Бывший вратарь потерял работу из-за расистского скандала

«Герта» расторгла контракт с Йенсом Леманном, который c мая прошлого года входил в наблюдательный совет клуба и оказывал консультационные услуги. Причиной резкого увольнения стало сообщение, которое ушло не тому адресату.
Леманн во время матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ» написал эксперту Sky Sports Germany и бывшему защитнику сборной Германии Деннису Аого, который как раз сидел в студии и обсуждал полуфинальную встречу. «Деннис на самом деле попал [на канал] по квоте для чёрных?» — и смеющийся смайлик. Аого выставил снимок экрана в «сториз» «Инстаграма», который сопроводил возмущённым комментарием: «Вау! Ты серьёзно, Йенс Леманн? Сообщение, вероятно, предназначалось не мне!»
Леманн извинился в «Твиттере»: «Из-за того, что сообщение Деннису Аого было отправлено с моего телефона, создалось определённое впечатление, за что я уже извинился перед ним лично. Он известный в прошлом игрок национальной сборной, который прекрасно работает на канале и влияет на рейтинги Sky».
Но было уже поздно — компания-владелец «Герты» Tennor Holding оперативно отреагировала заявлением об увольнении Леманна.
«Такие заявления никоим образом не соответствуют ценностям, которые поддерживает и активно продвигает клуб», — сказал президент Вернер Гегенбауэр. «Мы дистанцируемся от всех форм расизма и приветствуем шаг владельцев».
Чуть позже отреагировал и канал Sky: спортивный директор Чарли Классен заявил, что Леманн, который время от времени выступал в роли эксперта, больше не будет привлекаться к эфирам. «Мы очень разочарованы его поведением и теперь не планируем больше приглашать его в качестве гостя в наши программы», — сказал он.
Юридически Леманн имеет право подать в суд на Аого за слив личной переписки без предварительной договорённости, но станет ли он в это ввязываться, учитывая разрастающийся скандал, — вопрос. Сейчас пользователи «Твиттера» безжалостно линчуют бывшего вратаря сборной Германии: называют его полным идиотом, конченым расистом, мерзким и просят убраться навсегда из Берлина. Его карьере очевидно пришёл конец.
В начале апреля из «Герты» уволили тренера вратарей Жолта Петри — он дал интервью венгерскому изданию, в котором раскритиковал вратаря «Лейпцига» Петера Гулачи за публичную поддержку однополых браков и заодно современные европейские подходы. «Я не знаю, что заставляет его открыто выступать за гомосексуалистов, трансвеститов и других людей разных гендеров. На его месте я бы сконцентрировался на спорте, а не на комментариях на социально-политические темы. Не понимаю, как Европа могла так низко пасть, и политика по иммигрантам — отражение этого морального падения. Европа — христианская часть света! Давайте продолжать жить национальными ценностями, которые мы усвоили за эти годы. А сейчас же либералы создают скандал из любого мнения, которое отличается от их взглядов. Когда ты не считаешь миграцию хорошим вариантом, потому что преступники заполонили континент, тебя обвиняют в расизме».
Клуб заявил, что Петри никогда не вёл себя как гомофоб или расист, но его слова не соответствуют пропагандируемым ценностям «Герты», среди которых толерантность и разнообразие занимают ведущую роль. Так что с ним попрощались, пожелав ему всего хорошего в дальнейшей работе.
За время работы в «Герте» он уже как-то давал интервью, в котором возмущался, что однополые пары в Венгрии могут усыновлять детей. Но уволили его только сейчас.
- 5 мая 2021
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