«Челси» — машина прессинга. А лучше всех в атаке сыграл Канте

«Челси» получил неплохой счёт на выезде, хотя по тому, как складывался матч, мог рассчитывать и на большее. Поэтому было интересно, что выберет Томас Тухель: защищать ничью, рассчитывая только на контратаки, либо попытаться доминировать над ослабленным «Реалом». Выбрал первый вариант — не то чтобы очень неожиданно.

Тухель повторил приём последних матчей с Маунтом в центре полузащиты. Треугольник из него, Жоржиньо и Канте без мяча располагался основанием вниз, а основанием был Жоржиньо. Он тоже поднимался почти до чужой штрафной (однажды за Модричем, чаще за Каземиро), но важнее была работоспособность Маунта и Канте. Они должны были перекусить игру продвижением мяча через полузащиту «Реала» — и справились.

У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.

Зинедин Зидан славится умением адаптироваться к любой ситуации и подстроить команду под любой сценарий. В гостях у «Челси» задача была нетривиальной: обязательно забивать команде, которая в 23 матчах под руководством Тухеля пропустила всего 10 голов (или, если исключить аномалию с «Вест Бромом», — пять в 22 матчах). И при этом не допускать контратаки, в которых лондонцы сильны.



Зидан придумал необычный план. Без мяча команда расставлялась с двумя форвардами и и пятью игроками в полузащите, а с мячом, когда Модрич поднимался третьим в атаку, схема напоминала 3-4-3 с ромбом в полузащите. Классика «Барселоны» в исполнении «Реала» — неожиданно, но в духе Зидана: ему была нужна схема с максимальным количеством вариантов продвижения мяча.



У гибридной схемы была ещё одна особенность: Винисиус, конечно, никакой не латераль (тем более не правый). То есть он выполнял эту роль, но подключался в атаку больше и открывался выше, чем Менди.



План Зидана разбился о качественный прессинг «Челси». В первом тайме главная креативная связка Мадрида, Кроос и Модрич, была максимально вовлечена в игру (лучшие по количеству касаний мяча), но только в неопасных зонах. На двоих у них не было ни одного паса ни в штрафной, ни перед ней — в зоне-14, которая считается ключевой для создания моментов. За счёт выдающейся прессингоустойчивости звёзды «Реала» сохраняли мяч, но не более.

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Свой главный момент в первом тайме «Реал» создал исключительно на мастерстве. Модрич из глубины вырезал сложную диагональ в штрафную, находясь в окружении соперников, а Бензема в полуразвороте поймал этот мяч, который летел сзади, и точно пробил головой. Действительно хороший момент — но только потому, что Модрич и Бензема выжали из эпизода максимум, а не потому, что эпизод по структуре выглядел голевым.

Гол «Челси» начался с запоздавшего прессинга мадридцев, но его главный герой — Канте. Он здорово развернулся под давлением, сразу превратив обычный эпизод в потенциально опасный. А потом ещё и сыграл в стенку с Вернером, после чего вывел Хаверца почти один на один. Прекрасная индивидуальная игра.

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В то же время «Челси» ещё в первом тайме начал уничтожать гостей контратаками. А во втором тайме они пошли на конвейере каждые несколько минут. Показалось, что «Челси» намного лучше готов физически, потому что после перерыва разница в движении стала ещё заметнее.



Хозяева не только прекрасно прессинговали (отказ от мяча сработал на 100%), но и явно выделили несколько мишеней для отбора: Милитао, Винисиуса и, неожиданно, Азара. Нет смысла считать явные голевые моменты, которые «Челси» создал после перехватов, но важно то, что их могло быть ещё больше. Проблемой стал Вернер: его обычно критикуют за реализацию, но в этом матче ему не удавался последний пас. Несколько перспективных контратак он испортил тем, что не мог своевременно расстаться с мячом либо пасовал не в темп.



Зидан во втором тайме был готов раскрывать игру в обе стороны и сильно рисковал. В какой-то момент «Реал», имея формально схему с тремя центральными защитниками, остался с одним Рамосом, потому что Начо и Милитао окончательно перебрались в полузащиту. Но никакие перестановки не помогли преодолеть прессинг «Челси».

Лучше всего тотальный контроль хозяев можно описать с помощью пары цифр. Хотя по итогу матча они владели мячом всего 32% времени, мяч был на трети «Реала» больше, чем на трети «Челси»: 29% на 23%. Учитывая уровень мастеров, собранных в Мадриде, это лучший комплимент прессингу, который только возможен.



Канте, Маунт — мощь в прессинге, мощь в атаке. Про роль Канте в первом голе я уже сказал, но и второй гол начал он, отобрав мяч у Начо. Герой матча.



Канте также не реализовал выход один на один. И Маунт тоже. И Хаверц (дважды). Об этом нужно сказать, чтобы напомнить, каким было преимущество «Челси» во втором тайме. Кажется, превратив команду в прессинг-машину, Тухель сделал лучшее, что было возможно.

Тухель изменил Неймара, одержим работой и со всеми ругается. Чего ждать «Челси» И почему это лучший вариант из всех доступных.

Зидану за четыре тайма постоянных изменений так и не удалось придумать, как преодолевать этот прессинг. Он мастер создавать ситуации, в которых индивидуальные качества его игроков проявляются ярче всего, но независимо от всех его попыток игра просто не приближалась к воротам Менди. Дальний удар Модрича, сложный удар Бензема — вот, наверное, и всё во втором матче. Маловато по сравнению с семью Big Chance, которые статистический портал Opta насчитал у «Челси». После игры Маунт сказал, что его команда могла забить пять голов. И ведь даже не преувеличил.